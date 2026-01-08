Bitcoin Prognose: Kursrutsch trotz ETF-Zuflüssen | Aktuelle Krypto News

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin unter Druck trotz positiver Krypto News

Makro- und Derivatefaktoren belasten die Bitcoin Prognose

Technisch erhöhtes Abwärtsrisiko

Der Bitcoin-Kurs fällt heute unter eine wichtige psychologische Marke und verliert damit den Schwung, den er zu Jahresbeginn aufgebaut hatte. Auch Ethereum kämpft weiterhin darum, sich oberhalb von 3.000 US-Dollar zu halten. Dies geschieht trotz überwiegend positiver Krypto News: Starke Käufe von Spot-ETFs zu Jahresbeginn (über 1 Milliarde US-Dollar in den ersten beiden Handelstagen) sowie die positive Entscheidung von MSCI, kryptobezogene Unternehmen weiterhin in seinen Indizes zu belassen. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin ETF-Abflüsse belasten Bitcoin – Schwächere Nachfrage aus den USA Am Vortag verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von 483 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig rutschte der Coinbase Premium Index mit -0,07 in den negativen Bereich. Diese Entwicklung deutet auf eine nachlassende Nachfrage von US-Investoren hin – und das trotz eigentlich unterstützender Schlagzeilen. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose ist dies ein klar belastender Faktor. Zwei zentrale Risiken für den Kryptomarkt 1. Steigende Renditen in Japan belasten globale Liquidität Ein wesentliches Risiko kommt vom Anleihemarkt: Die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen sind auf 3,5 % gestiegen. Dadurch wird der Zugang zu globaler Liquidität und günstigem Kapital erschwert. Ein Teil dieser Liquidität war zuvor in Bitcoin und andere Kryptowährungen geflossen, was nun zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt. 2. Gamma-Effekte nach Rücksetzer unter 95.000 US-Dollar Bitcoin korrigierte nach dem Erreichen der 95.000-US-Dollar-Marke, einer wichtigen sogenannten Gamma-Schwelle für Optionshändler. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber hätte zu negativer Gamma-Positionierung geführt und Anschlusskäufe ausgelöst. Unter den aktuellen Bedingungen erlauben die Gamma-Dynamiken jedoch erneut steigenden Verkaufsdruck, was die kurzfristige Bitcoin Prognose weiter eintrübt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Bitcoin Prognose: Wichtige Unterstützungen und Widerstände Auf dem Tageschart (D1) zeigt sich ein angeschlagenes technisches Bild: Abwärtsrisiko: Ein weiterer Rückgang könnte eine bearishe Bewegung in Richtung 80.000 US-Dollar auslösen

Widerstandszone: Die entscheidende Hürde liegt weiterhin im Bereich 93.000–95.000 US-Dollar

Dieser Bereich wird zusätzlich durch die EMA50 (orange Linie) verstärkt Solange Bitcoin diese Zone nicht zurückerobert, bleibt die kurzfristige Bitcoin Prognose vorsichtig bis negativ. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

