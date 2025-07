Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 30.06.25 🔴Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 27 / 2025¬†(30.06.2025 - 04.07.2025)

R√ľckblick: (23.06.2025 - 27.06.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 42.419 Punkten. Er notierte damit 145 Punkte √ľber der dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 92 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Der Index lief am Montagmorgen der Vorwoche zun√§chst seitw√§rts, formatierte am Abend das Wochentief. Von hier aus ging es am Dienstag in Richtung der 43.400 Punkte. Der Dow Jones konsolidierte √ľbergeordnet bis Donnerstagnachmittag, bevor er die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzte. Es ging am Freitag dynamisch √ľber die 44.000 Punkte-Marke. Am Freitagabend hat der Index etwas Luft abgelassen, konnte sich aber bis zum Wochenschluss wieder etwas erholen.¬†Der Dow Jones ging bei 44.121 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn ging es mit einem GAP up weiter aufw√§rts √ľber die 44.300 Punkte-Marke.

Das Wochenhoch wurde √ľber der 44.000 Punkte-Marke und deutlich √ľber dem Wochenhoch der Vorwoche formatiert. Das Wochentief wurde ebenfalls √ľber dem Level der Woche zuvor festgestellt. Es wurde ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen, der 13. in diesem Jahr. Die Range war deutlich vierstellig und lag auch √ľber dem Jahresdurchschnitt.¬†

Wir haben mit dem √úberschreiten der¬†43.085/87¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel bei 43.109/11Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht¬†gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†42.320/18 Punkte-Marke unter¬†unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite 42.297/95¬†Punkten.¬† ¬†

Dow Jones Widerstände

44.438

44.664

44.919

45.175

45.338

45.609

Dow Jones Unterst√ľtzungen

44.028

44.155

43.967 

43.822

43.714

43.669 

43.299

43.191 

43.054

42.973/34

42.871/21

42.629 

42.497

42.571

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen deutlich und dynamisch aufw√§rtslaufen konnte. In der letzten Handelswoche wurde nur eine rote Tageskerze ausgebildet. Der Index hat zu Wochenbeginn seine Aufw√§rtsbewegung weiter fortgesetzt. Es ging im Zuge der Bewegung √ľber das 23,6 % Retracement.

Das Tageschart ist aktuell uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Solange der Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 42.871 Punkten) notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 44.780/800 Punkte, das Allzeithoch und dar√ľber die 45.500 Punkte bzw. die 46.000 Punkte sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis in den Bereich der SMA20 bzw. der SMA200 (aktuell bei 42.821 Punkten) einstellen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Dow Jones im Dunstkreis dieser Linien wieder stabilisieren und erholen kann. Sollte dieser Support nicht halten, so k√∂nnte das 23,6 % Retracement eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich darunter sollte es per Tagesschluss nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Als ein bullisches Momentum ist zu interpretieren, dass die SMA20 von unten durch die SMA200 gelaufen ist. 

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†bullisch

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones konnte sich im Rahmen der letzten R√ľcksetzer an der SMA200 (aktuell bei 42.571 Punkten), bzw. im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Dies l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Es ging nach dem √úberqueren der SMA20 (aktuell bei 43.714 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 43.054 Punkten) kontinuierlich aufw√§rts. Im Bereich der 43.250/400 Punkte konsolidierte der Index den Anstieg, von hier aus ging es direkt weiter aufw√§rts an und √ľber die 44.000 Punkte-Marke.

Damit kann auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange der Dow Jones √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich im Bereich der SMA20 bzw. des 23,6 % Retracements erholen. Wird diese Linie bzw. das Retracement in den kommenden Handelstagen im Rahmen von Schw√§che angelaufen, so sollte der Dow Jones sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬†Solange der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     30 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 44.411 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.430/32, bei 44.469/61, bei 44.488/90, bei 44.510/12, bei 44.538/40, bei 44.556/58, bei 44.578/80, bei 44.602/04, bei 44.625/27, bei 44.650/52, bei 44.669/71, bei 44.689/91, bei 44.710/12 und dann bei 44.728/30 Punkten anlaufen. √úber der 44.728/30 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.749/51, bei 44.772/74, bei 44.796/98, bei 44.820/22, bei 44.843/45, bei 44.868/70, bei 44.889/91, bei 44.913/15, bei 44.935/37, bei 44.965/67, bei 44.981/83, bei 45.010/12, bei 45.025/27, bei 45.048/50, bei 45.071/73, bei 45.087/89, bei 45.111/13, bei 45.131/33, bei 45.156/58 bzw. bei 45.170/72 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 44.411 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.392/90, bei 44.369/67, bei 44.348/46, bei 44.328/26, bei 44.310/08, bei 44.288/86, bei 44.265/63, bei 44.243/41, bei 44.215/13, bei 44.192/90, bei 44.170/68, bei 44.148/46, bei 44.135/33, bei 44.113/11, bei 44.089/87 und dann bei 44.065/63 Punkten gehen. Unter der 44.065/63 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.038/36, bei 44.011/09, bei 43.985/83, bei 43.970/68, bei 43.949/47, bei 43.928/26, bei 43.910/08, bei 43.888/86, bei 43.862/60, bei 43.838/36, bei 43.815/13, bei 43.795/93, bei 43.775/73, bei 43.753/51, bei 43.733/31, bei 43.714/12, bei 43.695/93, bei 43.673/71 bzw. bei 43.647/45 Punkten anlaufen.

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 27 / 2025: seitw√§rts / aufw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

