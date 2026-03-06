TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURGBP Forex (06.03.26)

- Short-Trading Idee für EURGBP
- Technische Struktur bleibt bearish
- Fundamentale Unterstützung für das Pfund
Trading Idee: EURGBP Short-Setup im Fokus 📉
Für Daytrading und Forex Trading rückt aktuell das Währungspaar EURGBP in den Fokus vieler Trader. Die technische Struktur zeigt weiterhin einen übergeordneten Abwärtstrend, nachdem der Kurs in dieser Woche zweimal an der 50-Tage-EMA (EMA50) nach unten abgeprallt ist.
In dieser möglichen Trading Idee wird ein mögliches Short-Setup analysiert, das sowohl auf technischer Analyse als auch auf fundamentalen Faktoren basiert. Besonders die Entwicklungen am Energiemarkt und mögliche geldpolitische Reaktionen der Zentralbanken könnten kurzfristig zusätzlichen Druck auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund ausüben.
► EURGBP WKN: 965308 | ISIN: EU0009653088 | Ticker: EURGBP
Key Takeaways
Short-Trading Idee für EURGBP:
Das Währungspaar prallt mehrfach an der EMA50 nach unten ab und signalisiert weiteres Abwärtspotenzial.
Technische Struktur bleibt bearish:
RSI und Trendstruktur lassen Raum für weitere Kursrückgänge in Richtung 0.86000.
Fundamentale Unterstützung für das Pfund:
Steigende Gaspreise könnten das britische Pfund gegenüber dem Euro begünstigen.
Setup für Daytrading und Forex Trading
Mögliche Trading Idee: Short EURGBP
-
Position: SELL (Verkaufen)
-
Möglicher Einstieg: zum aktuellen Marktpreis
-
Möglicher Take Profit 1: 0.86260
-
Möglicher Take Profit 2: 0.86065
-
Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss SL: 0.87390
Die technische Struktur zeigt, dass der Bereich um die EMA50 aktuell als Widerstand fungiert. Solange der Kurs unter dieser Marke bleibt, bleibt das kurzfristige bearishe Szenario im Forex Trading intakt.
Technische Analyse des EURGBP-Charts 📊
Aus technischer Sicht liefert der Chart mehrere Signale für diese Trading Idee:
-
Der Kurs wurde zweimal an der EMA50 nach unten abgewiesen
-
Der RSI liegt über der Oversold-Zone (über 30), wodurch weiterer Abwärtsraum möglich bleibt
-
Der übergeordnete Trend im kurzfristigen Chart bleibt abwärtsgerichtet
Wichtige technische Faktoren:
-
EMA50 fungiert als zentraler Widerstand
-
Fibonacci-Retracements definieren mögliche Zielzonen
-
Bollinger-Band-Bruch könnte zusätzliche Dynamik auslösen
Ein nachhaltiger Bruch unter wichtige Unterstützungen könnte die Bewegung in Richtung 0.86000 beschleunigen.
Fundamentale Faktoren für Forex Trading
Neben der Charttechnik spielen auch makroökonomische Faktoren eine wichtige Rolle für diese Forex Trading Idee.
Ein entscheidender Punkt ist der Energiemarkt. Großbritannien ist deutlich stärker von Gaspreisen abhängig als viele Länder der Eurozone:
-
UK: etwa 38 % Gasanteil am Energiemix
-
Deutschland: etwa 27 %
-
Frankreich: etwa 12 %
Steigende Gaspreise könnten daher das britische Pfund relativ stärker unterstützen als den Euro.
Zusätzlich beeinflussen geldpolitische Erwartungen die Entwicklung von EURGBP:
-
etwa 70 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in der Eurozone 2026
-
mögliche Verschiebung der Zinssenkungen der Bank of England
Dennoch könnte die Europäische Zentralbank vorsichtiger agieren, da die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone fragiler bleibt.
Methodik der Trading Idee
Diese Trading Idee für Daytrading und Forex Trading basiert auf einer Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse.
Die wichtigsten Analyseinstrumente:
-
EMA50 als Trend- und Widerstandsindikator
-
Price Action Analyse
-
Fibonacci-Retracements zur Bestimmung von Zielzonen
-
RSI-Momentum-Analyse
Die Take-Profit-Ziele wurden anhand früherer Tiefpunkte sowie wichtiger Fibonacci-Levels definiert. Der Stop-Loss liegt oberhalb des 23,6-%-Fibonacci-Levels, um das Risiko bei einem möglichen Trendbruch zu begrenzen.
Fazit
Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading setzt auf eine Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends im EURGBP. Technische Widerstände, insbesondere die EMA50, sowie fundamentale Faktoren wie steigende Energiepreise sprechen kurzfristig für ein stärkeres britisches Pfund.
Für Daytrading-Strategien bleibt entscheidend, ob der Kurs unter wichtigen Unterstützungen bleibt. Sollte der Markt weiter nachgeben, könnten die Zielzonen bei 0.86260 und 0.86065 erreicht werden.
Wie bei jeder Trading Idee gilt jedoch: Risikomanagement und Stop-Loss-Strategien bleiben entscheidend, da geopolitische Entwicklungen und Energiepreise kurzfristig für erhöhte Volatilität im Forex-Markt sorgen können.
EURGBP Forex Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
