Bitcoin News: Wale kaufen weiter – Nachfrage erreicht Rekordhoch

🚀 Bitcoin News: Wale kaufen weiter – steigende Nachfrage stärkt Bitcoin Prognose

💬 Einleitung

Die Kryptomärkte zeigen sich heute deutlich fester, angeführt von einem Anstieg bei Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Laut einer aktuellen Analyse von CryptoQuant steigt die Spot-Nachfrage nach Bitcoin spürbar, während der Anteil nicht realisierter Gewinne unter Anlegern sinkt – ein Signal, das den Verkaufsdruck am Markt reduziert.

Große Investoren („Wale“) und wachsende ETF-Zuflüsse treiben den Markt weiter an – und lassen die Bitcoin Prognose für die kommenden Monate positiv erscheinen.

🔑 Key Takeaways

📈 Bitcoin Nachfrage steigt: Spot-Marktvolumen übersteigt 62.000 BTC pro Monat – höchster Wert seit 2021.

🐋 Wale akkumulieren kräftig: Große Wallets steigern ihre Bestände um rund 331.000 BTC jährlich .

💰 Institutionelle Nachfrage: ETF-Zuflüsse in den USA nahmen im Jahresvergleich um über 70 % zu.

📊 Bitcoin News: On-Chain-Daten zeigen bullishe Tendenz

Die Nachfrage am Spotmarkt wächst seit Juli stetig und hat nun ein Niveau erreicht, das zuletzt in den großen Aufwärtsphasen 2020, 2021 und 2024 beobachtet wurde.

Laut CryptoQuant übersteigt die monatliche Spot-Nachfrage derzeit 62.000 BTC – ein Schlüsselindikator für mögliche neue Bullenmärkte .

Gleichzeitig sinkt der Anteil der Anleger mit hohen nicht realisierten Gewinnen, was den Verkaufsdruck deutlich verringert.

Diese Kombination aus steigender Nachfrage und nachlassendem Verkaufsinteresse schafft eine stabile Basis für weitere Kursgewinne.

🐋 Bitcoin Wale bleiben aktiv – Akkumulation über Trendniveau

Ein weiterer positiver Faktor ist die Aktivität der sogenannten Bitcoin-Wale – großer Wallets mit hohen Beständen.

Die jährliche Zuwachsrate liegt derzeit bei +331.000 BTC , verglichen mit 255.000 BTC im Q4 2024.

Zum Vergleich: In der Boomphase 2021 reduzierten große Wallets ihre Bestände um 197.000 BTC .

Die aktuelle Akkumulationsrate liegt deutlich über dem langfristigen Durchschnitt – ein klares bullishes Signal.

📊 Laut CryptoQuant-Daten hat sich der Verkaufsdruck großer Adressen deutlich abgeschwächt, während die Nettozuflüsse in den Kryptomarkt weiter steigen.

💼 Institutionelle Nachfrage & ETFs stützen die Bitcoin Prognose

Auch die institutionelle Seite zeigt zunehmende Stärke:

US-basierte Bitcoin-ETFs verzeichneten im Vorjahresquartal einen Zuwachs von 213.000 BTC , was einer +70 % höheren Bestandsausweitung entspricht.

Diese Entwicklung deutet auf ein anhaltend hohes Vertrauen institutioneller Investoren hin – ein wichtiger Faktor für die langfristige Bitcoin Prognose.

💠 Ethereum im Aufwind

Auch Ethereum (ETH) profitiert vom positiven Kryptosentiment:

Der ETH-Kurs steigt auf Niveaus, die zuletzt im September erreicht wurden.

Bei anhaltender Dynamik liegt das nächste Kursziel bei rund 4.800 USD, was dem Jahreshoch entspricht.

🧠 Fazit: Bitcoin News & Bitcoin Prognose bleiben bullisch

Die aktuelle Bitcoin News-Lage und die On-Chain-Daten sprechen eine klare Sprache:

Hohe Nachfrage ,

starke Akkumulation durch Wale ,

und zunehmende ETF-Zuflüsse stützen das Marktbild.

Die Bitcoin Prognose bleibt positiv – kurzfristig ist eine Konsolidierung möglich, doch langfristig deutet vieles auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Anleger sollten auf den Bereich um $120.000 und den möglichen Retest der Allzeithochs achten.

Bitcoin Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

