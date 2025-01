Bitcoin fällt trotz starker Nachfrage von ETFs leicht unter 101.000 $ 📉

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist heute etwas weniger optimistisch, und es scheint, dass die größte Kryptowährung vor einer Prüfung ihrer Dynamik steht. Der Preisverfall von Bitcoin trotz starker ETF-Nachfrage könnte ein Zeichen dafür sein, dass langfristige Adressen Bitcoins zu diesem Zeitpunkt verkaufen, und zwar mit höherem Tempo inmitten der jüngsten Erholung von 92.000 $ auf 102.000 $. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Der Preis von Bitcoin fiel heute deutlich unter 101.000 US-Dollar und steht kurz davor, den EMA50 (orangefarbene Linie) bei 100.500 US-Dollar zu testen. Die jüngste positive Marktstimmung wurde auch durch die Möglichkeit angeheizt, dass ein Pro-Bitcoin-Kandidat in Kanada, Pierre Poilievre, an die Macht kommt und möglicherweise den scheidenden Justin Trudeau ersetzt

Im Dezember 2024 hatten ETFs mehr als 51.500 BTC angesammelt, gegenüber weniger als 14.000, die von Bitcoin-Minern produziert wurden. Auch die BTC-Bestände an den Börsen sind deutlich gesunken, was die Voraussetzungen für eine Erholung schafft, wenn die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds in den Vereinigten Staaten anhält.

Die jüngsten Daten zu den BTC-Zuflüssen haben sich mit mehr als 900 Millionen Nettozuflüssen am 3. Januar und BTC-Käufen im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar gestern, am 6. Januar, stark entwickelt. Die Stimmung an der Wall Street und der Dollar werden für die Marktstimmung entscheidend sein. Wenn die Schwäche des Dollars anhält und nicht mit einem Rückgang der Indizes einhergeht, könnte Bitcoin von einem solchen Szenario weiter profitieren. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Ein Rückgang unter 92.000 $ könnte darauf hindeuten, dass Bitcoin ein rückläufiges Kopf-Schulter-Muster-Szenario verfolgt, mit einem potenziellen Abwärtstrend bis auf 80.000 $. Der nächste starke Widerstand liegt bei etwa 110.000 $ um den ATH. Der EMA50 könnte kurzfristig wichtige Unterstützung bieten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die historisch rückläufige Korrelation von Bitcoin mit dem US-Dollar scheint derzeit relativ begrenzt zu sein. Die Kryptowährung scheint weder von der Schwäche noch von der Stärke des US-Dollars direkt zu profitieren. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

