Bitcoin fällt unter 89.000 $ ✂️

Panik auf dem Kryptomarkt hält nach Rekord-Hacking am Freitag an 🔨💣 Bitcoin fällt um weitere 3,15 % auf 88.400 USD und setzt damit die Verluste von gestern Abend fort. Die Rückgänge treten ohne einen klaren Auslöser auf, was auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden könnte. Der Absturz von Bitcoin begann am Freitag nach der Nachricht von einem rekordverdächtigen Diebstahl bei ByBit. Zu diesem Zeitpunkt begann Bitcoin von etwa 98.000 USD zu fallen. Die Lazarus Group, die mit Nordkorea in Verbindung gebracht wird, stahl während des routinemäßigen Transaktionsprozesses von ByBit, bei dem Gelder mithilfe von Multisig-Transaktionen in eine andere Wallet verschoben wurden, fast 1,5 Milliarden US-Dollar in Ethereum. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Obwohl ByBit am Wochenende bekannt gab, dass es fast 100 % der gestohlenen Gelder wiedererlangt hat, ist das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt erheblich erschüttert. Die heutigen Verluste setzen die Ereignisse vom Wochenende fort und werden auch von der schlechten Stimmung an der Börse beeinflusst. Der Bitcoin-Kurs liegt seit Ende November über 90.000 US-Dollar und testet wiederholt seine untere Grenze. Der wichtigste Wert, auf den es heute zu achten gilt, ist ein Tagesabschlusskurs über 90.000 US-Dollar, der eine anhaltende Konsolidierung und eine mögliche Erholung unterstützen würde. Die nächsten Unterstützungsziele sind 89.000 US-Dollar, gefolgt von 85.000 US-Dollar. Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

