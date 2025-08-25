KEY TAKEAWAYS

Im Handelsverlauf ging es mit der Lunte zweier Kerzen an die SMA200 (aktuell bei 24.206 Punkten). Am Freitagnachmittag gelang dann die Bewegung über alle drei Durchschnittslinien.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Aktuell – Rückblick auf den 22.08.2025

Am Freitag, den 22.08.2025, startete der DAX bei 24.265 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zunächst schwächte sich der Index ab und markierte sein Tagestief. Mit dem Start des Xetra-Handels konnte sich der DAX jedoch stabilisieren und zwischenzeitlich die Marke von 24.300 Punkten überschreiten. Im weiteren Verlauf erholte sich der Index sogar über 24.400 Punkte, gab jedoch am späten Nachmittag einen Teil seiner Gewinne wieder ab.

Der Xetra-Schlusskurs lag bei 24.370 Punkten, während der DAX den offiziellen Handel bei 24.360 Punkten beendete. Insgesamt verzeichnete der Index ein Plus, wenngleich die 24.400 Punkte-Marke nicht gehalten werden konnte.

Gewinner des Tages waren u.a. Daimler Truck (+3,47 %), Zalando (+3,17 %) und Sartorius (+2,36 %). Am unteren Ende notierten Commerzbank (-2,56 %), Beiersdorf (-1,03 %) und Deutsche Post (-0,93 %).

Charttechnik – DAX Prognose im Stunden- und 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025.

1h-Chart:

Der DAX bewegte sich im Bereich der wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA200 (24.304 Punkte) und SMA20 (24.332 Punkte). Ein Rücksetzer konnte im Tagesverlauf aufgefangen werden, sodass ein Wochenschluss oberhalb der SMA20 gelang. Im frühen Handel am Montag fiel der Index jedoch wieder zurück in Richtung der SMA200. Entscheidend wird sein, ob sich der DAX über dieser Marke stabilisieren kann. Ein dynamischer Anstieg könnte den Weg Richtung 24.480 Punkte freimachen. Andernfalls droht ein Test der Zonen um 24.190/75 und 24.035/20 Punkte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025.

4h-Chart:

Auf dieser Zeitebene konnte sich der DAX zwar kurzzeitig über die SMA20 und SMA50 schieben, die Bewegung hatte jedoch wenig Substanz. Ein nachhaltiger Anstieg oberhalb von 24.480 Punkten wäre ein bullisches Signal in Richtung Allzeithoch. Fällt der Index hingegen erneut unter die SMA200 (24.206 Punkte), könnte die Schwächephase anhalten.

Einschätzung: Kurzfristig neutrales Bild in beiden Zeitebenen.

DAX Prognose für Montag, den 25.08.2025

Der DAX notierte am Montagmorgen bei 24.320 Punkten und damit leicht schwächer als zum Freitagsschluss. Für den heutigen Handelstag ergeben sich folgende Szenarien:

Bullisches Szenario (40 % Wahrscheinlichkeit):

Kann der DAX über 24.320 Punkten bleiben, liegen die nächsten Kursziele bei 24.340, 24.404, 24.457 und darüber bis 24.561 Punkten.

Bärisches Szenario (60 % Wahrscheinlichkeit):

Fällt der Index unter 24.320 Punkte, könnten die nächsten Unterstützungen bei 24.299, 24.225 und 24.085 Punkten getestet werden. Unterhalb dieser Zone wären sogar Rücksetzer bis 23.950 Punkte denkbar.

Erwartete Tagesrange: 24.386 / 24.441 bis 24.178 / 24.006 Punkte.

Internationale Stimmungslage

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 61 Punkten und zeigt damit moderate Gier. Vor einer Woche lag er bei 63, vor einem Monat bei 73 (Extreme Greed). Vor einem Jahr befand sich der Markt mit einem Wert von 46 im neutralen Bereich.

Fazit – DAX Aktuell & Prognose

Die DAX Prognose für den 25.08.2025 bleibt neutral mit leichtem Abwärtsrisiko. Kurzfristig ist die Zone um 24.300 Punkte entscheidend. Halten die Unterstützungen, könnten die Bullen den Index Richtung 24.480 Punkte treiben. Ein Bruch nach unten hingegen würde die Bären zurück ins Spiel bringen und neue Tiefs unterhalb von 24.100 Punkten ermöglichen.

