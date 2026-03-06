Krypto News: Bitcoin Preis fällt unter 70.000 USD – Ethereum rutscht unter 2.000

- Bitcoin Preis fällt deutlich
Krypto News: Bitcoin Preis gerät wieder unter Druck 📉
Die aktuellen Krypto News zeigen eine erneute Schwäche im Markt für digitale Vermögenswerte. Der Bitcoin Preis ist heute deutlich gefallen und rutschte von etwa 71.000 USD auf rund 68.000 USD ab. Damit wurden Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung zunächst gedämpft.
Der jüngste Anstieg stoppte im Bereich von 74.000 bis 75.000 USD, einer Zone, die sowohl aus technischer Sicht als auch aus Perspektive der Optionsmärkte als wichtiger Widerstand gilt. Gleichzeitig gerieten auch andere Kryptowährungen unter Druck.
Besonders Ethereum zeigt stärkere Verluste und fiel um mehr als 5 %, wodurch der Kurs wieder unter die wichtige Marke von 2.000 USD gefallen ist.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
Key Takeaways
Bitcoin Preis fällt deutlich:
Der Kurs sinkt von rund 71.000 USD auf etwa 68.000 USD und verliert damit kurzfristiges Momentum.
Makrofaktoren belasten Kryptowährungen:
Ein stärkerer US-Dollar, steigende Anleiherenditen und höhere Ölpreise reduzieren die Risikobereitschaft.
Technische Schlüsselmarken im Fokus:
Unterhalb von 70.000 USD steigt das Risiko weiterer Kursverluste mit möglicher Unterstützung bei 60.000 USD.
Makrofaktoren belasten den Bitcoin Preis
Mehrere makroökonomische Entwicklungen wirken derzeit negativ auf den Kryptomarkt und dominieren die Krypto News.
Zu den wichtigsten Faktoren gehören:
-
stärkerer US-Dollar
-
steigende Renditen von US-Staatsanleihen
-
deutlich höhere Ölpreise
Diese Kombination reduziert aktuell die Risikobereitschaft vieler Investoren. Kapital fließt verstärkt in klassische Anlagen wie Staatsanleihen oder den US-Dollar, während digitale Assets an Attraktivität verlieren.
Zwar gab es zuletzt einen temporären Nachfrageanstieg über Bitcoin-ETFs, doch im Spotmarkt bleibt die Nachfrage weiterhin relativ schwach. Gleichzeitig sorgt weiterhin vorhandenes Angebot für zusätzlichen Verkaufsdruck.
Technische Analyse: Wichtige Marken beim Bitcoin Preis 📊
Aus technischer Sicht befindet sich der Bitcoin Preis aktuell in einer kritischen Phase.
Der Kurs stieß zuletzt im Bereich von 75.000 USD auf starken Widerstand. Dort befindet sich das 38,2 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung, das häufig als wichtige technische Marke gilt.
Weitere wichtige Signale:
-
Bitcoin fiel erstmals seit Ende Februar unter die 200-EMA im Stundenchart
-
der Bereich um 70.000 USD fungiert als kurzfristige Schlüsselzone
-
ein weiterer Rückgang könnte Unterstützung bei 60.000 USD finden
Sollte es den Bullen nicht gelingen, die 70.000-USD-Marke schnell zurückzuerobern, könnte sich der kurzfristige Abwärtstrend weiter verstärken.
Ethereum bestätigt Schwäche im Kryptomarkt
Auch Ethereum verstärkt aktuell das negative Bild der Krypto News.
Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat mehrere Tage an Kursgewinnen wieder abgegeben und ist erneut unter 2.000 USD gefallen. Damit bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt.
Die Bewegung zeigt, dass der Kryptomarkt derzeit stärker von makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird als von internen Entwicklungen innerhalb der Branche.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
Fazit
Die aktuellen Krypto News zeigen, dass der Bitcoin Preis weiterhin stark von makroökonomischen Entwicklungen beeinflusst wird. Ein stärkerer Dollar, steigende Renditen und höhere Energiepreise sorgen derzeit für Gegenwind im Kryptomarkt.
Technisch bleibt besonders die 70.000-USD-Marke entscheidend. Kann Bitcoin diese Zone nicht zurückerobern, könnte sich der Abwärtstrend kurzfristig fortsetzen.
Für Anleger bleibt der Markt daher volatil – mit entscheidenden Impulsen sowohl aus der globalen Wirtschaft als auch aus der technischen Marktstruktur.
Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ethereum Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.