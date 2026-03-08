📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 11 / 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat zum Wochenbeginn unter die SMA20 (aktuell bei 24.813 Punkten) bzw. unter die SMA50 (aktuell bei 24.844 Punkten) zurückgesetzt. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Die Notierungen konnten sich zunächst an der SMA200 (aktuell bei 24.200 Punkten), bzw. im Bereich des 23,6 % Retracement stabilisieren. Am Donnerstag wurden sowohl die SMA200 als auch das 23,6 % Retracement aufgegeben. Der Index setzte im Zuge der Schwäche deutlich zurück.

Das Tageschart ist damit angeschlagen und bärisch zu interpretieren. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 22.970/55 Punkte bzw. die 22.645/25 Punkte sein.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 08.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Aktuell – Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die aktuellen DAX Nachrichten werden neben den politischen Entwicklungen im Iran-Konflikt und den damit verbundenen Energiepreisen derzeit vor allem durch neue Konjunkturdaten aus den USA und China beeinflusst. Für die kurzfristige DAX Prognose spielen insbesondere Arbeitsmarktdaten und Zinserwartungen eine zentrale Rolle.

Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen schwächer als erwartet aus. Insgesamt wurden 92.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestrichen, während Volkswirte zuvor mit einem Zuwachs von rund 59.000 neuen Jobs gerechnet hatten.

Zudem stieg die Arbeitslosenquote im Februar überraschend auf 4,4 Prozent, nachdem sie im Vormonat noch bei 4,3 Prozent lag.

Für die US-Notenbank Fed sind diese Daten entscheidend für die zukünftige Geldpolitik. Nach drei Zinssenkungen hatte die Fed zuletzt eine Pause eingelegt. Ökonomen gehen aktuell davon aus, dass die jüngsten Arbeitsmarktdaten kurzfristig keinen Einfluss auf die Zinspolitik haben. Weitere Zinsschritte werden frühestens im Juni oder Juli erwartet.

Auch aus China kommen wichtige Impulse für die DAX Prognose. Die Regierung plant für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5 Prozent – der niedrigste Zielwert seit 1991. Hintergrund sind eine schwache Inlandsnachfrage, anhaltende Probleme im Immobiliensektor sowie globale wirtschaftliche Unsicherheiten.

🔁 DAX Rückblick auf die Handelswoche (02.03.–06.03.2026)

Der DAX startete am Montag bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit lag der Index 325 Punkte unter dem Niveau der Vorwoche.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn dominierte Verkaufsdruck das Marktgeschehen. Die Abwärtsbewegung setzte sich bis Dienstagmittag fort, bevor eine kurzfristige Stabilisierung einsetzte. Bis zur Wochenmitte konnte sich der DAX wieder in den Bereich von 24.200 Punkten erholen.

Am Donnerstag kam es zunächst zu einer Fortsetzung der Erholung, bevor am Nachmittag erneut Verkaufsdruck einsetzte. Der Index gab daraufhin deutlich nach.

Am Freitag setzte sich die Schwäche fort, bevor sich der Markt zum Wochenschluss leicht stabilisieren konnte. Der DAX beendete die Woche bei 23.650 Punkten.

Damit verzeichnete der deutsche Leitindex:

den größten Wochenverlust des Jahres 2026

den stärksten Rückgang seit KW 14 / 2025

eine Wochenrange von 696 Punkten, deutlich über dem Jahresdurchschnitt.

Unsere Einschätzung der Vorwoche mit der größeren Belastung aus der Politik (Iran) ging voll auf, rund 6,7% minus für den DAX in der abgelaufenen Handelswoche. Die Abschläge waren um einiges größer, als wir prognostiziert hatten.



DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?

🔵 Wichtige DAX Widerstände

23.695

23.745 – 23.795

23.846 – 23.855

23.949 – 23.957

24.004 – 24.071

24.103 – 24.163

24.200 – 24.255

🔴 Wichtige DAX Unterstützungen

23.614

23.506

23.441

23.390 – 23.332

23.170 – 23.101

22.958

22.880

DAX Chartanalyse (Daily Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich aktuell ein deutlich angeschlagenes Bild. Der DAX fiel zu Wochenbeginn unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50.

Die Notierungen konnten sich zunächst an der SMA200 bei rund 24.200 Punkten stabilisieren. Diese wichtige technische Unterstützung wurde jedoch im weiteren Verlauf der Woche aufgegeben.

Damit ist das übergeordnete Chartbild aktuell bärisch.

Solange der Index unter der SMA200 notiert, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Kursrückgänge.

Mögliche Abwärtsziele im Rahmen der aktuellen DAX Prognose:

22.970 – 22.955 Punkte

22.645 – 22.625 Punkte

Eine mögliche Erholung könnte zunächst zurück in den Bereich der SMA200 führen. Erst wenn sich der Index per Tagesschluss nachhaltig über dieser Marke etabliert, würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild:

➡️ bärisch

DAX Prognose kurzfristig – 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein negatives Bild.

Der DAX fiel zu Wochenbeginn unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte. Eine kurzfristige Gegenbewegung führte den Index lediglich bis an die SMA20, wo erneut Verkaufsdruck einsetzte.

Solange der DAX unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Erst ein dynamischer Ausbruch über die SMA20 könnte eine stärkere Erholung in Richtung SMA50 bei etwa 24.555 Punkten ermöglichen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild:

➡️ bärisch

🎯 DAX Aktuell – Short Cut Prognose

Für die aktuelle DAX Prognose bleibt die Lage charttechnisch und politisch angespannt.

Erst ein Tagesschluss über der SMA200 würde das Chartbild wieder stabilisieren. Solange der Index unter dieser wichtigen Durchschnittslinie bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Kursrückgänge.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Die Bullen müssen den DAX zunächst über der Marke von 23.650 Punkten stabilisieren.

