Öl Aktuell: EIA hebt Prognose für den Ölpreis trotz US-Lageraufbau deutlich an 🛢️

Bei Öl Aktuell sorgt eine gegensätzliche Datenlage für hohe Aufmerksamkeit an den Märkten. Während die US-Energiebehörde EIA einen massiven, unerwarteten Rohöl-Lageraufbau in den USA von über 17 Millionen Barrel meldete, hob sie gleichzeitig ihre Preisprognosen für den globalen Ölpreis spürbar an. Die physischen Unterbrechungen der Lieferströme durch die Straße von Hormus und der rapide weltweite Lagerabbau prägen das kurzfristige Marktgeschehen, während für die Jahre 2026 und 2027 ein mögliches zweigeteiltes Marktszenario entsteht.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📊 Überraschender US-Lageraufbau: Die US-Rohölvorräte stiegen um 17,42 Millionen Barrel, was ein mögliches kurzfristig bärisches Signal für das US-Gleichgewicht darstellt.

🗺️ Hormus-Blockade treibt Ölpreis: Die EIA hob die Brent-Prognose für 2026 auf durchschnittlich 86,81 USD an, da die Durchflussmenge an der Straße von Hormus von 21,6 Mio. bpd auf 4,9 Mio. bpd einbrach.

📉 Möglicher Dämpfer ab 2027: Durch eine steigende US-Förderung (14,15 Mio. bpd 2027) und eine Normalisierung der Seewege erwartet die Behörde ein mögliches Zurückfallen der Preise in Richtung 69 USD.

📊 US-Lagerdaten: Überraschender Vorratsaufbau setzt Ölpreis unter Druck

Die jüngsten EIA-Wochenberichte brachten eine erhebliche Abweichung gegenüber den Markterwartungen:

Rohölvorräte: Stiegen überraschend um 17,423 Millionen Barrel (Erwartung: Rückgang um 1,8 Millionen Barrel; Vorwoche: +2,479 Millionen Barrel).

Benzinvorräte: Fielen um 0,968 Millionen Barrel (Erwartung: -1,1 Millionen Barrel).

Destillatvorräte: Gingen um 0,01 Millionen Barrel zurück (Erwartung: -2,0 Millionen Barrel).

Cushing-Knotenpunkt: Vorräte beliefen sich auf 1,611 Millionen Barrel (Vorwoche: 2,356 Millionen Barrel).

Der massive Aufbau bei den US-Rohölreserven stellt für sich genommen ein mögliches Signal für ein entspannteres kurzfristiges Angebot auf dem US-Binnenmarkt dar.

🗺️ Straße von Hormus & Bab el-Mandeb: Physische Verknappung bei Öl Aktuell

Trotz der US-Lagerdaten zeigt das globale Bild bei Öl Aktuell eine physische Verknappung. Die EIA hat ihre Preisschätzungen für das Jahr 2026 kräftig nach oben korrigiert:

Brent-Prognose 2026: Anhebung von 81,91 USD auf durchschnittlich 86,81 USD pro Barrel (Q3-Prognose um 11 USD auf 85 USD angehoben).

WTI-Prognose 2026: Anhebung von 76,26 USD auf 80,88 USD pro Barrel.

Einbruch der Lieferströme: Der Ölfluss durch die Straße von Hormus sank von 21,6 Millionen Barrel pro Tag (Q4 des Vorjahres) auf nur noch 4,9 Millionen bpd im zweiten Quartal 2026.

Lagerabbau: Die weltweiten Bestände fielen im zweiten Quartal um schätzungsweise 4,2 Millionen bpd und dürften im dritten Quartal um weitere 3,8 Millionen bpd schrumpfen.

Zusätzlich stellen mögliche Einschränkungen an der Meerenge von Bab el-Mandeb ein Risiko für saudische Exporte dar, da Ausweichrouten über den Suezkanal oder die SUMED-Pipeline kapazitiv begrenzt und teurer sind. Die Handelsspanne bei Brent – von 69 USD Anfang Juli bis zu 105 USD Ende Juli – unterstreicht, dass physische Barrel-Mengen die zentrale Variable bilden.

