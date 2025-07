CHART des Tages 🔴 US-Dollar Index (30.06.2025)

Der US-Dollar bewegt sich nahe seinem Mehrjahrestief und testet wichtige Unterst√ľtzungsmarken um 97,0000.

Schwache Daten zu den persönlichen Einkommen und Konsumausgaben sowie das Auslaufen der Zollpause verstärken den Druck.

Die Anleger warten auf Arbeitsmarktdaten, Kommentare der Fed sowie Entwicklungen im Handels- und Schuldenbereich als m√∂gliche Impulse f√ľr die weitere Richtung.

Der von Trump vorgeschlagene Gesetzentwurf (OBBBA) k√∂nnte das Defizit um 3 bis 4 Billionen Dollar erh√∂hen, was wahrscheinlich die Anleiherenditen und den Dollar nach oben treiben w√ľrde. ¬† Der Dollar beendete die letzte Woche unter Druck und fiel auf Tiefstst√§nde, die seit Februar 2022 nicht mehr gesehen wurden, nachdem schw√§chere Einkommens- und Ausgabendaten der Amerikaner das Vertrauen in die Lage der US-Verbraucher untergraben hatten. Der DXY-Index testet derzeit die technische Unterst√ľtzung im Bereich von 97,0 bis 96,0. Ein Durchbrechen dieser Marke k√∂nnte weitere R√ľckg√§nge ausl√∂sen, w√§hrend eine Verteidigung dieses Niveaus eine kurzfristige Erholung bewirken k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Anleger beobachten aufmerksam die bevorstehenden makro√∂konomischen Daten (Arbeitsmarkt, Kommentare der Fed, Handelsverhandlungen) und die bevorstehende Abstimmung √ľber das Steuergesetz. M√∂glicherweise hawkische Signale der Fed k√∂nnten den Dollar st√ľtzen. Unterdessen arbeitet der US-Senat an Trumps umfassendem Gesetzentwurf ‚Äď dem ‚ÄěOne Big Beautiful Bill‚Äú ‚Äď, der die Steuerreform von 2017 ausweitet, die Regeln f√ľr √úberstunden und Trinkgelder √§ndert und Sozialprogramme einschr√§nkt, wodurch sich das Defizit laut Analysen √ľber einen Zeitraum von zehn Jahren um 3,3 bis 4 Billionen Dollar erh√∂hen k√∂nnte. Donald Trump dr√§ngt den Senat, den Gesetzentwurf bis zum 4. Juli zu verabschieden. Der Dollar befindet sich an einem strategischen Wendepunkt. Wenn er die technische Unterst√ľtzung nicht halten kann, k√∂nnten weitere Kursverluste folgen. Andererseits k√∂nnten ein wachsendes Haushaltsdefizit, Handelsspannungen oder starke US-Daten zu einer lokalen Erholung f√ľhren. ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.  Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.  Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 7: Aktienanalyse & Kennzahlen - Alles zu KGV, Dividendenrendite und mehr       

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.