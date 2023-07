BITCOIN: Kampf mit der $30.000 Marke, Bitcoin-Bullen in der Pflicht 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Bitcoin wartet weiter auf einen deutlichen Impuls, das Bild hat sich in Relation zur Bitcoin-Betrachtung vergangene Woche allerdings technisch eher in Richtung Short verschoben, unterschritt die $29.500 Marke, die wichtige UnterstĂŒtzung auf der Unterseite, wenn auch nicht dynamisch. Aktuelle Bitcoin Analyse  am 26.07.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – fĂŒr aktive Daytrader

Bitcoin wartet weiter auf einen deutlichen Impuls, das Bild hat sich in Relation zur Bitcoin-Betrachtung vergangene Woche allerdings technisch eher in Richtung Short verschoben, unterschritt die $29.500 Marke, die wichtige UnterstĂŒtzung auf der Unterseite, wenn auch nicht dynamisch. Aber kurz zur Erinnerung: grundsĂ€tzlich bleibt der Ausblick fĂŒr den Kryptobereich nach der Meldung rund um Ripple bzw. XRP positiv und somit natĂŒrlich auch fĂŒr DIE KryptowĂ€hrung Bitcoin. Ripple hat nach einem fast dreijĂ€hrigen Rechtsstreit den Prozess gegen die SEC gewonnen, wonach XRP, ein digitaler Vermögenswert, die von Ripple Labs Inc. geschaffen wurde, nach US-amerikanischem Recht als Wertpapier eingestuft werden sollte – was die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat behaupten lassen, dass Ripple durch den Verkauf von XRP ein nicht registriertes Wertpapierangebot durchgefĂŒhrt hat. Nach der Anwendung des Howey-Tests durch das Gericht, ausgehend wovon bestimmt wird, ob bestimmte Transaktionen als "InvestitionsvertrĂ€ge" und damit als Wertpapiere gelten kam das Gericht zu dem Schluss, dass die XRP-Anleger zwar eine Gewinnerwartung hatten, diese Gewinne aber nicht ausschließlich auf die BemĂŒhungen von Ripple oder einer dritten Partei zurĂŒckzufĂŒhren waren. Ergo: XRP erfĂŒllt nicht alle Kriterien des Howey-Tests und konnte somit nicht als Wertpapier eingestuft werden, was wiederum einen bedeutenden PrĂ€zedenzfall fĂŒr die Klassifizierung und Regulierung von KryptowĂ€hrungen in der Zukunft dar – und somit potenziell auch fĂŒr Bitcoin. Wie aber bereits vergangene Woche geschrieben, war der nicht erfolgende, nachhaltige Bruch ĂŒber die $31.500 Marke, stattdessen der RĂŒcksetzer in Richtung der wichtigen UnterstĂŒtzung um $29.500/30.000 und ausbleibende Bounce gegen diese Region ein Grund skeptisch zu sein – und der Bruch tiefer und das Halten unterhalb dĂŒrfte nun einige Bitocin-Bullen bangen lassen. Nun hĂ€ngt vieles davon ab, was die FED am Mittwochabend liefert und ob Bitcoin aus dieser Richtung einen frischen Impuls erhĂ€lt. In der Tat geht es heute Abend weniger um die Frage „Hebt sie den Leitzins um weitere 25 Basispunkte an?“ (Spoiler: „Ja, das wird sie!“), sondern vielmehr geht es um die Frage „Was kommt in den Jahresschluss?“, vielleicht auch bereits die Frage „Wird es Hinweise geben, wie es 2024 weitergeht?“ Und jegliche Andeutung, dass die US-Notenbank zwar den Leitzins nochmalig um 25 Basispunkte anhebt, dann aber entweder selbst deutlich macht oder aber der Markt und in unserem Fall die Bitcoin-Trader zwischen den Zeilen lesen, dass weitere Zinsschritte im Jahr 2023, trotz entsprechender Kommunikation auf der Juni-Sitzung keine Option mehr seien nachdem die US-Inflation vor zwei Wochen mit 3% nicht nur unter der Erwartung veröffentlicht wurde, sondern zudem auf dem niedrigsten Stand seit MĂ€rz 2021, wĂ€re fĂŒr Bitcoin grundsĂ€tzlich eher bullish – und sollte noch einmal die $31.500/700 in den Fokus rĂŒcken. Aber: es gilt abzuwarten. Wir sind geduldig und schauen, was wir zu sehen bekommen. Ganz rational und blickend auf den Chart bleibt unsere Erwartung fĂŒr Bitcoin unter $29.500/30.000 eher negativ  und durch den Rutsch unter den durchschnittlich vom Markt bezahlten Preis seit der „Blackrock-Bitcoin-ETF“-Rallye trĂŒbt sich das Bild eher ein, neutralisiert das bullishe Bild, macht unter $28.000 einen erneuten Test der $24.500/$25.000 Region denkbar: EinE RĂŒckeroberung der $29.500 wĂŒrde den jĂŒngsten Rutsch als „Fehlausbruch“ aus der Range klassifizieren und mit der Markierung neuer Jahreshochs und einem Bruch ĂŒber $32.000 gehen wir weiter davon aus, dass höhere Kursziele um $37.000/$38.000, eventuell gar $40.000 realistisch scheinen. Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (15. September 2022 bis 25. Juli 2023). Screenshot erstellt am 25. Juli 2023, 17:15 Uhr (MESZ) Bitcoin - Trading Setups: Das Bild fĂŒr Bitcoin ist durch den Fall unter $29.500/30.000 nun neutral und es gilt abzuwarten, ob es zu weiterer AbwĂ€rtsdynamik und Fall unter $28.000 kommt oder einer RĂŒckeroberung der $30.000 Marke. Der Modus trĂŒbt sich auch durch den nun erfolgten Fall unter den EMA(50) auf Tagesbasis ein, auch wenn ganz ĂŒbergeordnet die Bullen oberhalb des EMA(200) das Ruder weiter in der Hand halten. Wie bereits weiter oben geschrieben, ist nun abzuwarten, ob es nach dem Bruch tiefer unter $29.500 auch zu einem Halten unterhalb folgend auf die FED kommt oder es sich nicht eher um einen „Flush Out“ handelt. Deutlich eintrĂŒben wĂŒrde sich das charttechnische Bild auf Tagesbasis auf jeden Fall mit einem Rutsch und halten unter der 200-Tagelinie, derzeit verlaufend im Beriech um $25.000. Long-Setup: Mit Bruch ĂŒber die $32.000 Marke könnten Trader, ausskalierte Teile ihrer Position folgend der jĂŒngsten Price Action und dem Fall unter $29.500 in Betracht ziehen, wieder hinzuzunehmen. Nach der Gewinnmitnahme gegen $31.000 wurde nun eine weitere Positionsreduktion der Ursprungsposition in Höhe von 40-50% in Betracht vorgenommen, der Rest der Position wĂŒrde mit einem Fall unter $25.000 rausgenommen. Ziele auf der Oberseite liegen ĂŒber $32.000 weiter um $35.000, Kursprojektionen offenbaren sogar Potenzial bis in Gefilde um $37.000/$38.000. Short-Setup: FĂŒr Short-Positionen wird’s interessant, durch den Fall unter die $29.500 und den EMA(50) auf Tagesbasis könnte mit einem Bruch unter $28.000 ein Momentum Trade mit Ziel im Bereich um $25.000 in Betracht gezogen werden.