🔮 Mittelfristiger Ausblick: Möglicher Angebotsüberschuss ab 2027

Die EIA geht davon aus, dass der aktuelle Versorgungsschock nicht von Dauer sein wird, und prognostiziert für die Folgezeit ein mögliches Absinken der Notierungen:

Preisrückgang: Brent wird für das vierte Quartal bei durchschnittlich 78 USD erwartet und soll 2027 auf im Schnitt 69,39 USD fallen (WTI 2027 bei 65,39 USD).

Angebotsausbau: Die globale Ölförderung soll von 100,82 Millionen bpd im Jahr 2026 auf 109,74 Millionen bpd im Jahr 2027 steigen.

Nachfrageverlauf: Für 2026 schätzt die EIA den weltweiten Verbrauch auf 102,7 Millionen bpd (-1,2 Mio. bpd YoY, davon -800.000 bpd in Nicht-OECD-Staaten). Für 2027 wird eine Erholung der Nachfrage auf knapp 105 Millionen bpd erwartet.

US-Förderrekord: Die US-Produktion soll 2026 durchschnittlich 13,8 Millionen bpd und 2027 rund 14,15 Millionen bpd erreichen.

Sollten die Förderkapazitäten wie geplant ausgeweitet werden, könnte das derzeitige Defizit durch einen deutlichen Angebotsüberschuss abgelöst werden.

📈 Technische Analyse: ÖL

Auf dem stündlichen Zeitrahmen zeigt der Ölpreis für Brent eine Gegenbewegung.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rückfall unter die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel folgt der Kurs kurzfristig dem Weg des geringsten Widerstands innerhalb der übergeordneten Konsolidierungsstruktur.

🗣️ Expertenfazit von Jens Klatt

Die aktuellen Berichte zu Öl Aktuell zeichnen ein Paradebeispiel für ein gespaltenes Marktumfeld. Auf der einen Seite sehen wir kurzfristig eine physische Mangellage durch die Blockaden an der Straße von Hormus, was höhere Notierungen beim Ölpreis fundamental stützt. Auf der anderen Seite signalisiert der massive US-Lageraufbau von 17,4 Millionen Barrel, dass das Angebot regional sehr unterschiedlich verteilt ist. Für Trader bedeutet dies: Solange die weltweiten Lagerbestände um mehrere Millionen Barrel pro Tag schrumpfen, bleibt ein mögliches bullisches Szenario im Bereich von 80 bis 90 USD intakt. Sobald sich der Schiffsverkehr im Nahen Osten jedoch normalisiert, zeichnet sich für 2027 ein mögliches ausgeprägtes Abwärtsszenario in Richtung der 70-Dollar-Marke ab.

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❓ FAQ zu Ölpreis und Öl Aktuell

Warum stiegen die US-Rohölvorräte bei Öl Aktuell so stark an?

Der unerwartete Zuwachs von 17,42 Millionen Barrel resultiert aus regionalen Marktverschiebungen im US-Binnenmarkt und bildet ein mögliches bärisches Signal für die kurzfristige lokale Angebotslage.

Warum hob die EIA die Prognose für den Öl Preis für 2026 an?

Hauptgrund ist der drastische Rückgang des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus von 21,6 Mio. auf 4,9 Mio. bpd, was zu einem weltweiten Lagerabbau führt und ein mögliches Fundament für höhere Preisschätzungen liefert.

Wie lautet der mittelfristige Ausblick für den Öl Preis bis 2027?

Die EIA erwartet ab 2027 ein mögliches Absinken des Brent-Preises auf durchschnittlich 69,39 USD, da ein Anstieg der weltweiten Förderung auf knapp 110 Millionen bpd zu einem Angebotsüberschuss führen könnte.