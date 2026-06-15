Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: USA-Iran-Deal entfesselt Wall Street

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US-Iran-Deal lässt die Indizes haussieren

Die US-Aktienmärkte starten mit massiven Kursgewinnen in die neue Handelswoche und knüpfen damit nahtlos an die freundliche Tendenz des vergangenen Wochenendes an. Auslöser des kollektiven Kaufrauschs ist die bahnbrechende Nachricht über ein formelles Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Obwohl die offizielle Unterzeichnung erst für den 19. Juni angesetzt ist und der Vertrag zunächst einen 60-tägigen Waffenstillstand zur Fortsetzung der Verhandlungen vorsieht, reagieren die Marktteilnehmer mit einer euphorischen Erleichterungsrallye. Für den traditionsreichen Dow Jones, den breiten S&P 500 sowie den technologielastigen Nasdaq 100 bedeutet diese Deeskalation im Nahen Osten einen massiven fundamentalen Befreiungsschlag.

Key Takeaways

Kollektive Erleichterungsrallye: Nasdaq 100 , S&P 500 und Dow Jones haussieren nach dem historischen US-Iran-Abkommen.

Ölpreis-Kollaps entlastet: Sinkende Energiekosten dämpfen die globalen Inflationserwartungen an der Wall Street.

SpaceX-Aktie im Höhenrausch: Nach dem phänomenalen Rekord-Börsendebüt springt die SPCX-Aktie um weitere 6 % nach oben.

"Risk-on"-Signal par excellence treibt den S&P 500 an

Noch vor wenigen Tagen hatten die Marktteilnehmer an der New Yorker Börse düstere Szenarien eingepreist, die von einer militärischen Eskalation, drastischen Lieferengpässen beim Rohöl und einem erneuten Aufflammen des globalen Inflationsdrucks geprägt waren. Davon ist am heutigen Montag nichts mehr zu spüren. Investoren beginnen in großem Stil, die geopolitischen Risikoprämien aus den Kursen zu streichen. Dies hat die Risikofreude schlagartig wiederbelebt und spült massives institutionelles Kapital zurück in US-Anleihen und Aktien. Der Technologiesektor erweist sich dabei als der absolute Hauptprofi dieses Stimmungsaufschwungs. Für den S&P 500 und den Nasdaq 100 Index ist dies ein klassisches, unmissverständliches „Risk-on“-Signal: Defensive Positionen werden im Eiltempo aufgelöst, um Kapital in wachstumsstarke High-Beta-Assets umzuschichten.

Einbrechende Energiepreise stabilisieren die Inflationserwartungen im Dow Jones

Die heftige Reaktion am Rohstoffmarkt stützt das freundliche Gefüge an der Wall Street fundamental. Die Aussicht auf dauerhaft geöffnete Seewege in der Straße von Hormuz und das stark minimierte Risiko von physischen Öllieferausfällen hat die Notierungen für Rohöl tief ins Minus gedrückt. Für den Dow Jones und den S&P 500 geht die Bedeutung dieses Einbruchs weit über den reinen Energiesektor hinaus: Sinkende Treibstoff- und Rohstoffkosten bedeuten für US-Unternehmen eine spürbare Entlastung auf der Kostenseite, stabilisieren die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher und schaffen weitaus günstigere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die zweite Jahreshälfte 2026. Es ist genau dieses makroökonomische Szenario, auf das Anleger im Dow Jones monatelang gehofft haben.

Sentiment-Rallye an der Börse Aktuell verlangt dennoch Wachsamkeit

Trotz aller Feierstimmung im S&P 500 und Nasdaq 100 betonen Analysten, dass die aktuelle Aufwärtswelle primär von einer Verschiebung der Marktpsychologie und veränderten Zukunftserwartungen getragen wird. Die konkreten wirtschaftlichen und strukturellen Effekte des Washington-Teheran-Abkommens müssen sich in der Praxis erst noch manifestieren. Zudem sind keineswegs alle Risiken vollständig vom Tisch gewischt: Beiden Nationen stehen im Rahmen der 60-tägigen Frist extrem zähe Detailverhandlungen bezüglich des iranischen Atomprogramms, der Rücknahme von Wirtschaftssanktionen und langfristiger Sicherheitsgarantien bevor. Jedes unerwartete Stocken am Verhandlungstisch könnte die Risikoaversität im Dow Jones blitzschnell zurückbringen.

Technische Analyse: S&P 500 Futures im charttechnischen Bullenmodus 📊

Ein Blick auf die Terminkontrakte untermauert das bullische Momentum. Die S&P 500-Futures steigen dynamisch an und signalisieren eine extrem starke Eröffnung der regulären US-Handelssitzung.

Da zeitgleich die Notierungen für Brent und WTI nachgeben, verbessert sich das charttechnische Gesamtbild für den Nasdaq 100 und den S&P 500 zusehends. Die gleitenden Durchschnitte im Tageschart drehen nach Norden und untermauern, dass die Käufer die Kontrolle über das kurzfristige Trendgeschehen vollständig zurückerobert haben.

SpaceX-Aktie stürmt weiter voran – Tech-Giganten im Nasdaq 100 gesucht

Das absolute Highlight im Nasdaq 100 bleibt die Aktie von SpaceX (SPCX.US). Nach einem historischen, rekordverdächtigen Nasdaq-Börsendebüt am vergangenen Freitag, bei dem das Papier um fabelhafte 19 % gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar nach oben schnellte, legt der Titel heute um weitere 6 % zu und knackt die Marke von 165 US-Dollar. Investoren fokussieren sich euphorisch auf die langfristigen Monopolchancen im Bereich der Satellitenkommunikation (Starlink), Raumfahrtdienstleistungen und der frisch integrierten KI-Infrastruktur von xAI. Zusätzliches Benzin ins Feuer goss Elon Musk höchstpersönlich mit seiner ambitionierten Umsatzprognose von 1 Billion US-Dollar bis zum Jahr 2030.

Im Windschatten dieses Hypes und der geopolitischen Entspannung haussiert der gesamte Halbleitersektor im Nasdaq 100 und S&P 500. Angeführt wird die Riege von Schwergewichten wie Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), ARM Holdings (ARM.US) und Intel (INTC.US). Auch die systemrelevanten Zulieferer hochentwickelter Wafer- und Ätzanlagen – namentlich KLA Corp (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) und Lam Research (LRCX.US) – verbuchen spektakuläre Kursgewinne, da der unaufhaltsame Bau neuer Mega-Fabs für KI-Chips von den sinkenden Zins- und Inflationssorgen massiv befeuert wird.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street sendet zum Wochenauftakt ein unmissverständliches Signal der Stärke. Das Washington-Teheran-Abkommen hat eine der größten geopolitischen Unsicherheiten der letzten Monate effektiv entschärft. Für den Dow Jones, den S&P 500 sowie den Nasdaq 100 Index bedeutet das Zusammenspiel aus kollabierenden Ölpreisen und einem beispiellosen KI-Infrastruktur-Boom rund um das SpaceX-Börsenphänomen das perfekte Fundament für eine Fortsetzung des übergeordneten Bullenmarktes. Solange die diplomatischen Kanäle stabil bleiben, dürften die Bären an den US-Märkten vorerst das Nachsehen haben.

S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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