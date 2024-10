Bitcoin steigt um 5,50 % auf 63.600 $ 🟢

Bitcoin legt um 5,50 % auf 63.600 US-Dollar zu und setzt damit das dynamische Wachstum von gestern fort. Auf dem Markt für Kryptowährungen kehrt eine positive Stimmung zurück, die von der Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft genährt wird. Der unmittelbare Auslöser für den Anstieg war natürlich die gestrige gemäßigte Haltung der Fed. Wir erleben derzeit eine Kapitalrotation in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen, Big Tech und Small-Cap-Unternehmen im US2000-Index. Diese positiven Entwicklungen fallen mit dem Ende des normalerweise „langweiligsten“ Monats des Jahres zusammen – dem September. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der ersten Monatshälfte war die Marktliquidität außergewöhnlich niedrig, was die Sommerpause verlängerte. Allerdings sehen wir jetzt eine allmähliche Rückkehr des Kapitals, und mit den Zinssenkungen der Fed in den USA dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Die zyklische Natur des Bitcoin-Marktes deutet darauf hin, dass wir uns angesichts des jüngsten Halvings noch in einem frühen Stadium des Zyklus befinden. Die wichtigsten Faktoren bleiben jedoch derzeit die harten Daten aus der US-Wirtschaft und die Kommunikation der Fed. Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs haben sich gestern leicht verlangsamt. Dies hängt jedoch wahrscheinlich mit den Rückgängen vor der Bekanntgabe der FOMC-Entscheidung zusammen. Die heutigen Marktgewinne dürften sich auch morgen (wenn wir die Daten erhalten) in positiven ETF-Zuflüssen niederschlagen. Bitcoin Chartanalyse (D1) Bitcoin legt stark zu und liegt bei über 63.000 $. Wenn der Aufwärtstrend anhält, liegt die nächste Widerstandsmarke bei etwa 64.500 $ bis 65.500 $. Andererseits sind im Falle einer Korrektur die Marken bei 61.000 $ und 60.000 $ zu beobachten. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.