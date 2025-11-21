Bitcoin News: Kryptomarkt stürzt ab – Panik unter Anlegern

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin fällt um 4,5 %

Der Crypto Fear & Greed Index sinkt auf 11 (Extreme Angst)

sinkt auf Wachsende Unsicherheit über mögliche Fed-Zinsentscheidungen belastet risikoreiche Assets

Der Kryptomarkt erlebt heute einen massiven Einbruch, der in den aktuellen Bitcoin News und Krypto Aktuell Schlagzeilen dominiert. Bitcoin verliert rund 4,5 Prozent und fällt auf etwa 84.000 USD, während viele Altcoins noch heftigere Rückgänge verzeichnen. Die Abverkäufe bei großen Kryptowährungen lösen eine Welle von Liquidationen aus, was die Unsicherheit am Markt weiter verstärkt. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch Ethereum rutscht um mehr als 5 Prozent ab. Projekte wie ApeCoin und Dogwifhat verlieren sogar über 10 Prozent. Einige kleinere Kryptowährungen verbuchen zweistellige Verluste von bis zu 16 Prozent – ein klares Zeichen für die anhaltende Marktpanik. Extreme Angst dominiert den Markt Die Stimmung am Kryptomarkt kippt rapide: Der Crypto Fear and Greed Index fällt auf einen Wert von 11, was „Extreme Angst“ bedeutet. Dieses Stimmungsbild verstärkt die Unsicherheit, die im gesamten Markt sichtbar ist. Berichte über verstärkte Liquidationen durch große Investoren – sogenannte Whales – tragen zusätzlich zur Panik bei. Diese Verkäufe destabilisieren den Markt weiter und führen zu zusätzlichen Abwärtsbewegungen, die in den heutigen Krypto Aktuell Meldungen breit diskutiert werden. Quelle: xStation5 von XTB Zinsentscheidungen der Fed sorgen für Nervosität Neben den Liquidationen belasten auch makroökonomische Faktoren den Kryptomarkt. Anleger reagieren zunehmend nervös auf die Unsicherheit bezüglich kommender Fed-Entscheidungen zu den US-Leitzinsen. Die Sorge, dass ausbleibende Zinssenkungen risikoreiche Anlageklassen wie Kryptowährungen weiter unter Druck setzen, verstärkt die laufende Korrektur. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

