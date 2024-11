Bitcoin fällt unter 96.000 $ 📉

🪙 Gewinnmitnahmen in der Nähe des Meilensteins von 100.000 $ lösen großes Liquidationsereignis aus, während MicroStrategy mehr BTC zu den Beständen hinzufügt Bitcoin fiel um 1,75 % auf 96.000 US-Dollar, da Händler Gewinne mitnahmen, kurz bevor die psychologische Marke von 100.000 US-Dollar erreicht wurde. Allerdings sind die institutionellen Käufe weiterhin stark, da MicroStrategy einen weiteren massiven Kauf tätigte. Der Rückgang löste eine der größten Krypto-Liquidationen seit über sechs Monaten aus, obwohl ein potenzieller Kandidat für das Amt des Finanzministers eine kryptofreundliche Haltung signalisiert. Wichtige Punkte: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin gab nach, nachdem es fast 100.000 US-Dollar erreicht hatte, und die Preise erreichten kurzzeitig 95.700 US-Dollar

MicroStrategy kaufte 55.000 BTC für 5,4 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 97.862 US-Dollar

Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar liquidiert, wobei Long-Positionen 379 Millionen US-Dollar ausmachten

Die ETF-Zuflüsse bleiben mit 484,6 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen positiv, angeführt von BlackRock- und Fidelity-Produkten

Trumps Kandidat für das Finanzministerium, Scott Bessent, gilt als Pro-Krypto und unterstützt möglicherweise die Agenda für „Krypto-Kapital“ Die Überzeugung der Institutionen ist trotz der Korrektur weiterhin hoch, wobei MicroStrategy seine Bitcoin-Bestände erheblich erweitert hat. Das Unternehmen hält nun etwa 386.700 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 56.761 US-Dollar erworben wurden, was eine der größten Kryptowährungspositionen von Unternehmen weltweit darstellt. Der jüngste Kauf, der durch Wandelanleihen und Aktienverkäufe finanziert wurde, zeigt, dass die Nachfrage der Institutionen auch bei höheren Preisen weiterhin besteht. Der von Trump beabsichtigte Kandidat für das Amt des Finanzministers, Scott Bessent, wird als potenziell günstig für die Kryptomärkte angesehen, was den längerfristigen optimistischen Ausblick des Marktes noch verstärkt. Als erster offen kryptofreundlicher Finanzchef könnte Bessent dazu beitragen, Trumps erklärtes Ziel voranzutreiben, Amerika zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ zu machen. Was die ETF-Ströme betrifft, so ist die institutionelle Nachfrage weiterhin robust, wobei der iShares Bitcoin Trust von BlackRock und der Wise Origin Bitcoin Trust von Fidelity weiterhin beträchtliches Kapital anziehen. Die neuesten Daten zeigen Nettozuflüsse von 484,6 Mio. USD bei allen Bitcoin-ETF-Produkten, was auf ein starkes zugrunde liegendes institutionelles Interesse trotz der Preisvolatilität hindeutet. Der Fokus liegt nun darauf, ob Bitcoin die Unterstützung über 95.000 US-Dollar halten und einen weiteren Versuch in Richtung des Meilensteins von 100.000 US-Dollar unternehmen kann, wobei ETF-Ströme, die anhaltende Akkumulation von MicroStrategy und der potenzielle regulatorische Rückenwind durch einen Bessent-Schatz die Kursrichtung beeinflussen dürften. Die Aktienperformance von MicroStrategy, die seit Jahresbeginn trotz der jüngsten Kritik des Leerverkäufers Citron Research um über 515 % gestiegen ist, dient weiterhin als Indikator für das Engagement institutioneller Anleger in Bitcoin. Bitcoin (D1-Intervall) Bitcoin testet derzeit erneut die 7-Tage-EMA. Für Bären könnte das nächste Ziel das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bei 91.875 $ sein. Bullen hingegen streben immer noch das Niveau von 100.000 US-Dollar an, das wahrscheinlich als starker psychologischer Widerstand dient. Der RSI bewegt sich in Richtung 70 und verlässt allmählich den überkauften Bereich, während der MACD sich verengt, was auf eine mögliche rückläufige Divergenz hindeutet. Diese Indikatoren deuten auf eine mögliche Pause oder Umkehrung des Aufwärtstrends hin, wobei die Schlüsselebenen sowohl für Bullen als auch für Bären als kritische Entscheidungspunkte dienen. Quelle: xStation5 von XTB

