Bitcoin News: Bitcoin fällt auf 68.000 USD - droht jetzt ein Rückgang auf 60.000 USD?

Bitcoin setzt seine Abwärtsbewegung fort und fällt heute auf rund 68.000 USD. Damit erreicht die größte Kryptowährung der Welt den niedrigsten Stand seit Ende März. Die aktuelle Schwächephase fällt mit dem historisch oft schwierigen Sommerzeitraum für den Kryptomarkt zusammen und belastet auch Ethereum sowie zahlreiche kleinere digitale Vermögenswerte.

►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Zusätzlichen Druck auf den Markt übten gestern Meldungen aus, wonach Strategy (MSTR.US) erstmals seit 2022 einen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkauft hat. Diese Nachricht sorgte für weitere Unsicherheit unter Anlegern und verstärkte die laufende Korrektur.

Bitcoin News: Charttechnik signalisiert weiteres Abwärtspotenzial

Aus technischer Sicht bleibt das Bild für Bitcoin angespannt. Im Tageschart hat der Kurs eine Dreiecksformation nach unten verlassen. Dieses Verkaufssignal könnte das Risiko weiterer Verluste erhöhen und eine Bewegung in Richtung des lokalen Tiefs bei rund 60.000 USD begünstigen.

Ein nachhaltiger Bruch dieser wichtigen Unterstützungszone würde das bearishe Szenario deutlich stärken. In diesem Fall könnte sich die Korrektur sogar in Richtung der Region um 40.000 USD ausweiten. Dort befinden sich mehrere bedeutende On-Chain-Indikatoren, darunter der Realized Price sowie der sogenannte Delta Price, die in früheren Marktzyklen häufig als wichtige Unterstützungsbereiche fungierten.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Könnte Bitcoin bis auf 45.000 USD fallen?

Sollte sich die aktuelle Marktphase ähnlich entwickeln wie der vorherige Zyklus, könnte ein möglicher Boden zwischen 45.000 und 47.000 USD je Bitcoin entstehen. Ein solches Szenario könnte sich bereits vor Ende Juni materialisieren.

Für Anleger bleiben diese Marken besonders relevant, da sie mit historischen Bewertungsniveaus und langfristigen Unterstützungszonen übereinstimmen.

RSI nähert sich überverkauftem Bereich

Trotz der negativen Kursentwicklung gibt es erste Hinweise darauf, dass Bitcoin sich kurzfristig einer überverkauften Situation nähert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert aktuell bei etwa 37 Punkten.

Historisch betrachtet wurden die wichtigsten Tiefpunkte eines Marktzyklus auf Wochenbasis allerdings bei deutlich niedrigeren RSI-Werten erreicht. Während des Bärenmarktes 2022 fiel der Indikator zeitweise bis in den Bereich von 20 Punkten, bevor Bitcoin einen nachhaltigen Boden ausbildete.

Anders verlief die Entwicklung während des Corona-Crashs im Jahr 2020. Damals markierte der RSI sein Tief bei rund 34 Punkten. Die aktuellen Werte nähern sich somit bereits Niveaus an, die in der Vergangenheit mit Phasen extremer Marktbelastung verbunden waren.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit

Die aktuellen Bitcoin News zeichnen weiterhin ein vorsichtiges Bild für den Kryptomarkt. Der Ausbruch aus der Dreiecksformation, die zunehmende Schwäche vor der saisonal schwierigen Sommerperiode und die jüngsten Verkäufe durch Strategy erhöhen das Risiko weiterer Kursverluste. Gleichzeitig deutet der RSI darauf hin, dass Bitcoin sich zunehmend einer überverkauften Zone nähert. Für Anleger dürften die Unterstützungsbereiche bei 60.000 USD sowie die Region zwischen 45.000 und 47.000 USD in den kommenden Wochen besonders im Fokus stehen.

KRYPTO CFD HANDELN

Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

über 40 Krypto-Währungen verfügbar

Hier mehr erfahren

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema