Bitcoin Analyse am 17.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (24. September 2017 bis 16. Januar 2024). Screenshot erstellt am 16. Januar 2024, 15:00 Uhr (MESZ)

Fußballer würden nun vermutlich sagen: „Da ist das Ding!“ Gemeint ist damit natürlich das finale Approval eines Bitcoin Spot-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vergangene Woche Mittwoch, wie bereits in unserer Bitcoin-Betrachtung vergangene Woche geschrieben, wo es unsererseits hieß: „[…] lange dauern dürfte es unserer Einschätzung nach nicht mehr auf jeden Fall nicht mehr dauern, hartnäckig halten sich Gerüchte, dass es heute im Laufe des Tages soweit sein könnte.“[…]

Allerdings war es ein holpriger Weg: bereits am Dienstagabend hieß es über den X-Account der SEC, dass sie ein finales „Go“ für einen ETF gegeben hätte, doch wenig später teilte SEC-Chef Gary Gensler mit, die Ankündigung sei falsch gewesen, der SEC-Account bei X sei gehackt worden. Wie sich herausstellte, hat der SEC-X-Account keine 2-Faktor-Authentifizierung, die SEC muss nun wohl tatsächlich eine Ermittlung gegen sich selbst in Bezug auf eine mögliche Marktmanipulation einleiten.

Am Mittwoch riefen es dann die Spatzen bereits von den Dächern als die CBOE ankündigte, ein Bitcoin-ETF sei ab Donnerstag an ihrer Börse bereits handelbar und nachbörslich gab es dann auch seitens der SEC das „Go“.

Aber anders als unsererseits erwartet, blieb das „Buy the rumors, sell the news“ zunächst aus, war am ehesten noch in den heiß-gelaufenen Krypto-Aktien wie bspw. in MARA oder COIN zu sehen.

Der Grund, warum sich Bitcoin derart stabil halten konnte, findet sich wohl in den massiven Kapitalzuflüssen, die laut Hochrechnungen von Bloomberg in den größten fünf ETFs am ersten Tag bei 4,4 Milliarden USD lagen, wobei der Grayscale und Blackrock ETF zusammen fast 80% der gesamten Kapitalzuflüsse auf sich vereinen konnten.

Diese Zuflüsse wirken insofern positiv auf den Bitcoin-Kurs, als dass das erworbene Papier mit realen Bitcoins hinterlegt werden muss, in deren Zusammenhang dann wieder Coinbase als Verwahrer auftritt.

Das Interesse war auf jeden Fall enorm, insgesamt gab es am ersten Handelstag wohl über 700.000 Krypto-Trades in allen ETFs zusammen (bis dato 11). Zur Einordnung: das sind doppelt so viele wie pro Tag im Schnitt im Technologie-ETF QQQ, dem Nasdaq100-ETF abgewickelt werden.

Als dieses Interesse dann in den Wochenschluss abebbte, sah auch Bitcoin einen Rücksetzer, war zunächst im Hoch knapp unter $49.000 gehandelt worden, handelt aber aktuell noch deutlich über der $40.000 Marke.

Nun wird die Frage in den kommenden Tagen bis Wochen sein, ob es den Krypto-Bullen gelingt, Bitcoin oberhalb von $40.000 zu stabilisieren bzw. zu halten, dem technisch betrachtet relativen Tief, was die Aufwärtsstruktur auf Tagesbasis intakt hält. Falls ja, wären unserer Einschätzung nach in den kommenden Monaten weitere Aufschläge und ein deutlicher Lauf über $50.000 zu erwarten.

Falls nicht und Bitcoin fällt unter $40.000 und die Bullen sehen sich nicht in der Lage dieses Niveau zurückzuerobern, so wäre ein Rücksetzer bis in Gefilde um $35.000 zu erwarten.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (21. Februar 2023 bis 16. Januar 2024). Screenshot erstellt am 16. Januar 2024, 15:00 Uhr (MESZ)

Bitcoin - Trading Setups:

Wie weiter oben geschrieben, stellt sich das Bild für Bitcoin technisch weiter bullish dar, als Orientierung für die Vorteilsidentifikation dient hier allen voran das deutliche Halten des EMA(50) über dem EMA(200) mit zeitgleichem Halten der über das vierte Quartal etablierten Aufwärtstrendlinie bzw. des Haltens oberhalb des relativen Tiefs um $40.000.

Long-Setup:

Ausgehend von der auf das Bitcoin-ETF-Approval durch die SEC eingeleiteten Korrekturbewegung ist nun zunächst einmal abzuwarten, ob die Bullen in der Lage sind, die $40.000 Marke zu halten, bis dahin gilt es in Bezug auf Long-Engagements geduldig zu sein. In Bezug auf den in den vergangenen Wochen an dieser Stelle thematisierten Long-Trade mit Bruch über $45.000 bleibt festzuhalten, dass das Gewinnmitnahmeziel um $48.000 erreicht werden konnte, der Trade also gewinnbringend geschlossen wurde.

Short-Setup:

Während wir in Bezug auf kurzfristige Short Positionen zurückhaltend bleiben, sollten die Bitcoin Bären dennoch aufmerksam werden und beobachten, ob im Rahmen der nun eingeleiteten Korrektur die $40.000 Marke gehalten werden kann. Ein Bruch und Halten unter $40.000 würde auf jeden Fall interessant, wobei das Stop-Management nach Möglichkeit weiter aggressiv zu vollziehen wäre, bereits im Bereich um $38.000 findet sich eine potenzielle Unterstützungsregion, wobei eine ausgeprägtere Korrektur auch bis in Gefilde um $35.000 in den kommenden Wochen laufen könnte.



