US Börseneröffnung: Indizes bleiben nach weiterer Verzögerung der Zollerhöhungen stabil (08.07.2025)

Die Wall Street wartet gespannt auf Neuigkeiten zur Zollpolitik von Präsident Trump. Die wichtigsten Indizes zeigen kaum Veränderungen, da die Trader die Verlängerung der Verhandlungsfrist verdauen. Der S&P 500 und der Nasdaq bleiben im frühen Handel stabil, der Dow Jones verliert 0,2 %, während der Small-Cap-Index Russell 2000 0,5 % zulegt. Die Zollkonflikte eskalierten, nachdem Trump einseitige Zollerklärungen gegenüber 14 Ländern abgegeben hatte, darunter mögliche Zölle von 25 % auf Südkorea und Japan ab August, wobei einige Sätze bis zu 40 % betragen. Obwohl die Regierung andeutete, dass Handelsabkommen in Vorbereitung seien, sind bisher nur wenige zustande gekommen, was die Sorge vor einer kurzfristigen Eskalation des Handelskonflikts schürt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Branchenentwicklung ist uneinheitlich, wobei Energie, Gesundheitswesen und IT die Erholung von den gestrigen Verlusten anführen. Die meisten Konsumgüteraktien liegen im Minus; die negative Stimmung belastet auch Solar- und Windenergieunternehmen, nachdem Trump eine strengere Durchsetzung der Steueranreize in diesem Sektor gefordert hat. Performance der S&P 500-Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance LP S&P 500 / US500 im Stundenchart Die S&P 500-Futures tendieren aufgrund der unklaren US-Handelspolitik seit einiger Zeit seitwärts. Der Index notiert über der Marke von 6260 Punkten, nachdem er sich zuletzt von einem längeren gleitenden 120-Perioden-Durchschnitt (dunkelviolett) erholt hat. Der relativ niedrige RSI um 40 spiegelt die schwankende Dynamik angesichts der anhaltenden Unsicherheit wider, doch die Hoffnungen auf Handelsabkommen verhindern, dass der Index unter seinen Ausgangspunkt vom Juli fällt. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Die Aktien von Circle Internet fallen um 1,2 %, nachdem Mizuho das Unternehmen mit einer Verkaufsempfehlung eingestuft hat und dabei auf das überbewertete Wachstum des USDC und Zinsrisiken verweist. Der Analyst sieht ein Abwärtspotenzial von 25 bis 30 % gegenüber dem Konsens für den Umsatz 2027 und setzt das Kursziel auf 85 USD (59 % Abwärtspotenzial). Anmerkungen Coinbase erfasst den größten Teil der USDC-Wirtschaft; Prognose für den Umsatz 2027 bei 3,3 Mrd. USD gegenüber 4,5 Mrd. USD laut Street.

Merit Medical steigt um 4,2 %, nachdem der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal mit 380–384 Mio. USD die Prognosen (372,3 Mio. USD) übertroffen hat und im Jahresvergleich um 12–14 % gestiegen ist. Das Unternehmen hat Martha Aronson (ehemals Medtronic) mit Wirkung zum 3. Oktober zur CEO ernannt. Gründer Fred Lampropoulos bleibt Vorsitzender. Raymond James sagt, dass Aronson nach Lampropoulos' jahrzehntelanger Führung in große Fußstapfen treten muss.

US-Aktien aus dem Bereich saubere Energien fallen, nachdem Trump eine strengere Durchsetzung der Steuervergünstigungsregeln für Solar- und Windprojekte fordert (Enphase -4,2 %, SolarEdge -5,8 %, Sunrun -11,2 %, First Solar -4 %, NEXTracker -4,6 %).

