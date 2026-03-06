Krypto News: Bitcoin Preis fällt unter 70.000 USD – Ethereum rutscht unter 2.000

Krypto News: Bitcoin Preis gerät wieder unter Druck 📉

Die aktuellen Krypto News zeigen eine erneute Schwäche im Markt für digitale Vermögenswerte. Der Bitcoin Preis ist heute deutlich gefallen und rutschte von etwa 71.000 USD auf rund 68.000 USD ab. Damit wurden Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung zunächst gedämpft.

Der jüngste Anstieg stoppte im Bereich von 74.000 bis 75.000 USD, einer Zone, die sowohl aus technischer Sicht als auch aus Perspektive der Optionsmärkte als wichtiger Widerstand gilt. Gleichzeitig gerieten auch andere Kryptowährungen unter Druck.

Besonders Ethereum zeigt stärkere Verluste und fiel um mehr als 5 %, wodurch der Kurs wieder unter die wichtige Marke von 2.000 USD gefallen ist.

Key Takeaways

Bitcoin Preis fällt deutlich:

Der Kurs sinkt von rund 71.000 USD auf etwa 68.000 USD und verliert damit kurzfristiges Momentum.

Makrofaktoren belasten Kryptowährungen:

Ein stärkerer US-Dollar, steigende Anleiherenditen und höhere Ölpreise reduzieren die Risikobereitschaft.

Technische Schlüsselmarken im Fokus:

Unterhalb von 70.000 USD steigt das Risiko weiterer Kursverluste mit möglicher Unterstützung bei 60.000 USD.

Makrofaktoren belasten den Bitcoin Preis

Mehrere makroökonomische Entwicklungen wirken derzeit negativ auf den Kryptomarkt und dominieren die Krypto News.

Zu den wichtigsten Faktoren gehören:

stärkerer US-Dollar

steigende Renditen von US-Staatsanleihen

deutlich höhere Ölpreise

Diese Kombination reduziert aktuell die Risikobereitschaft vieler Investoren. Kapital fließt verstärkt in klassische Anlagen wie Staatsanleihen oder den US-Dollar, während digitale Assets an Attraktivität verlieren.

Zwar gab es zuletzt einen temporären Nachfrageanstieg über Bitcoin-ETFs, doch im Spotmarkt bleibt die Nachfrage weiterhin relativ schwach. Gleichzeitig sorgt weiterhin vorhandenes Angebot für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Technische Analyse: Wichtige Marken beim Bitcoin Preis 📊

Aus technischer Sicht befindet sich der Bitcoin Preis aktuell in einer kritischen Phase.

Der Kurs stieß zuletzt im Bereich von 75.000 USD auf starken Widerstand. Dort befindet sich das 38,2 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung, das häufig als wichtige technische Marke gilt.

Weitere wichtige Signale:

Bitcoin fiel erstmals seit Ende Februar unter die 200-EMA im Stundenchart

der Bereich um 70.000 USD fungiert als kurzfristige Schlüsselzone

ein weiterer Rückgang könnte Unterstützung bei 60.000 USD finden

Sollte es den Bullen nicht gelingen, die 70.000-USD-Marke schnell zurückzuerobern, könnte sich der kurzfristige Abwärtstrend weiter verstärken.

Ethereum bestätigt Schwäche im Kryptomarkt

Auch Ethereum verstärkt aktuell das negative Bild der Krypto News.

Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat mehrere Tage an Kursgewinnen wieder abgegeben und ist erneut unter 2.000 USD gefallen. Damit bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt.

Die Bewegung zeigt, dass der Kryptomarkt derzeit stärker von makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird als von internen Entwicklungen innerhalb der Branche.

Fazit

Die aktuellen Krypto News zeigen, dass der Bitcoin Preis weiterhin stark von makroökonomischen Entwicklungen beeinflusst wird. Ein stärkerer Dollar, steigende Renditen und höhere Energiepreise sorgen derzeit für Gegenwind im Kryptomarkt.

Technisch bleibt besonders die 70.000-USD-Marke entscheidend. Kann Bitcoin diese Zone nicht zurückerobern, könnte sich der Abwärtstrend kurzfristig fortsetzen.

Für Anleger bleibt der Markt daher volatil – mit entscheidenden Impulsen sowohl aus der globalen Wirtschaft als auch aus der technischen Marktstruktur.

Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse

Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse

Ethereum Chart (H1) Chartanalyse

Ethereum Chart (H1) Chartanalyse

