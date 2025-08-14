mehr
Wirtschaftskalender: US-PPI und Arbeitslosenanträge im Fokus 🗽

11:28 14. August 2025

Die Börse heute zeigt sich freundlich: Europäische Aktienmärkte eröffnen fester, der DAX liegt aktuell 0,2 % im Plus. Auch die US-Futures notieren leicht höher. Die Marktstimmung deutet auf eine Fortsetzung der jüngsten Kursgewinne hin, auch wenn die heutigen Konjunkturdaten gemischte Signale senden.

⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 14. August 2025:

(Alle Angaben in deutscher Zeit)

BIP Q2: +1,4 % im Jahresvergleich (erwartet: +1,4 %, zuvor: +1,4 %)

  • Quartalsvergleich: +0,1 % (erwartet: +0,1 %).

  • Industrieproduktion Juli: +0,2 % im Jahresvergleich (erwartet: +1,5 %, zuvor: +3,7 %). Monatlich: -1,3 % (erwartet: -1 %).

Wichtige Termine im Wirtschaftskalender heute

  • 11:00 Uhr – Entscheidung der Norges Bank: 4,25 % (unverändert)

  • 13:30 Uhr USA:

    • Erzeugerpreisindex (PPI) Juli: erwartet +2,5 % im Jahresvergleich

    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: erwartet 225.000

  • 15:30 Uhr – EIA-Daten Erdgaslager: erwartet +54 bcf

Reden von Zentralbankern

  • 15:00 Uhr – Musalem von der Fed

  • 18:30 Uhr – Barkin von der Fed

Mit diesen Terminen im Wirtschaftskalender behalten Anleger heute sowohl europäische als auch US-Daten im Blick, um die nächsten Impulse für die Börsenentwicklung einschätzen zu können.

 

 

