Microsoft kündigt weitere Massenentlassungen an – gerät die KI-Revolution ins Stocken? Aktie unter Druck

Microsoft hat eine weitere Entlassungswelle angekündigt, von der rund 9.000 Mitarbeiter betroffen sind, was fast 4 % der weltweiten Belegschaft entspricht. Dies ist die zweite Welle von Stellenstreichungen im Jahr 2025, nachdem bereits im Mai (6.000 Mitarbeiter) und Januar (rund 1 % der Belegschaft) Stellen abgebaut wurden. Die Entlassungen betreffen verschiedene Abteilungen, darunter Vertrieb, Technik, Marketing und Gaming sowie das mittlere Management. Offiziell begründet Microsoft diese Entscheidungen mit der Notwendigkeit, die Unternehmensstruktur an einen dynamischen Markt anzupassen und strategische Prioritäten zu erreichen, wobei künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle spielt. ► Microsoft | WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT Ist die KI-Transformation zu kostspielig? Hauptgrund für diese Veränderungen sind Rekordinvestitionen in die KI-Infrastruktur. Microsoft plant, in diesem Geschäftsjahr bis zu 80 Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Rechenzentren und die Entwicklung KI-gestützter Dienste bereitzustellen. Diese massiven Ausgaben sollen Microsoft ermöglichen, seine Führungsposition im Technologiewettlauf zu behaupten, üben aber gleichzeitig Druck auf die operativen Margen des Unternehmens aus. Infolgedessen reorganisiert Microsoft seine Ressourcen, reduziert die Zahl der Führungskräfte und automatisiert Prozesse, unter anderem durch Tools wie Copilot. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den Entlassungen sind nicht nur Verwaltungs- und Vertriebspositionen betroffen, sondern auch Ingenieurteams, insbesondere diejenigen, die an älteren Technologien oder Projekten arbeiten, die nichts mit KI zu tun haben. Ein wachsender Anteil des Codes von Microsoft wird bereits mit Hilfe von KI-Tools generiert. Bedeutet dies, dass sich die KI-Revolution verlangsamt? Die Maßnahmen von Microsoft bedeuten nicht unbedingt eine Verlangsamung der KI-Revolution, sondern vielmehr eine Revolution, die durch genau diese Tools ausgelöst wird. Die Investitionen steigen weiter, aber Unternehmen – darunter auch Microsoft – beginnen, das Tempo des Infrastrukturausbaus zu optimieren und von der kostspieligen Phase des Modelltrainings zu einer effizienteren praktischen Umsetzung überzugehen. Microsoft will vermeiden, in der aktuellen Revolution zu viel zu bezahlen, sollte sie sich als kleiner als derzeit erwartet herausstellen.

Das Tempo der KI-Einführung in Unternehmen verlangsamt sich; Marktdaten deuten darauf hin, dass die KI-Einführung in Unternehmen bereits ein hohes Niveau erreicht hat, aber die Wachstumsdynamik in den letzten Quartalen deutlich nachgelassen hat. Marktführer stagnieren, und neue Akteure haben Schwierigkeiten, sich durchzusetzen.

Experten und Branchenführer sagen voraus, dass die „leichten“ Gewinne im Bereich KI vorbei sind und dass die weitere Entwicklung bahnbrechende Innovationen erfordern wird, nicht nur mehr Rechenleistung oder besseren Datenzugang. Die Datenressourcen werden immer knapper, und die Infrastrukturkosten steigen. Die Ära der leichten Erfolge im Bereich KI ist vorbei. Der weitere Fortschritt wird schwieriger und erfordert tiefgreifendere Durchbrüche. Microsoft Aktie Chart (D1) Die Aktien des Unternehmens sind auf den gestrigen Schlusskurs zurückgefallen, liegen jedoch weiterhin unter ihrem historischen Tageshöchststand von 500 US-Dollar pro Aktie, der am Montag Ende Juni erreicht wurde. Seit Jahresbeginn haben die Microsoft-Aktien um über 16 % zugelegt und liegen damit deutlich über dem Nasdaq 100, der um etwas mehr als 7 % gestiegen ist. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

