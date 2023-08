ABSTRACT:¬†Das Bild f√ľr Bitcoin ist durch den Fall unter $30.000 nun neutral, wie weiter oben geschrieben vielleicht sogar eher Short und es gilt abzuwarten, ob es zu weiterer Abw√§rtsdynamik und Fall unter $28.000 kommt oder einer R√ľckeroberung der $30.000 Marke.

Aktuelle¬† Bitcoin¬†Analyse ¬†am 16.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Bitcoin¬†Trading¬†ūüĒī Bitcoin¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick

Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin

Und auf ein Neues: auch in den vergangen sieben Handelstagen und seit unserer letzten Betrachtung hat sich die Lage in Bitcoin nicht sonderlich verändert, die Kryptowährung handelt weiter knapp unterhalb der $30.000 Marke, aber in Schlagdistanz.

Es kristallisiert sich zunehmend heraus, dass Macro-Treiber wie beispielsweise die US-Arbeitsmarktzahlen oder in der vergangenen Woche die US-Inflation bzw. die US-Erzeugerpreise im derzeitigen Marktumfeld kaum in der Lage zu sein scheinen, Impulse zu liefern ‚Äď was ehrlich gesprochen √ľberrascht, denn die j√ľngsten Ver√∂ffentlichungen w√§ren hieraus definitiv in der Lage gewesen.

So wurde die j√§hrliche Inflationsrate in den USA vergangene Woche Donnerstag zwar √ľber jener des Vormonats ver√∂ffentlicht (3.2% vs. 3% im Juni), wurde aber unter der Erwartung der Analysten von 3.3% ver√∂ffentlicht, was den kontinuierlichen Abw√§rtstrend in der US-Inflation innerhalb der vergangenen zw√∂lf Monate final unterbrach, aber dennoch wahrscheinlicher werden lie√ü, besonders ausgehend von den ebenfalls eher durchwachsenen US-Arbeitsmarktzahlen zu Beginn des Monats, dass die US-Notenbank ab der ersten H√§lfte des Jahres 2024 dann einen geldpolitisch eher lockereren Kurs einschl√§gt, was gemeinhin positiv f√ľr Bitcoin bzw. Kryptow√§hrungen generell sein w√ľrde.

Und wenn das schon keinen bullishen Impuls zur√ľck √ľber $30.000 auf den Weg bringen konnte, dann h√§tten die Erzeugerpreise am vergangenen Freitag einen bearishen liefern k√∂nnen, denn: diese sind in den USA im Juli √ľber der Erwartung ver√∂ffentlicht worden, die Preise sind im Dienstleistungssektor sogar auf dem h√∂chsten Stand auf Monatssicht seit August 2022 ver√∂ffentlicht worden, Spekulationen n√§hrend, dass mit zeitlicher Verz√∂gerung auch die Verbraucherpreise erneut anziehen k√∂nnten und die FED den Leitzins l√§nger als erwartet auf den h√∂chsten Niveaus seit 2001 verweilen l√§sst ‚Äď was wiederum eher negativ f√ľr Bitcoin w√§re.

Aber: nichts da! Keine Impulse, kaum Bewegung, ein regelrechter Totentanz.

Das lässt uns als Krypto-Trader hoffen, dass wir vielleicht in Bezug auf zeitnah erwartete Neuigkeiten in Bezug auf einen Bitcoin-ETF Impulse geliefert werden.

Am Freitag teilte die US-B√∂rsenaufsichtsbeh√∂rde SEC mit, dass man in Bezug auf die Entscheidung eines Bitcoin-ETF von ARK Invest weitere 45 Tage ben√∂tigt, lieferte allerdings keine Begr√ľndung, warum. Ob das jetzt die Wahrscheinlichkeit f√ľr eine Bewilligung eines ETFs erh√∂ht oder nicht, ist schwer zu sagen. Sollte die SEC einen Antrag genehmigen, w√§re recht wahrscheinlich, dass man alle eingereichten Antr√§ge bewilligt ‚Äď was wiederum stark bullish f√ľr Bitcoin sein d√ľrfte.

Aber selbst, wenn die SEC einige Antr√§ge bewilligt (bspw. von Blackrock und Fidelity) und andere nicht (z.B. von ARK Invest), zum Beispiel mit der Begr√ľndung, dass die SEC nur bestimmten Antragsstellern zutraut, den ETF vor Marktmanipulation zu sch√ľtzen, w√§re das ebenfalls bullish f√ľr Bitcoin.

Was uns zum Schluss kommen lässt, dass Bitcoin zwar unter $30.200/500 technisch eher Short mit Ziel im Bereich um $28.000 bleibt, wobei ein Fall darunter den Weg in Richtung $25.000 ebnete.

ABER: Chance-Risiko-Verh√§ltnis-technisch schaut Bitcoin weiter attraktiv von der Long-Seite aus, ein Bruch √ľber $30.200/500 w√§re zun√§chst ein bullisher Drive in Richtung Jahreshochs bzw. rund gesprochen $32.000 zu erwarten, ein Bruch h√∂her aktivierte Kursziele um $37.000/$38.000, lie√üen eventuell gar $40.000 realistisch erscheinen.

Screenshot erstellt am 15. August 2023, 17:30 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild f√ľr Bitcoin ist durch den Fall unter $30.000 nun neutral, wie weiter oben geschrieben vielleicht sogar eher Short und es gilt abzuwarten, ob es zu weiterer Abw√§rtsdynamik und Fall unter $28.000 kommt oder einer R√ľckeroberung der $30.000 Marke.

Der Modus tr√ľbt sich auch durch den nun erfolgten Fall unter den EMA(50) auf Tagesbasis ein, auch wenn ganz √ľbergeordnet die Bullen oberhalb des EMA(200) das Ruder weiter in der Hand halten.

Long-Setup:

Ein Bruch zur√ľck √ľber $30.500 Marke w√§re f√ľr Long-Trades in Bitcoin als Momentum Plays durchaus interessant, erstes Ziel im Bereich um $31.800 bzw. $32.000, wo wir eventuell 25% bis 33% Gewinnmitnahmen auf den Weg br√§chten zwecks Risiko-Reduktion, den Rest hielten mit anvisierten Kurszielen um $35.000, Kursprojektionen offenbaren sogar Potenzial bis in Gefilde um $37.000/$38.000.

Short-Setup:

Ganz kurzfristig und unter $29.500 bzw. $30.000 sind Short-Positionen interessant, durch den Fall unter die $29.500 und den EMA(50) auf Tagesbasis könnte mit einem Bruch unter $28.000 vielleicht sogar ein Momentum Trade mit Ziel im Bereich um $25.000 in Betracht gezogen werden.



