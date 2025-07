Das war der Handelstag, 02.07.2025: Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt | OIL.WTI erholt sich um 2,5 %

Die Lage an der Wall Street verbessert sich trotz eines negativen Starts. Der S&P 500 erreicht mit einem Plus von 0,3 % neue historische Höchststände. Der Nasdaq 100 legt um 0,6 % zu, hat aber noch nicht sein Allzeithoch erreicht.

Der ADP-Bericht zeigte einen Rückgang der Beschäftigung um 33.000, während ein Anstieg um 100.000 erwartet worden war.

Nach den eindeutig schwachen Daten aus den USA wachsen die Erwartungen für Zinssenkungen. In seinen Äußerungen auf dem Wirtschaftforum der EZB in Sintra signalisierte Powell, dass eine Zinsänderung bei jeder Sitzung möglich sei. Der Markt preist derzeit mehr als zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ein.

Die Daten zu den US-Ölvorräten zeigten einen überraschenden Anstieg um 3,84 Millionen Barrel pro Tag, während ein Rückgang um 2,2 Millionen Barrel und ein vorheriger Rückgang um fast 6 Millionen Barrel erwartet worden waren. Der Grund für den Anstieg der Vorräte könnte ein Rückgang der Exporte auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2023 sein.

Öl reagierte mit einem begrenzten Anstieg, aber wir sehen jetzt eine Erholung um fast 2,5 %. Der Grund für den Anstieg könnte der Optimismus hinsichtlich eines möglichen Handelsabkommens zwischen den USA und Vietnam sein.

Im Rahmen des Abkommens wird Vietnam laut Donald Trump den USA einen Zoll von 20 % auf alle in die USA gelieferten Waren und einen Zoll von 40 % auf alle Transfers, vor allem aus China, zahlen. Im Gegenzug soll Vietnam den USA uneingeschränkten Zugang zu seinen Handelsmärkten gewähren (was einen zollfreien Handel mit US-Produkten in Vietnam ermöglicht).

Unterdessen soll Hanoi den seit langem diskutierten Kauf von 50 Boeing-Flugzeugen im Wert von 8 Mrd. USD und bestehende Vereinbarungen über den Kauf von US-Agrarprodukten im Wert von 2,9 Mrd. USD bestätigen, wie aus der Erklärung hervorgeht.

Microsoft hat weitere geplante Entlassungen von 4 % seiner gesamten Belegschaft angekündigt, die im Zusammenhang mit Kostenoptimierungen angesichts hoher Ausgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur stehen. Microsoft hat außerdem seine Absicht bekannt gegeben, seine Abhängigkeit von Nvidia -Chips zu verringern.

Laut dem WSJ beantragt Ripple eine US-Banklizenz und folgt damit anderen Kryptowährungsunternehmen auf dem Weg zu traditionellen Finanzdienstleistungen.

