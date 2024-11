Bitcoin erreicht neue Allzeithochs. Wird es zum digitalen Gold?

Kryptowährungen feiern und der Grund für den anhaltenden Bullenmarkt ist klar. Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen und die Republikaner stehen kurz davor, den Kongress zu übernehmen. Die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus kann die reibungslose Umsetzung einer kryptowährungsfreundlichen Gesetzgebung sicherstellen. Eine positive Botschaft rund um Bitcoin und die Blockchain-Industrie war schließlich ein wichtiger Teil von Trumps Präsidentschaftskampagne.

Seit dem Sieg des republikanischen Spitzenkandidaten ist der Preis von Bitcoin bereits um 20 % gestiegen. Eine solch günstige Wendung der Ereignisse für die Branche überrascht selbst die größten Optimisten ... Sie gibt auch Raum, um Erwartungen an die nächsten Katalysatoren für Wachstum zu wecken. Der Kryptomarkt liebt Spekulationen und das Ausdenken hypothetischer Szenarien. Und dieses Mal gibt es viel zu träumen, da die Initiativen der Republikaner den Wunsch erkennen lassen, eine strategische Bitcoin-Reserve zu schaffen. Werden die USA mehr als 1 Million Bitcoins kaufen und „vom Markt nehmen“?

Bitcoin hat mehr als ein Dutzend Jahre eines astronomischen Bullenmarktes hinter sich, in denen der Preis von einem Bruchteil eines Dollars auf heute 90.000 Dollar gestiegen ist. Fanatiker argumentieren, dass der Anstieg auf das begrenzte Angebot zurückzuführen ist, und weisen darauf hin, dass es geschaffen wurde, um die Inflation zu bekämpfen. Dies ist laut der Österreichischen Schule der Nationalökonomie weitgehend auf die Maßnahmen der Zentralbanken zurückzuführen. Quelle: Bloomberg Finance LP.

In einer Welle anhaltender Euphorie rückt der Traum von 100.000 US-Dollar für BTC immer näher. Die Kryptowährung hat inzwischen 90.000 US-Dollar erreicht, während die Anleger am „Tiefpunkt des Einbruchs von 2022“ ihre BTC für 15.000 US-Dollar verkauften. Dies ist eine Versechsfachung gegenüber den letzten zwei Jahren. Nach einem Preisanstieg von 100 % im Jahr 2024 hat Bitcoin mit 1,7 Billionen US-Dollar den Wert des globalen Silbermarktes erreicht. Allein US-amerikanische ETFs haben in diesem Jahr Bitcoins im Wert von 25 Milliarden US-Dollar gebündelt und damit ein Vermögen für ihre Emittenten wie BlackRock und Fidelity erwirtschaftet.

Die Beliebtheit von ETFs war in diesem Jahr enorm. Die kumulierten Nettozuflüsse in sie haben den SPDR S&P 500 ETF Trust um mehr als eine Milliarde Dollar übertroffen. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen im S&P 500-Index liegt jetzt bei 50 Billionen Dollar, verglichen mit der Bewertung von Bitcoin von 1,7 Billionen Dollar. In Europa sind in Ermangelung von Vorschriften, die die Schaffung von Spot-ETFs für Kleinanleger erlauben, Bitcoin ETN-Fonds beliebt. Derzeit ist der Bitcoin-Markt ähnlich groß wie der Silbermarkt, der in diesem Jahr solide Gewinne erzielt hat. Allerdings ist er immer noch fast zehnmal kleiner als der Goldmarkt. Wird Bitcoin in Zukunft neben Gold eine Reservewährung werden? Ein solches Szenario klingt noch abstrakt ... Aber Kryptowährungen überraschen gerne. Quelle: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Zuflüsse in ETFs befeuern Bitcoin und steigen seit Oktober. Quelle: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Kryptowährungen – ein Echo der Veränderungen in den USA?

Donald Trump baut eine Erzählung auf, in der er dem Establishment in den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Ein Beweis dafür, dass es sich dieses Mal nicht nur um leere Worte handeln muss, ist die Ankündigung der Schaffung einer völlig neuen Position, die der designierte Präsident Elon Musk übertragen will, indem er ihn zum Sekretär des Department of Government Efficiency (DOGE) ernennt. Es dauerte nicht lange, bis die mit Musk in Verbindung gebrachte Kryptowährung Dogecoin reagierte. Ihr Preis hat sich seit der Wahl verdoppelt.

Kryptowährungen, die als „systemfeindliche“ Vermögenswerte gelten, scheinen Trumps Wahlkampf zu ergänzen, der auf der Kritik an bestehenden Strukturen aufbaut. Jetzt haben Investoren freie Bahn, um auf die beschleunigte „Einführung der Blockchain-Technologie“ und die Konsolidierung des republikanischen Einflusses auf die Branche der digitalen Vermögenswerte zu spekulieren. Die zweite Frage ist heute, ob die Beliebtheit von Kryptowährungen über die Spekulation hinaus tatsächlich zunehmen wird. Für den Markt ist es wichtig, dass es vielleicht genau darum geht.

Es ist allgemein bekannt, dass Trumps Sieg nicht allen an der Wall Street gefällt. Der designierte Präsident selbst hat angemerkt, dass Finanzinstitute und Banken begonnen haben, ihre Macht zu missbrauchen. Solche Worte aus dem Mund des US-Präsidenten klingen überraschend und geben Kryptowährungen ein gewisses Signal, dass sie mit einer positiven Stimmung seitens der neuen Regierung im Weißen Haus rechnen können. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Donald Trump versucht, unter dem Banner von World Liberty Financial sein eigenes Familien-Krypto-Unternehmen zu gründen.

