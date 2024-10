Bitcoin legt 4,80 % zu und erobert die 61.000-Dollar-Marke 🔔

Bitcoin erholt sich um 4,50 % auf 60.800 $ und ĂŒberschreitet damit wieder die psychologische Schwelle von 60.000 $. Die Stimmung am Markt verbessert sich allmĂ€hlich, und die Anleger setzen auf die positiven Auswirkungen der ersten Zinssenkung in den USA bei der morgigen Sitzung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der September war in der Vergangenheit einer der schlechtesten Monate des Jahres fĂŒr Bitcoin. In den vergangenen Wochen blieben die BTC-Preise im tieferen negativen Bereich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelang es den Bullen jedoch, die Verluste auszugleichen und einen Gewinn von 2,80 % zu erzielen. Die ZuflĂŒsse in ETFs sind nicht mehr negativ. Nach einem starken Anstieg am Freitag haben wir gestern moderate ZuflĂŒsse beobachtet. Angesichts der starken Gewinne heute dĂŒrften die ETF-ZuflĂŒsse heute jedoch ebenfalls stark positiv sein – die Daten werden wir morgen erfahren. Bitcoin Chartanalyse - Daily Bitcoin gewinnt dynamisch an Wert und durchbricht die wichtigen Barrieren bei 60.000 und 61.000 US-Dollar. Die technische Struktur sieht jetzt etwas besser aus, und auf dem Chart sehen wir eine RĂŒckkehr zum vorherigen Konsolidierungsbereich. Source: xStation 5

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.