Gelingt dies, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

23.675

23.700

23.740

23.780

23.835

23.890

23.922

Darüber wären weitere Anlaufziele:

24.006

24.043

24.080

24.118

24.178

24.219

24.255

24.332

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Kann sich der DAX nicht über 23.650 Punkten halten, könnten weitere Rücksetzer folgen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

23.638

23.610

23.580

23.545

23.520

23.478

23.444

23.395

Darunter könnten weitere Ziele aktiviert werden:

23.340

23.317

23.297

23.265

23.229

23.193

23.160

23.123

Weitere mögliche Abwärtsziele:

22.991

22.973

22.958

22.940

22.925

🔎 Übergeordnete DAX Prognose

📊 Übergeordnete Erwartung für KW 11 / 2026

Seitwärts / leicht abwärts

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Was ist der DAX aktuell wert?

Der DAX steht aktuell im Bereich von rund 23.650 Punkten (Stand Ende der Handelswoche KW 10 / 2026). Nach einem deutlichen Wochenrückgang hat der deutsche Leitindex den größten Wochenverlust des Jahres verzeichnet. Für die kurzfristige DAX Prognose ist entscheidend, ob sich der Index über wichtigen Unterstützungen stabilisieren kann.

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die aktuelle DAX Prognose für KW 11 / 2026 ist leicht bärisch.

Solange der Index unter der wichtigen 200-Tage-Linie (SMA200) notiert, besteht weiterhin das Risiko weiterer Rücksetzer.

Mögliche Ziele auf der Unterseite sind:

22.970 Punkte

22.645 Punkte

Erst ein Tagesschluss über der SMA200 könnte das Chartbild wieder neutralisieren.

Welche Marken sind für den DAX aktuell wichtig?

Für die kurzfristige DAX Analyse sind aktuell folgende Marken entscheidend:

Widerstände

23.695 Punkte

23.846 Punkte

24.004 Punkte

24.200 Punkte

Unterstützungen

23.614 Punkte

23.506 Punkte

23.390 Punkte

22.958 Punkte

Diese Kursbereiche spielen eine zentrale Rolle für die kurzfristige DAX Prognose.

Warum ist der DAX zuletzt gefallen?

Der jüngste Rückgang im DAX aktuell wurde vor allem durch den Iran-Konflike und steigende Energiepreise ausgelöst. Zusätzlich spielen makroökonomische Faktoren eine Rolle:

schwächere US-Arbeitsmarktdaten

steigende Arbeitslosenquote in den USA

Unsicherheit über die Zinspolitik der Fed

schwächere Wachstumsaussichten für China

Diese Faktoren belasten derzeit die globale Risikostimmung und damit auch den deutschen Aktienmarkt.

Wann könnte der DAX wieder steigen?

Für eine nachhaltige Erholung im DAX aktuell müsste der Index zunächst wieder über wichtige technische Marken steigen.

Wichtige Signale wären:

ein Tagesschluss über der SMA200

ein dynamischer Ausbruch über 24.000 Punkte

steigende Handelsvolumen bei steigenden Kursen

Erst dann würde sich die DAX Prognose wieder deutlich verbessern.

Welche Faktoren beeinflussen die DAX Prognose am stärksten?

Die kurzfristige DAX Prognose wird vor allem von folgenden Faktoren beeinflusst:

Verlauf des Iran-Konfliktes und der Energiepreise

Geldpolitik der US-Notenbank Fed

Inflationsdaten aus den USA und Europa

Konjunkturdaten aus China

Unternehmensgewinne der DAX-Konzerne

geopolitische Entwicklungen

Diese Faktoren bestimmen maßgeblich die Richtung des DAX aktuell.

Ist der DAX aktuell eher bullish oder bearish?

Aus technischer Sicht ist der DAX aktuell leicht bearish zu bewerten.

Gründe:

der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten

der Bruch der SMA200 signalisiert kurzfristige Schwäche

die Marktstruktur zeigt derzeit eine erhöhte Volatilität

Die aktuelle DAX Prognose gewichtet daher das bearishe Szenario leicht höher.

Was bedeutet eine Korrektur im DAX?

Eine Korrektur im DAX bezeichnet einen temporären Kursrückgang innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends.

Typisch sind Rückgänge von:

5–10 % (normale Marktbewegung)

Solche Phasen beeinflussen oft kurzfristig die DAX Prognose, ohne den langfristigen Trend zu verändern.

Wie wird der DAX berechnet?

Der DAX ist ein Performanceindex, der die Entwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands abbildet.

Besonderheit:

Dividenden werden automatisch reinvestiert, weshalb der DAX langfristig stärker steigt als viele andere internationale Indizes.

Was ist der Unterschied zwischen DAX und DAX Future?

Der DAX Index bildet die aktuelle Entwicklung des deutschen Aktienmarktes ab.

Der DAX Future hingegen ist ein Terminkontrakt auf den zukünftigen DAX-Preis.

Der Future wird häufig genutzt für:

Absicherung (Hedging)

kurzfristiges Trading

institutionelle Strategien

Ist der DAX aktuell überbewertet?

Ob der DAX aktuell überbewertet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Unternehmensgewinne

Zinsniveau

Konjunkturerwartungen

Viele Analysten vergleichen dafür Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

Wie hoch kann der DAX langfristig steigen?

Langfristige DAX Prognosen gehen davon aus, dass der Index weiter steigen kann, da:

Produktivität wächst

Unternehmen Gewinne steigern

Kapitalmärkte langfristig wachsen

Historisch hat der DAX im Schnitt etwa 6–8 % pro Jahr zugelegt.