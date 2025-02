Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt hat sich am heutigen Montag unter dem Druck eines erstarkenden US-Dollars und sinkender Indizes an der Wall Street verschlechtert, wo wir einen Rückgang der S&P-500-Futures um fast 1,5 % und einen Rückgang des Nasdaq 100 (US100) um fast 2 % verzeichnen. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ► Ethereum ISIN: A2YY65 | WKN: XC000A2YY651 | Ticker: ETHUSD Der größte Schock für die Bullen war jedoch der massive Einbruch des Ethereum-Kurses, der von rund 3.200 US-Dollar am vergangenen Freitag auf etwa 2.200 US-Dollar heute Morgen gefallen ist. Obwohl sowohl BITCOIN als auch ETH einen Teil ihrer Verluste wieder aufgeholt haben, bleibt die Stimmung insgesamt sehr schwach, wobei die meisten kleineren Kryptowährungen dem Beispiel von Ethereum folgen und ebenfalls erhebliche Rückgänge verzeichnen. Der Markt befürchtet, dass ein eskalierender Handelskrieg zu einem Wiederaufflammen der Inflation führen könnte, was wiederum die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, eine aggressivere Haltung einzunehmen, was der US-Wirtschaft möglicherweise schaden könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs Selbst positive Nettozuflüsse in ETFs für Ethereum und Bitcoin konnten den Ausverkauf nicht stoppen, der durch die Liquidation kurzfristiger Inhaber und Gewinnmitnahmen langfristiger Inhaber ausgelöst wurde. Bitcoin-Zuflüsse: In den letzten beiden Sitzungen der vergangenen Woche flossen fast 700 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Dies hat jedoch nicht zu einem Preisanstieg geführt. (Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Ethereum-ETF-Zuflüsse: Die Zuflüsse in Ethereum-ETFs waren in den letzten drei Sitzungen positiv. Sie reichen jedoch noch nicht an den Erfolg der Bitcoin-ETFs heran. (Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) Technische Analyse: Bitcoin & Ethereum (D1-Chart) Bitcoin (BTC): Der Preis fiel heute auf ein Niveau, das seit November nicht mehr erreicht wurde, reagierte aber auf einem signifikanten Unterstützungsniveau. Sollte die schwache Stimmung an den Aktienmärkten jedoch anhalten, kann ein weiterer Test der 200-Tage-EMA (ähnlich wie am 1. August 2024) nicht ausgeschlossen werden. Dies könnte einen Rückgang auf etwa 80.000 US-Dollar bedeuten. Auf der positiven Seite bleibt das Niveau von 100.000 US-Dollar ein wichtiger Widerstand. Ethereum (ETH): Ethereum testete heute die Zone von 2.250 $, die aufgrund früherer Preisreaktionen und des 71,6 % Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle von 2023 eine entscheidende Widerstandsmarke darstellt. Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

