Das Wichtigste in Kürze Bitcoin erholt sich vor den US-VPI-Daten

Entkopplung von den Aktienmärkten

US-VPI als nächster Kurstreiber

Bitcoin startet heute einen vorsichtigen Erholungsversuch und gewinnt rund 90 Minuten vor der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreisdaten (VPI) knapp 3%. Die führende Kryptowährung profitiert von einer Entspannung der Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem die gestrigen US-Inflationsdaten für etwas Erleichterung gesorgt hatten. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Die Kerninflation stieg im Monatsvergleich lediglich um 0,2% und lag damit unter den Markterwartungen von 0,3%. Diese Entwicklung wurde von Anlegern positiv aufgenommen und unterstützte die jüngste Erholung am Kryptomarkt. Für Investoren, die aktuelle Krypto News verfolgen, bleibt die Inflationsentwicklung in den USA derzeit einer der wichtigsten Kurstreiber. Bemerkenswert ist, dass Bitcoin zuletzt nur eine geringe Korrelation zu den US-Aktienmärkten zeigte. Während die großen Wall-Street-Indizes gestern überwiegend schwächer schlossen und insbesondere der Nasdaq deutliche Verluste verzeichnete, konnte Bitcoin seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und sich wieder der Marke von 63.000 US-Dollar nähern. Sollten die heute anstehenden US-VPI-Daten den Erwartungen entsprechen oder niedriger ausfallen, könnte Bitcoin seine Erholung weiter ausbauen. Schwächere Inflationssignale würden die Hoffnungen auf eine künftig lockerere Geldpolitik der US-Notenbank unterstützen und könnten zusätzlichen Rückenwind für Risikoanlagen liefern. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Andererseits könnte ein stärker als erwarteter Anstieg der Erzeugerpreise das positive Bild der gestrigen Inflationsdaten wieder eintrüben. In diesem Fall könnten die jüngsten Bitcoin News schnell wieder von Sorgen über längerfristig hohe Zinsen überschattet werden. Höhere Anleiherenditen und ein weiterhin starker US-Dollar würden zusätzlichen Druck auf den Kryptomarkt ausüben und die Rückkehr eines nachhaltigen Aufwärtstrends erschweren. Für Anleger bleiben die heutigen US-VPI-Daten daher ein entscheidender Impulsgeber. Die kommenden Stunden könnten darüber entscheiden, ob Bitcoin seine aktuelle Erholung fortsetzt oder erneut unter Verkaufsdruck gerät. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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