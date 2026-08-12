- 📊 In-Line Inflationsdaten: Der US-CPI (3,4 % YoY / Kern 2,5 % YoY) entspricht den Erwartungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Zinspause der Fed im September auf rund 60 %.
- 🏦 Breit abgestützte Nachfrage: Erneute ETF-Zuflüsse, fortgesetzte Käufe der Zentralbanken und eine starke Nachfrage aus China bilden ein mögliches solides Fundament für den Goldmarkt.
- 📈 Charttechnischer Test: Bei rund 4.420 USD testet der Kurs wichtige lokale Widerstände für ein mögliches nachhaltiges Ausbruchsszenario.
- 📊 In-Line Inflationsdaten: Der US-CPI (3,4 % YoY / Kern 2,5 % YoY) entspricht den Erwartungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Zinspause der Fed im September auf rund 60 %.
- 🏦 Breit abgestützte Nachfrage: Erneute ETF-Zuflüsse, fortgesetzte Käufe der Zentralbanken und eine starke Nachfrage aus China bilden ein mögliches solides Fundament für den Goldmarkt.
- 📈 Charttechnischer Test: Bei rund 4.420 USD testet der Kurs wichtige lokale Widerstände für ein mögliches nachhaltiges Ausbruchsszenario.
Der Goldpreis verzeichnet nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli deutliche Zugewinne und klettert um mehr als 1,5 %. Bei Gold Aktuell notiert das Edelmetall nahe der Marke von 4.420 US-Dollar pro Unze und bewegt sich damit auf dem höchsten Stand seit rund zwei Monaten. Das Ausbleiben einer negativen Inflationsüberraschung dämpft die Erwartungen an weitere Zinsschritte der Federal Reserve und schafft Raum für ein mögliches weiteres Aufwärtspotenzial.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways
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📊 In-Line Inflationsdaten: Der US-CPI (3,4 % YoY / Kern 2,5 % YoY) entspricht den Erwartungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Zinspause der Fed im September auf rund 60 %.
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🏦 Breit abgestützte Nachfrage: Erneute ETF-Zuflüsse, fortgesetzte Käufe der Zentralbanken und eine starke Nachfrage aus China bilden ein mögliches solides Fundament für den Goldmarkt.
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📈 Charttechnischer Test: Bei rund 4.420 USD testet der Kurs wichtige lokale Widerstände für ein mögliches nachhaltiges Ausbruchsszenario.
🏛️ US-Inflation & Fed-Geldpolitik: Druck auf den Goldpreis lässt nach
Die Juli-Daten zum US-Verbraucherpreisindex lieferten keine negativen Überraschungen. Der Gesamt-CPI stieg um 0,1 % im Monatsvergleich (3,4 % YoY), während die Kernrate bei 0,2 % im Monatsvergleich (2,5 % YoY) lag. Das Fehlen eines unerwarteten Preisauftriebs wirkt sich direkt positiv auf den Goldpreis aus.
Nach den zuvor schwachen Arbeitsmarktdaten verringern die Inflationszahlen den Druck auf die Fed, die Zinsen im September erneut anzuheben:
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Sinkende Opportunitätskosten: An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für unveränderte US-Zinsen im September nun mit etwa 60 % eingepreist (nach rund 45 % in der Vorwoche).
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Entlastung für zinslose Anlagen: Ein geringeres Risiko weiterer Zinserhöhungen reduziert die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, was Anlegern einen möglichen Anreiz für den Positionsaufbau bietet.
🌐 Fundamentale Stützen: ETF-Zuflüsse, Zentralbanken & Geopolitik
Neben der US-Geldpolitik zeigen sich bei Gold Aktuell weitere fundamentale Nachfragefaktoren, die den Markt selbst angesichts hoher Energiepreise stützen:
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📊 ETF-Käufe & China: Nach vorherigen Abflüssen verzeichnen Krypto- und Edelmetall-ETFs wieder Zuflüsse. Zudem bleibt die physische Nachfrage aus China sowie seitens globaler Zentralbanken hoch.
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🛢️ Geopolitische Risiken: Anhaltende Spannungen an der Straße von Hormus halten die Ölpreise auf erhöhtem Niveau. Obwohl hohe Kraftstoffpreise den Disinflationsprozess erschweren könnten, stärken geopolitische Unsicherheiten gleichzeitig die Funktion von Gold als mögliche Absicherung.
📈 Technische Analyse: Gold-Chart
Der Goldpreis setzt seine positive Dynamik fort, die bereits nach den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten eingesetzt hatte. Nach der stärksten Wochenperformance seit Januar erreichte das Edelmetall die höchsten Notierungen seit Anfang Juni.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus technischer Sicht testet der Kurs im Bereich von 4.420 US-Dollar pro Unze die jüngsten lokalen Höchststände. Ein erfolgreicher Ausbruch über diese Zone gilt unter Händlern als Signal für eine mögliche Trendfortsetzung.
🎯 Fazit
Der jüngste US-CPI-Bericht liefert für Gold Aktuell ein moderat positives Umfeld. Die Daten zwingen die Fed nicht zu schnellen Zinsentscheidungen, nehmen aber gleichzeitig den Druck für weitere straffende Schritte. Das Zusammenspiel aus sinkenden Zinsrisiken, institutioneller ETF-Nachfrage und geopolitischen Einflussfaktoren schafft die Grundlage für mögliche künftige Kurszuwächse, sofern die kommenden Makrodaten keine plötzliche Beschleunigung der Inflation anzeigen.
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