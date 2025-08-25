Börse Aktuell – Rückblick USA Die Wall Street beendete die vergangene Woche mit einer deutlichen Erholung: S&P 500: +1,5%

Nasdaq: +1,9%

Dow Jones (DJIA): +1,9%

Russell 2000: +3,86% Auslöser war die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, der angesichts zunehmender Risiken für den Arbeitsmarkt eine mögliche Zinssenkung im September in Aussicht stellte. Aktuell handeln die US-Futures jedoch leicht schwächer (S&P 500: -0,05%). Auch in Europa zeigt sich ein verhaltener Start: der EU50 fällt um 0,2%. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Börseneröffnung in Asien – Optimismus durch Zinssenkungserwartungen Die Aussicht auf US-Zinssenkungen beflügelt die Märkte in der Asien-Pazifik-Region. Der MSCI Asia Pacific Index steigt um 1,1%, angeführt von Kursgewinnen in China: HSCEI: +1,8%

Hang Seng: +1,7%

Nikkei 225 (Japan): +0,3%

Shanghai SE Composite: +0,72%

Kospi (Südkorea): +1%

Nifty 50 (Indien): +0,3% Lediglich Australiens S&P/ASX 200 bleibt nahezu unverändert. Zusätzliche Unterstützung kommt aus China, wo laut Securities Daily staatlich finanzierte Renovierungsprojekte zur Stützung des Immobiliensektors geplant sein könnten. Immobilienwerte wie Vanke sprangen um bis zu 15% nach oben. Konjunkturdaten Neuseeland Die Einzelhandelsumsätze in Neuseeland überraschten positiv: Q2 2025 +0,5% (Prognose: -0,3%). Besonders stark entwickelte sich der Elektronikhandel (+4,6% q/q), während Pharma und „Sonstiges“ mit -1,2% nachgaben. Devisenmarkt – Dollar erholt sich leicht Der US-Dollar-Index stabilisiert sich nach den Powell-bedingten Verlusten (USDIDX: +0,15%). USDJPY: +0,25%

USDCHF: +0,2%

EURUSD: -0,14% bei 1,17

AUDUSD: +0,05%

NZDUSD: +0,03% Vor allem die Währungen aus Australien und Neuseeland profitieren von gesteigerter Risikofreude. Edelmetalle & Energie Die Edelmetalle korrigieren leicht: Gold: -0,2% auf 3.364 USD

Silber: -0,15% auf 38,82 USD

Palladium: -0,3%

Platin: +0,2% Auch die Energiepreise stehen unter Druck: Erdgas (NATGAS): -1,8%

Brent & WTI: -0,2% trotz Drohungen von Donald Trump, massive Sanktionen gegen Russland zu verhängen, falls kein Friedensabkommen erzielt wird. Kryptowährungen – Schwäche hält an Nach einem volatilen Wochenende setzen Kryptowährungen ihre Verluste fort: Bitcoin: -0,25% auf 112.500 USD

Ethereum: -1,35% auf 4.722 USD

Dogecoin: -2,2%

Sushi: -1,9%

