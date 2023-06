Bitcoin steigt aufgrund von ETF-Optimismus und institutionellem Engagement auf über 30.000 $ 🔎

Bitcoin ist zum ersten Mal seit April über die Marke von 30.000 US-Dollar gestiegen, was auf den Optimismus im Zusammenhang mit der Einführung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) und die Beteiligung wichtiger Akteure aus dem traditionellen Finanzsektor zurückzuführen ist.

Die Marktstimmung wurde durch die Einführung von EDX Markets, einer Börse für digitale Vermögenswerte, die von Citadel Securities, Fidelity Digital Assets und Charles Schwab Corp. unterstützt wird, beflügelt. Darüber hinaus haben BlackRock und WisdomTree die Auflegung von US-Bitcoin-ETFs beantragt, was auf eine institutionelle Nachfrage und eine potenzielle Markttiefe hindeutet. Diese Rallye kommt trotz der regulatorischen Herausforderungen, einschließlich des harten Vorgehens der US Securities and Exchange Commission gegen Kryptowährungen.

Aus technischer Sicht hat Bitcoin auf dem D1-Chart ein 1:1-Zielniveau erreicht. Wenn die aktuelle Dynamik anhält, werden die nächsten Ziele für Käufer die externen Fibonacci-Retracement-Levels sein, die auf der letzten Korrekturbewegung basieren - 127,2% und 161,8%. Bitcoin, D1-Intervall.

Ethereum bleibt leicht hinter Bitcoin zurück, aber der Preis hat es geschafft, das 1:1-Zielniveau zu übertreffen und über den absteigenden Kanal auszubrechen, was den Weg für eine weitere Aufwärtsbewegung öffnet. Nach dem Bruch der 1900 $-Marke ist eine Bewegung in Richtung 1985 $ oder sogar 2125 $ nicht ausgeschlossen, D1-Intervall, Quellen: xStation5 von XTB

