Bitcoin (BTC) hat heute mit einem Anstieg über die 94.000 USD-Marke erneut für Aufsehen gesorgt. Marktteilnehmer rätseln: Läuft bereits die finale Phase der Rallye – oder zündet Bitcoin bald den nächsten Turbo? Makro-Entspannung treibt Bitcoin Jerome Powell bleibt im Amt – Trump rudert zurück Die Märkte reagierten erleichtert auf die Nachricht, dass US-Präsident Trump seine Pläne, Fed-Chef Jerome Powell vorzeitig abzusetzen, nicht weiterverfolgt. Die Kontinuität bei der Fed sorgt für Stabilität und senkt kurzfristig das Zinserhöhungsrisiko – ein klares Plus für spekulative Assets wie Bitcoin. Handelsgespräche mit China, Indien und Europa signalisieren Entspannung Zudem mehrt sich das positive Signalfeuer auf geopolitischer Ebene: Erste Annäherungen in den Gesprächen mit China sowie neue Handelsabkommen mit Südkorea und Indien nehmen dem Markt den Druck.

Anleger fokussieren sich verstärkt auf Bitcoin – getrieben von geldpolitischer Zuversicht und geopolitischer Aufhellung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SEC-Chef neu besetzt: Paul Grandert bringt frischen Wind für Krypto-Regulierung Auch auf regulatorischer Ebene gibt es bullishen Rückenwind: Der bisherige SEC-Vorsitzende Gary Gensler wurde durch den marktfreundlicheren Paul Grandert ersetzt. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Signal für eine pragmatischere, innovationsfreundlichere Haltung gegenüber Kryptowährungen – besonders im Hinblick auf weitere ETF-Zulassungen und DeFi-Regulierung. Bitcoin Chartanalyse Bitcoin bewegt sich aktuell in einer bullischen Spanne zwischen 90.000 und 95.000 USD. Ein Ausbruch über 95.000 könnte eine Welle an Anschlusskäufen auslösen – mit 100.000 USD als klarer Zielmarke.   Der RSI liegt im überkauften Bereich, was kurzfristige Korrekturen möglich macht – doch der übergeordnete Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet. Quelle: xStation5 von XTB  Ein Blick auf die aktuelle Liquiditäts-Heatmap zeigt Zwischen 94.000 und 96.000 USD liegt eine auffällige Konzentration an Limit-Orders – ein möglicher Widerstandsbereich.

Â

 Unten ist besonders bei 84.000 USD eine massive Liquiditätszone sichtbar – sie könnte bei Korrekturen als starker Support fungieren. Quelle: CoinAnk.com Fazit: Bitcoin profitiert derzeit massiv vom makroökonomischen Rückenwind: Powell bleibt, geopolitische Risiken entspannen sich, der Markt schöpft wieder Zuversicht. Sollte die Stimmung so bleiben, ist der symbolische Meilenstein von 100.000 USD noch in dieser Woche realistisch erreichbar.   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

