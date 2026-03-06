Ölpreis aktuell: Brent über 93 USD – WTI-Öl steigt wegen Nahost-Konflikt stark

- Ölpreis aktuell stark gestiegen
- WTI-Öl profitiert von geopolitischen Risiken
- Volatilität an den Märkten steigt
- Ölpreis aktuell stark gestiegen
- WTI-Öl profitiert von geopolitischen Risiken
- Volatilität an den Märkten steigt
Ölpreis aktuell: Brent und WTI-Öl springen über wichtige Marken 🛢️
Der Ölpreis aktuell zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung. Die Brent-Futures steigen um mehr als 11 % und haben bereits die Marke von 93 US-Dollar pro Barrel überschritten. Damit erreichen die globalen Ölpreise den höchsten Stand seit 2023.
Auch WTI-Öl profitiert von dieser Entwicklung. Die Preise steigen stark, da geopolitische Risiken im Nahen Osten den Markt dominieren. Der Konflikt in der Region sorgt für Sorgen über mögliche Unterbrechungen der Energieversorgung, was den Risikoaufschlag im Ölmarkt deutlich erhöht.
Parallel dazu steigen auch andere marktbezogene Faktoren wie US-Treasury-Renditen, der US-Dollar und die Volatilität an den Aktienmärkten.
► Brent Crude Öl WKN: 9 67740| ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL
Key Takeaways
Ölpreis aktuell stark gestiegen:
Brent steigt über 93 USD pro Barrel und erreicht damit den höchsten Stand seit 2023.
WTI-Öl profitiert von geopolitischen Risiken:
Militärische Eskalationen im Nahen Osten treiben die Energiepreise deutlich nach oben.
Volatilität an den Märkten steigt:
Inflationserwartungen, Anleiherenditen und der VIX steigen parallel zum Ölpreis.
Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis
Der aktuelle Anstieg beim WTI-Öl und bei Brent wird vor allem durch neue militärische Entwicklungen im Nahen Osten ausgelöst.
Zu den wichtigsten Ereignissen gehören:
-
Ein Angriff auf eine Militärbasis in Bahrain, auf den die USA eine Vergeltung angekündigt haben
-
Ein Raketenangriff auf die Taji-Militärbasis im Irak nahe dem Flughafen von Bagdad
-
Neue militärische Angriffe Irans auf mehrere Ziele in der Region
Iran warnte zudem, dass auch europäische Länder Ziel von Angriffen werden könnten, falls die EU aktiv in den Konflikt eingreift.
US-Präsident Donald Trump erklärte außerdem, dass derzeit keine Verhandlungen geplant seien. Stattdessen sei nur ein „vollständiger militärischer Sieg“ der USA ein mögliches Ziel. Diese Aussage erhöht die Wahrscheinlichkeit eines länger anhaltenden Konflikts.
Finanzmärkte reagieren mit höherer Volatilität 📊
Die steigenden Ölpreise wirken sich bereits deutlich auf andere Märkte aus.
Zu den wichtigsten Marktreaktionen gehören:
-
steigende Inflationserwartungen
-
höhere Renditen von US-Staatsanleihen
-
ein stärkerer US-Dollar
-
steigende Nachfrage nach Volatilitätsabsicherungen (VIX)
Der VIX-Index steigt, da Investoren mit stärkeren Schwankungen im S&P 500 rechnen. Interessant ist dabei, dass der US-Aktienmarkt trotz geopolitischer Risiken weiterhin relativ stabil bleibt und nur etwa 5 % unter seinem Allzeithoch nahe 7.000 Punkten notiert.
Technische Situation beim Ölpreis
Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend bei WTI-Öl und Brent klar aufwärtsgerichtet.
Wichtige Punkte:
-
Brent hat die Marke von 90 USD deutlich überschritten
-
der Markt befindet sich weiterhin in einem starken Aufwärtstrend
-
geopolitische Nachrichten treiben kurzfristige Volatilität
Sollten sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen, könnten noch höhere Ölpreise möglich sein.
Fazit
Der Ölpreis aktuell wird derzeit stark von geopolitischen Risiken bestimmt. Der Konflikt im Nahen Osten sorgt für erhebliche Unsicherheit über die Stabilität der globalen Energieversorgung.
Besonders WTI-Öl und Brent reagieren sensibel auf jede neue militärische Entwicklung. Sollte der Konflikt weiter eskalieren oder länger anhalten, könnten die Energiepreise weiter steigen und damit auch Inflation und Marktvolatilität zusätzlich anheizen.
Für Anleger bleibt der Ölmarkt daher einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der globalen Finanzmärkte in den kommenden Wochen.
Brent Crude Öl Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ROHSTOFF TRADING MIT CFD
- Handeln Sie Öl und andere Rohstoffe gehebelt
- BRENT (OIL) oder WTI Öl (OIL.WTI) verfügbar
- Hier mehr erfahren
Ölpreis aktuell: Brent schwankt zwischen 120 und 100 USD
Krypto News: Bitcoin aktuell über 69.000 USD – Markt steigt trotz geopolitischer Spannungen
US Börsenstart: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq fallen wegen Nahost-Konflikt
Sabotiert die FDA medizinische Unternehmen? Die Achterbahnfahrt der Unternehmensbewertung von UniQure
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.