Bitcoin News: Bitcoin fällt auf 68.000 USD - droht jetzt ein Rückgang auf 60.000 USD?

- Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Ende März
- Technische Signale bleiben negativ
- RSI nähert sich überverkauftem Bereich
- Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Ende März
- Technische Signale bleiben negativ
- RSI nähert sich überverkauftem Bereich
Bitcoin setzt seine Abwärtsbewegung fort und fällt heute auf rund 68.000 USD. Damit erreicht die größte Kryptowährung der Welt den niedrigsten Stand seit Ende März. Die aktuelle Schwächephase fällt mit dem historisch oft schwierigen Sommerzeitraum für den Kryptomarkt zusammen und belastet auch Ethereum sowie zahlreiche kleinere digitale Vermögenswerte.
►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Zusätzlichen Druck auf den Markt übten gestern Meldungen aus, wonach Strategy (MSTR.US) erstmals seit 2022 einen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft hat. Diese Nachricht sorgte für weitere Unsicherheit unter Anlegern und verstärkte die laufende Korrektur.
Bitcoin News: Charttechnik signalisiert weiteres Abwärtspotenzial
Aus technischer Sicht bleibt das Bild für Bitcoin angespannt. Im Tageschart hat der Kurs eine Dreiecksformation nach unten verlassen. Dieses Verkaufssignal könnte das Risiko weiterer Verluste erhöhen und eine Bewegung in Richtung des lokalen Tiefs bei rund 60.000 USD begünstigen.
Ein nachhaltiger Bruch dieser wichtigen Unterstützungszone würde das bearishe Szenario deutlich stärken. In diesem Fall könnte sich die Korrektur sogar in Richtung der Region um 40.000 USD ausweiten. Dort befinden sich mehrere bedeutende On-Chain-Indikatoren, darunter der Realized Price sowie der sogenannte Delta Price, die in früheren Marktzyklen häufig als wichtige Unterstützungsbereiche fungierten.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Könnte Bitcoin bis auf 45.000 USD fallen?
Sollte sich die aktuelle Marktphase ähnlich entwickeln wie der vorherige Zyklus, könnte ein möglicher Boden zwischen 45.000 und 47.000 USD je Bitcoin entstehen. Ein solches Szenario könnte sich bereits vor Ende Juni materialisieren.
Für Anleger bleiben diese Marken besonders relevant, da sie mit historischen Bewertungsniveaus und langfristigen Unterstützungszonen übereinstimmen.
RSI nähert sich überverkauftem Bereich
Trotz der negativen Kursentwicklung gibt es erste Hinweise darauf, dass Bitcoin sich kurzfristig einer überverkauften Situation nähert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert aktuell bei etwa 37 Punkten.
Historisch betrachtet wurden die wichtigsten Tiefpunkte eines Marktzyklus auf Wochenbasis allerdings bei deutlich niedrigeren RSI-Werten erreicht. Während des Bärenmarktes 2022 fiel der Indikator zeitweise bis in den Bereich von 20 Punkten, bevor Bitcoin einen nachhaltigen Boden ausbildete.
Anders verlief die Entwicklung während des Corona-Crashs im Jahr 2020. Damals markierte der RSI sein Tief bei rund 34 Punkten. Die aktuellen Werte nähern sich somit bereits Niveaus an, die in der Vergangenheit mit Phasen extremer Marktbelastung verbunden waren.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit
Die aktuellen Bitcoin News zeichnen weiterhin ein vorsichtiges Bild für den Kryptomarkt. Der Ausbruch aus der Dreiecksformation, die zunehmende Schwäche vor der saisonal schwierigen Sommerperiode und die jüngsten Verkäufe durch Strategy erhöhen das Risiko weiterer Kursverluste. Gleichzeitig deutet der RSI darauf hin, dass Bitcoin sich zunehmend einer überverkauften Zone nähert. Für Anleger dürften die Unterstützungsbereiche bei 60.000 USD sowie die Region zwischen 45.000 und 47.000 USD in den kommenden Wochen besonders im Fokus stehen.
KRYPTO CFD HANDELN
- Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs
- über 40 Krypto-Währungen verfügbar
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street unter Druck
Technische Analyse Forex: EURUSD bleibt ruhig trotz „heißer“ Kern-VPI-Daten aus der Eurozone
Dell Aktie: Historischer Umsatz-Boom durch KI-Server – Jetzt Aktien kaufen? 🚀💻
Silber legt um 2 % zu 📈
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.