Dieser „bedeutungsvolle“ Name muss Kryptowährungsfans ansprechen, die sich an „Satoshis Vision“ orientieren. Trumps Versuch, dezentrale Finanzierungen populär zu machen, könnte eines der Argumente sein, mit denen Trump den „Finanz-Mainstream“ ins Visier nimmt. Ob er damit Erfolg hat, ist jedoch eine andere Frage, denn Kryptowährungen sind zwar nichts Neues, aber die Akzeptanz ist noch gering; die Menschen entscheiden sich immer noch für traditionellere Bankgeschäfte, auch wenn sie einen Teil ihrer „Freiheit“ „riskieren“, indem sie Details über ihr Vermögen oder ihre finanziellen Aktivitäten preisgeben.

Der Kryptowährungsmarkt zeichnet heute ein positives Bild von der Zukunft, und dies könnte sich als Trugbild erweisen. Ebenso ist die Zukunft der Branchenregulierung heute nicht klar. Es scheint jedoch sicher, dass der Posten früher oder später den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der dem Kryptowährungssektor feindlich gesinnt ist, verlassen wird. Trump hat bereits seine eigenen „Kandidaten“ für die Position vorgeschlagen. Aus Dutzenden verstreuter Puzzleteile setzt der Markt heute ein Bild zusammen, das zu einer fast eindeutig „positiven“ Schlussfolgerung führt.

Wachstumskatalysatoren

Prognosemarkt Kalshi schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin die „magische“ Marke von 100.000 US-Dollar noch in diesem Jahr überschreitet, auf 60 %. Der Optimismus der Anleger nimmt zu, und es wurde erneut viel Kapital in die kleineren Kryptowährungen investiert, die dem Beispiel von Bitcoin folgen. Die Aussicht auf sektorfreundliche regulatorische Änderungen in den USA könnte in der Tat ein Katalysator für das Wachstum von Projekten wie Ethereum oder kleineren Kryptowährungen sein, die einen echten „Nutzen“ bieten. Auch das Interesse an spekulativen Token, die als Memcoins bekannt sind, ist enorm.

Die US-amerikanische Börse Coinbase hat bereits den preisverfolgenden Index der 50 größten Projekte Coin50 eingeführt, der dem S&P 500 der Börse entsprechen soll. Eingereicht am 31. Juli 2024 von der Republikanerin Cynthia Lumnis aus Wyoming. Der „Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act“ soll es Amerika ermöglichen, das wachsende und bereits fast 36 Billionen Dollar schwere Haushaltsdefizit mit Bitcoin abzusichern.

Zugegeben, Trump beabsichtigt, die Staatsausgaben in unproduktiven Bereichen zu kürzen und die Verwaltung weniger „dollarisiert“ zu gestalten, aber ... das bedeutet nicht, dass sein Ziel eine signifikante Reduzierung des Defizits sein wird. Zumindest nicht offensichtlich, da das von den Republikanern vorgeschlagene Programm nicht darauf hindeutet, dass die Haushaltskürzungen in den USA für die Regierung Priorität haben werden.

Zusammengefasst

Der Markt für Kryptowährungen wird durch einen Bullenmarkt auf den Weltmärkten und eine Risikobereitschaft gestützt. Die Zentralbanken senken auch allmählich die Zinssätze, und eine Rezession und ein Einbruch der Verbraucherstimmung sind noch nicht in Sicht. Wenn die Republikaner schließlich den „Bitcoin Act“ verabschieden und die Vereinigten Staaten anfangen, jedes Jahr Hunderttausende Bitcoins zu kaufen, können wir uns durchaus vorstellen, dass die Situation als Präzedenzfall für andere Länder, Pensionsfonds oder Unternehmen wahrgenommen werden könnte, die „Token 1 %“ genau in BTC investieren können.

Die Vereinigten Staaten haben bereits einige Schritte unternommen, um die Kryptowährungsindustrie im Land zu konsolidieren. Die in Chicago ansässige Börse CME Group ist führend im Handel mit BTC-Kontrakten und -Optionen, und US-amerikanische ETFs haben in diesem Jahr bereits Bitcoins im Wert von mehr als 27 Milliarden US-Dollar absorbiert. Aber lassen wir uns nicht von Emotionen mitreißen, denn der Kryptowährungsmarkt konsumiert gerne optimistische Ereignisse, bevor sie überhaupt eintreten. Jede der vorherigen Euphorien endete in einem Absturz. Auch dieses Mal tickt die Uhr wahrscheinlich. Die Frage ist, wie weit die Zeiger noch davon entfernt sind.

Reimt sich die Geschichte? Nach der diesjährigen Halbierung im April begann der Bitcoin-Kurs wieder rapide zu steigen. Dieses Mal ist es jedoch nicht die Halbierung, sondern der Kauf von ETFs, die im Januar 2024 aufgelegt wurden und weitgehend zu einer Verknappung des Angebots führen. Angesichts einer Kapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar ist es jedoch schwer vorstellbar, dass Bitcoin noch einmal einen Anstieg in ähnlicher Größenordnung wie in früheren Zyklen erleben wird. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB

