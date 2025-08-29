Bitcoin aktuell: Kurs fällt unter 110.000 US-Dollar 📉 Der Kryptomarkt zeigt sich heute schwach: Bitcoin aktuell ist unter der wichtigen Marke von 110.000 US-Dollar. Der Rückgang um rund 3 % steht im Zusammenhang mit einem Ausverkauf an der Wall Street, wo insbesondere Technologieaktien Verluste verzeichneten. Damit setzt sich der Druck auf den Kryptomarkt fort, und nicht nur Bitcoin, sondern auch zahlreiche Altcoins geraten ins Minus. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Dogecoin verliert trotz Gucci-Partnerschaft Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Dogecoin (DOGE). Obwohl das Luxuslabel Gucci angekündigt hat, in ausgewählten US-Stores Dogecoin-Zahlungen zu akzeptieren, konnte diese Nachricht den Markt nicht stützen. Im Gegenteil: Der Dogecoin-Kurs fiel um mehr als 3 %. Charttechnisch betrachtet ist DOGE unter die EMA200 (rote Linie) und EMA50 (orange Linie) gefallen, was auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet, falls der Verkaufsdruck anhält. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Prognose: Wohin geht der Kurs? Die aktuelle Entwicklung wirft Fragen zur Bitcoin Prognose auf. Kurzfristig könnten weitere Rückgänge drohen, solange die Aktienmärkte schwächeln. Sollte Bitcoin allerdings die Marke von 110.000 US-Dollar zurückerobern, könnte dies ein positives Signal für eine Stabilisierung sein. Analysten beobachten derzeit insbesondere die Unterstützungszone bei 105.000 US-Dollar. Ein Durchbruch darunter könnte neue Tiefs auslösen, während eine Erholung Chancen auf eine Trendwende bietet. 👉 Fazit: Bitcoin aktuell zeigt Schwäche, und auch Dogecoin verliert trotz positiver News. Für Anleger bleibt die Bitcoin Prognose kurzfristig volatil, mit entscheidenden Marken zwischen 105.000 und 110.000 US-Dollar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

❓ Warum fällt Bitcoin aktuell?

Bitcoin fällt derzeit aufgrund des schwachen Aktienmarktes, insbesondere durch den Ausverkauf von Technologieaktien an der Wall Street. Zudem drücken makroökonomische Unsicherheiten und Gewinnmitnahmen auf den Kurs. ❓ Wie lautet die Bitcoin Prognose für die nächsten Wochen?

Kurzfristig bleibt die Bitcoin Prognose volatil. Analysten sehen eine wichtige Unterstützung bei 105.000 US-Dollar. Fällt diese Marke, drohen neue Tiefs. Gelingt ein Rebound über 110.000 US-Dollar, könnte sich der Trend stabilisieren. ❓ Wie entwickelt sich Dogecoin aktuell?

Trotz der Partnerschaft mit Gucci, die Zahlungen in Dogecoin ermöglicht, verliert der Coin heute über 3 %. Technisch ist ein Bruch der gleitenden Durchschnitte (EMA200 und EMA50) ein mögliches Warnsignal für weitere Kursrückgänge. ❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen?

Die Antwort hängt von der Risikobereitschaft ab. Trader sollten kurzfristige Unterstützungen und Widerstände beachten. Langfristige Investoren setzen eher auf die Halte-Strategie (HODL) und nutzen Rücksetzer für Nachkäufe.

