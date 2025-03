Bitcoin verliert 3,5 % und macht Gewinne wieder wett, die durch die Ankündigung von Trumps Krypto-Reserve angeheizt wurden 📉

Kryptowährungen erleben heute nach dem gestrigen breiten Ausverkauf am Markt einen weiteren Abwärtstrend. Die von Donald Trump angekündigte Krypto-Reserve, zu der Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple und Solana gehören, konnte die Marktstimmung nicht nachhaltig umkehren. Bitcoin ist um über 3,5 % gefallen, während Cardano und Ripple um 5 % bzw. 8 % gefallen sind. Ethereum verliert ebenfalls fast 3 %. Die geringe ETF-Nachfrage und die Kapitulation der kurzfristigen Bitcoin-Inhaber , die nun im Durchschnitt einen Verlust von 8 % verzeichnen, belasten den Markt weiterhin. Noch wichtiger ist, dass das derzeitige Marktumfeld für eine anhaltende Krypto-Rallye ungünstig ist . Die Wall-Street-Indizes hatten ein paar harte Tage, wobei die gestrige Sitzung des S&P 500 die schwächste des Jahres war.

Die Märkte machen sich zunehmend Sorgen darüber , wie Bitcoin auf eine mögliche Konjunkturabschwächung in den USA reagieren würde, insbesondere angesichts steigender Inflationserwartungen . Der breitere Ausverkauf von „Trump Trade“-Vermögenswerten und des Technologiesektors hat auch risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin und Altcoins erneut unter Druck gesetzt.

Investoren bewerten nun ernsthaft die schwächeren jüngsten US-Wirtschaftsdaten, einschließlich des gestrigen ISM-Berichts für das verarbeitende Gewerbe, der einen starken Anstieg der Preiskomponente bei einem Rückgang der Aufträge und der Beschäftigung zeigte. Wenn die „Risk-off“-Stimmung diese Woche anhält, könnte Bitcoin die jüngsten Tiefststände um 78.000 $ testen, mit einem potenziellen Rückgang in Richtung 72.500 $ - 73.000 $, wo Glassnode-Daten auf eine stärkere Volumenakkumulation hindeuten. Bitcoin Aktie Chartanalyse – Daily: Bitcoin rutschte erneut unter die wichtige Unterstützung auf EMA200-Niveau (die rote Linie), was auf einen möglichen weiteren Druck auf den Kryptomarkt hindeutet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In den letzten Sitzungen kam es zu erheblichen BTC-Abflüssen aus ETFs, insbesondere aus BlackRocks IBIT. Geringere Kapitalzuflüsse in Krypto-ETFs bringen den Markt in eine schwierige Lage, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Krypto-Bullenmarkt nun seit über 12 Monaten anhält – wobei einer der Hauptkatalysatoren die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA war. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Trotz des Rückgangs von Bitcoin um 30 % gegenüber den Höchstständen im Dezember haben sich die gesamten BTC-Bestände in ETFs nicht dramatisch verringert, was darauf hindeutet, dass die Gesamtreserven trotz des jüngsten Ausverkaufs relativ stabil bleiben. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!

