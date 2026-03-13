Krypto News: Bitcoin über 72.000 USD - Bitcoin Prognose zwischen 40% Rückgang oder Trendwende

Bitcoin legt heute um fast 3 % zu und steigt damit über die Marke von 72.000 USD, obwohl die Stimmung an den globalen Finanzmärkten gemischt bleibt. Die aktuelle Kursentwicklung sorgt erneut für Aufmerksamkeit in den Krypto News, da sich im Tageschart interessante Parallelen zum Bärenmarkt aus dem Jahr 2022 zeigen.

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Bitcoin Prognose: Ähnlichkeiten zum Bärenmarkt 2022

Ein Blick auf die historische Entwicklung zeigt ein bemerkenswert ähnliches Muster. Im Jahr 2021 begannen die Kursverluste im November, bevor Bitcoin 2022 vollständig in einen Bärenmarkt überging – begleitet von drei starken Abwärtsimpulsen.

Ein vergleichbares Szenario könnte sich aktuell erneut entwickeln. Im Jahr 2025 starteten die Rückgänge bereits im Oktober, und bisher sind zwei kräftige Abwärtswellen zu beobachten. Der Kurs notiert derzeit mehr als 40 % unter dem Allzeithoch.

Zwischen diesen Abwärtsbewegungen bildete sich damals eine Flaggenformation, die häufig als Fortsetzungssignal eines Abwärtstrends gilt. Auch jetzt scheint sich eine ähnliche Struktur zu entwickeln.

Eine entscheidende Widerstandszone liegt derzeit zwischen 73.000 und 75.000 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte laut technischer Analyse eine mögliche Trendwende einleiten und neue Spekulationen über steigende Kurse auslösen.

Sollte sich das Muster aus 2022 in ähnlicher Form wiederholen, könnte Bitcoin langfristig sogar erst um Februar 2027 über den täglichen EMA200 steigen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bitcoin Prognose: Risiko eines starken Rückgangs bleibt bestehen

Ein wichtiger Punkt in vielen aktuellen Krypto News ist der Vergleich mit der Marktstruktur aus dem Jahr 2022. Damals fiel Bitcoin schließlich unter den EMA200 (rote Linie), was die letzte Phase der Panikverkäufe auslöste.

Derzeit handelt Bitcoin exakt am wöchentlichen EMA200. Sollte der Kurs von diesem Niveau aus erneut nach unten drehen und ein ähnliches prozentuales Muster wie im Herbst 2022 folgen, könnte ein Rückgang von 40–50 % möglich sein.

In diesem Szenario würde sich ein mögliches Kursziel im Bereich von 35.000 bis 40.000 USD ergeben.

Bitcoin Prognose: Wichtige Marken für eine mögliche Trendwende

Gleichzeitig bleibt die bullische Alternative bestehen. Sollte Bitcoin nachhaltig über 75.000 USD und anschließend über 80.000 USD steigen, könnte dies auf eine starke Akkumulationsphase hindeuten.

Ein solcher Ausbruch würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich der aktuelle Trend stabilisiert und möglicherweise eine größere Trendwende am Kryptomarkt eingeleitet wird.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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