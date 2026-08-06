Der Handel an der US Börse begann am Donnerstag relativ ruhig. Die Anleger verarbeiten derzeit eine weitere Welle von Quartalsergebnissen und beobachten gleichzeitig die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten bezüglich der Straße von Hormus. Neue Konjunkturdaten untermauern die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes bei weiterhin gedämpftem Kostendruck. Während der S&P500 nahe seinen Rekordhochs verharrt, zeigt sich der Markt hochselektiv: Unternehmen mit schwachen Zukunftsaussichten werden abgestraft, während solide Prognosen belohnt werden.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📊 Stabilität im S&P500: Der breite S&P500 verliert lediglich 0,2 % und bleibt nur knapp unter seinem Allzeithoch, gestützt durch eine gesunde Marktbreite.

⚠️ Fokus auf Zukunftsausblicke: Anleger bestrafen enttäuschende Prognosen bei Einzeltiteln wie Sandisk (-13 %) und Western Digital (-18 %) drastisch.

🚀 Einzelwert-Gewinner: Moderna (+4 %), IonQ (+4 %) und Diageo (+7 %) profitieren von FDA-Zulassungen, angehobenen Prognosen und Sparprogrammen.

📊 S&P500 und Nasdaq 100 im Vergleich

Trotz der Schwäche im Technologiesektor zeigt der US500-Futures-Kontrakt weiterhin relative Stärke und bleibt mit rund 7.760 Punkten über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt (EMA50). Solange dieses Niveau hält, spricht das Basisszenario weiterhin für weiteres Aufwärtspotenzial an der US Börse.





Der S&P500 bleibt nahe seinen Rekordhochs und gab im Verlauf der jüngsten Sitzung lediglich 0,2 % nach. Seit Jahresbeginn hat der Index 12,8 % zugelegt, bei einer 12-Monats-Rendite von etwa 22 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei moderaten 26,5. Mehr als 70 % der Indexkomponenten notieren über ihrer 200-Tage-Linie. Während Gesundheits-, Rohstoff- und Finanzwerte zulegen konnten, belasteten Kommunikationsdienstleistungen und Energie das Gesamtergebnis.

Der Nasdaq 100 verlor zwar 0,8 %, liegt aufs Jahr gesehen jedoch 16,8 % im Plus (KGV: 31,5). Kursgewinne bei Nvidia, Microsoft und Apple konnten Abgaben bei Alphabet, Broadcom und Micron teilweise kompensieren und stützten das Gesamtbild.

🏢 Einzelwerte an der US Börse: Gewinner und Verlierer

Im aktuellen Marktumfeld an der US Börse entscheiden vor allem die Ausblicke über die Kursentwicklung:

🔻 AppLovin & Peloton: AppLovin verlor nach gemischten Zahlen 16 %. Peloton gab um 13 % nach, da der Abonnentenstamm im Jahresvergleich um 8,8 % schrumpfte.

🍔 Restaurant Brands International: Trotz eines Anstiegs der Umsätze bei Burger King (+8,5 %) fiel die Marktreaktion wegen schwächerer Zweitmarken verhalten aus (EPS: 1,07 USD vs. 1,03 USD erwartet).

💉 Moderna: Die Aktie legte nach der FDA-Zulassung des mRNA-Grippeimpfstoffs „mFlusiva“ für Erwachsene ab 50 Jahren um rund 4 % zu.

⚛️ IonQ: Der Quantencomputer-Spezialist gewann knapp 4 %, nachdem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 280 bis 290 Millionen US-Dollar angehoben wurde.

🍸 Diageo: Der Spirituosenriese stieg um 7 %, angetrieben von einem neuen Effizienzprogramm mit geplanten Einsparungen von 1,2 Milliarden US-Dollar über drei Jahre.

📉 Sandisk & Western Digital: Trotz solider historischer Q4-Zahlen fiel Sandisk um 13 %. Western Digital verlor sogar fast 18 %, da der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres die Anleger enttäuschte (trotz 145 % Plus seit Jahresbeginn).

🎯 Fazit

Der breite US-Markt beweist weiterhin enorme Widerstandskraft. Während der S&P500 nur knapp unter seinem Allzeithoch konsolidiert, zeigt die Handelsphase an der US Börse deutlich: Die Messlatte für Unternehmen liegt hoch. Anleger verzeihen in der laufenden Berichtssaison keine schwachen Zukunftsprognosen mehr, belohnen aber fundamentale Fortschritte und Effizienzprogramme konsequent.

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❓ FAQ zur US Börse

Warum hält sich der S&P500 stabiler als der Nasdaq 100?

Der S&P500 profitiert von seiner breiteren Sektordiversifizierung. Während Tech-Schwergewichte im Nasdaq 100 unter Gewinnmitnahmen litten, fangen starke Zugewinne in Sektoren wie Gesundheit, Finanzen und Rohstoffen den Gesamtmarkt an der US Börse auf.

Warum fielen die Aktien von Sandisk und Western Digital trotz guter Quartalszahlen?

Historisch starke Ergebnisse reichen Anlegern derzeit nicht mehr aus. Da die Erwartungen und Bewertungen hoch sind, führten enttäuschende Zukunftsprognosen für die kommenden Quartale zu deutlichen Verkäufen.

Ist der übergeordnete Aufwärtstrend an der US Börse weiterhin intakt?

Ja. Technisch verharrt der S&P500 über wichtigen Unterstützungslinien wie dem EMA50, und mehr als 70 % der Index-Aktien notieren über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine nach wie vor gesunde Marktbreite hindeutet.