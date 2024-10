Bitcoin gibt Gewinne ab und testet 66.000

Bitcoin stieg heute auf fast 68.000 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Juli. Wir beobachten jedoch eine Reaktion auf den Widerstand an der oberen Grenze eines absteigenden Trendkanals. Bitcoin fällt derzeit auf etwa 66.000 US-Dollar zurück, nahe seiner Höchststände von Ende September.

Die vorherige Rallye hing mit den steigenden Chancen auf einen Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen zusammen, die nun nur noch drei Wochen entfernt sind. PredictIt schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges Trumps auf 54 %, während Polymarket von fast 57 % ausgeht Die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikanische Partei die volle Kontrolle über den Kongress übernimmt, steigt ebenfalls, was zu günstigen Ergebnissen für den Kryptowährungsmarkt führen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Einige spekulieren, dass das Ausbleiben zusätzlicher Konjunkturmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft dazu führt, dass Investoren Gelder aus mit China verbundenen Vermögenswerten abziehen und sie dem Kryptowährungsmarkt zuweisen.

Dennoch beobachten wir derzeit Gewinnmitnahmen, die mit einem deutlichen Rückgang am US-Aktienmarkt einhergehen.

