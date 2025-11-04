Bitcoin Kurs fällt stark – Markt unter Druck durch Zinsunsicherheit & Liquidationen

Das Wichtigste in Kürze Zinsunsicherheit bremst Risikoappetit

Hohe Hebel & Liquidationen verstärken den Druck

Kapitalabflüsse & schwache Stimmung

Die Krypto News zeigen heute deutliche Verluste am Markt: Der Bitcoin Kurs fällt um rund 5 % auf 101.000 USD, während Ethereum mehr als 5,7 % verliert und bei etwa 3.377 USD notiert.

Ursache sind gleich mehrere Faktoren – von makroökonomischer Unsicherheit bis hin zu hohen Liquidationen. Anleger reagieren zunehmend vorsichtig, was den Verkaufsdruck verstärkt. ► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: Bitcoin 🧠 Drei Key Takeaways 💸 Zinsunsicherheit bremst Risikoappetit: Die US-Notenbank Fed sendet keine klaren Signale zu weiteren Zinssenkungen – Investoren meiden riskante Assets wie Kryptowährungen.

⚙️ Hohe Hebel & Liquidationen verstärken den Druck: Das Durchbrechen wichtiger Unterstützungszonen löst Kettenreaktionen automatischer Verkäufe aus.

📉 Kapitalabflüsse & schwache Stimmung: Institutionelle Anleger ziehen Gelder ab – der Fear-&-Greed-Index signalisiert „starke Angst“. 🌍 1️⃣ Makroökonomische Unsicherheit belastet Die Unsicherheit über den Zinskurs der Federal Reserve sorgt für Nervosität an den Märkten.

Ein starker US-Dollar und Sorgen über das globale Wachstum schmälern die Risikobereitschaft institutioneller und privater Anleger. Ohne klare Fed-Signale bleiben Kryptowährungen im Spannungsfeld zwischen Zinsängsten und Inflationsrisiken. ⚙️ 2️⃣ Hohe Leverage & Liquidationen beschleunigen den Absturz Viele Trader nutzen in der Krypto-Szene hohe Hebel, um kurzfristige Gewinne zu maximieren.

Als der Bitcoin Kurs unter zentrale Unterstützungen fiel, wurden automatische Verkaufsorders (Stop-Loss & Margin Calls) ausgelöst.

Dadurch kam es zu einer Kaskade von Liquidationen, die den Preisrückgang beschleunigte – ein typisches Muster in volatilen Märkten. 💰 3️⃣ Kapitalabflüsse & schwache Institutionennachfrage Zunehmend ziehen Krypto-ETFs und Fonds Kapital ab, da das Interesse großer Anleger sinkt.

Fehlende Zuflüsse neuer Investoren schwächen die Marktstabilität – die Preise reagieren empfindlicher auf kurzfristige Schwankungen. Ohne frisches Kapital bleibt der Markt anfällig für plötzliche Einbrüche. 📊 4️⃣ Technische & psychologische Faktoren verschärfen die Situation Technisch gesehen wurden mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen.

Gleichzeitig zeigen Candlestick-Formationen und sinkende Handelsvolumina an, dass Käufer derzeit zurückhaltend agieren.

Der „Fear & Greed“-Index notiert im Bereich starker Angst – ein klares Signal für pessimistische Marktstimmung. 📘 Fazit – Bitcoin Kurs unter Druck, aber kein Ende in Sicht 🧩 Die aktuelle Schwächephase im Kryptomarkt ist das Resultat eines Mixes aus Makro-, Technik- und Sentimentfaktoren.

Bitcoin Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

