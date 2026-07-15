BlackRock Aktie nach Quartalszahlen stark - Rekordvermögen treibt Kurs | Börse Aktuell

Die BlackRock Aktie gehört heute zu den stärksten Werten an der Wall Street. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach ETFs, aktiv gemanagten Strategien sowie Technologiedienstleistungen. Im vorbörslichen Handel gewann die Aktie zeitweise rund 5% und rückte damit in den Fokus der Anleger.

► BlackRock WKN: 928193 | ISIN: US09290D1019 | Ticker: BLK (NYSE)

BlackRock überzeugt mit starken Quartalszahlen

BlackRock hat im zweiten Quartal 2026 erneut ein starkes Wachstum erzielt und sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street übertroffen.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 13,91 US-Dollar (erwartet: 12,66 US-Dollar)

(erwartet: 12,66 US-Dollar) Umsatz: 7,08 Mrd. US-Dollar (erwartet: 6,82 Mrd. US-Dollar)

(erwartet: 6,82 Mrd. US-Dollar) Basisgebühren und Wertpapierleihe: 5,73 Mrd. US-Dollar (erwartet: 5,60 Mrd. US-Dollar)

(erwartet: 5,60 Mrd. US-Dollar) Verwaltetes Vermögen (Assets under Management): 15,34 Bio. US-Dollar (erwartet: 15,19 Bio. US-Dollar)

(erwartet: 15,19 Bio. US-Dollar) Langfristige Nettozuflüsse: 199,13 Mrd. US-Dollar

Gesamte Nettozuflüsse: 191,70 Mrd. US-Dollar (erwartet: 175,92 Mrd. US-Dollar)

Mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Billionen US-Dollar erreichte BlackRock einen neuen Rekord. Getragen wurde dieses Wachstum von hohen Kapitalzuflüssen sowie einer organischen Steigerung der Basisgebühren um 10%. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 31% zu. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte operative Marge auf 45,9%, während der verwässerte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 20% zulegte. Die Zahlen unterstreichen die hohe Profitabilität und die starke Marktposition des Konzerns.

iShares überschreitet die Marke von 6 Billionen US-Dollar

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die ETF-Sparte iShares. Im zweiten Quartal 2026 flossen der Plattform 192 Mrd. US-Dollar an neuen Geldern zu. Dadurch stiegen die Basisgebühren organisch um 8%. Das verwaltete Vermögen von iShares überschritt erstmals die Marke von 6 Billionen US-Dollar und hat sich damit innerhalb von nur drei Jahren nahezu verdoppelt.

Für BlackRock ist diese Entwicklung von zentraler Bedeutung, da ETFs aufgrund ihrer Skalierbarkeit und wiederkehrenden Gebühren einen besonders stabilen Ertragsstrom liefern. Auch das Geschäft mit aktiv gemanagten Strategien entwickelte sich dynamisch. Hier verzeichnete BlackRock Nettozuflüsse von 53 Mrd. US-Dollar. Besonders gefragt waren systematische Aktienstrategien, die auf quantitativen Modellen und Datenanalysen basieren. Darüber hinaus erzielten liquide Alternative Investments mit 7 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekord bei den Mittelzuflüssen.

BlackRock Aktie profitiert von breitem Wachstum

Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 20% auf 1,9 Mrd. US-Dollar. Auch das operative Ergebnis verbesserte sich um 20% auf rund 1,9 Mrd. US-Dollar. Die positive Reaktion der Börse ist nicht allein auf die übertroffenen Gewinn- und Umsatzerwartungen zurückzuführen. Anleger honorieren insbesondere die breite Basis des Wachstums. Sowohl ETFs als auch aktive Strategien, systematische Investments und alternative Anlageformen trugen zu den starken Mittelzuflüssen bei. Damit bestätigt BlackRock seine führende Rolle im globalen Asset-Management und profitiert weiterhin vom langfristigen Trend zu passiven Investments sowie der steigenden Nachfrage institutioneller Anleger nach professionellen Vermögenslösungen.

Chartanalyse der BlackRock Aktie

Im Tageschart notierte die BlackRock Aktie zum heutigen Hoch oberhalb von 1.200 US-Dollar. Diese Marke bleibt vorerst der entscheidende Widerstandsbereich. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, könnte sich das positive Momentum weiter beschleunigen. Auf der Unterseite rückt zunächst die EMA200 im Bereich von rund 1.050 US-Dollar in den Fokus. Darunter bildet die Zone zwischen 910 und 950 US-Dollar einen wichtigen langfristigen Unterstützungsbereich.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: BlackRock bleibt Wachstumstitel im Asset-Management

Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen die außergewöhnlich starke Marktstellung von BlackRock. Rekordvermögen, hohe Mittelzuflüsse und eine steigende Profitabilität sprechen für ein robustes Geschäftsmodell. Insbesondere die anhaltende Dynamik bei iShares sowie die wachsende Nachfrage nach aktiven und alternativen Strategien dürften die Entwicklung der BlackRock Aktie auch in den kommenden Quartalen unterstützen.

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FAQ zur BlackRock Aktie

Warum steigt die BlackRock Aktie?

Die Aktie profitiert von deutlich besseren Quartalszahlen als erwartet. Besonders starke Mittelzuflüsse, Rekordvermögen und ein kräftiges Gewinnwachstum sorgten für eine positive Reaktion der Anleger.

Wie hoch ist das verwaltete Vermögen von BlackRock?

BlackRock verwaltete zum Ende des zweiten Quartals 2026 ein Rekordvermögen von 15,34 Billionen US-Dollar.

Welche Rolle spielt iShares für BlackRock?

iShares ist die ETF-Plattform von BlackRock und verwaltet inzwischen mehr als 6 Billionen US-Dollar. Sie zählt zu den wichtigsten Ertragsquellen des Konzerns.