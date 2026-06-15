Silber Prognose 2026: Silberpreis mit Kaufsignal nach Ausbruch über die 200-Tage-Linie

Der Silberpreis legte heute um 4,5% zu und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern unter den Edelmetallen. Während Gold um mehr als 3% stieg und Platin sowie Palladium jeweils über 5% zulegen konnten, zeichnet sich bei Silber eine besonders interessante technische Entwicklung ab.

Für die aktuelle Silber Prognose sind vor allem zwei Faktoren entscheidend: Zum einen deutet sich die Ausbildung eines potenziellen Doppelbodens an, zum anderen ist dem Silberpreis der Ausbruch über den viel beachteten 200-Tage-Durchschnitt gelungen.

Silberpreis bestätigt mögliche Bodenbildung

Aus charttechnischer Sicht stand während des Rückgangs in den Bereich von 61 bis 62 USD je Unze zunächst eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Fokus. Diese Kursregion definiert gleichzeitig die mögliche Doppelboden-Struktur sowie den markanten Pin Bar vom 23. März.

Nach diesem Tiefpunkt konnte der Silberpreis bereits um rund 33% bis in den Bereich von 82 bis 83 USD je Unze steigen. Diese Zone bildet die potenzielle Nackenlinie der Formation und bleibt für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung.

Darüber hinaus deutet das aktuelle Kursverhalten auf eine kurzfristige V-förmige Erholung hin. Im Rahmen dieser Bewegung könnte der Silberpreis zunächst in Richtung 73 bis 74 USD je Unze steigen.

Silber Prognose: Widerstand bei 73 bis 74 USD im Fokus

Die Zone zwischen 73 und 74 USD stellt den nächsten wichtigen Widerstandsbereich dar. Hier verlaufen gleichzeitig die 50- und 100-Tage-Durchschnitte, wodurch dieser Bereich aus technischer Sicht zusätzlich an Bedeutung gewinnt.





Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Silberpreis könnte kurzfristig den Widerstandsbereich bei 73 bis 74 USD je Unze ansteuern.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Ist der Silberpreis aktuell unterbewertet?

Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte zeigt, dass Silber im Vergleich zum 100-Tage-Durchschnitt leicht unterbewertet erscheint. Gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate wirkt der Markt dagegen fair bewertet.

Bemerkenswert ist zudem, dass der Silberpreis in den vergangenen Monaten bereits erfolgreich vom 1-Jahres-Durchschnitt nach oben abgeprallt ist. Dies spricht dafür, dass die langfristige Aufwärtsstruktur weiterhin intakt bleibt.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Saisonale Faktoren sprechen für steigende Silberpreise

Auch die Saisonalität liefert positive Signale für die aktuelle Silber Prognose. Die Auswertung der vergangenen zehn Jahre sowie langfristiger Durchschnittswerte zeigt, dass die Sommermonate historisch betrachtet häufig eine starke Phase für den Silberpreis darstellen.

Lediglich der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre deutet darauf hin, dass eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung möglicherweise erst zwischen dem 160. und 170. Handelstag des Jahres einsetzen könnte.

Fazit zur Silber Prognose

Die technische Lage beim Silberpreis hat sich deutlich verbessert. Der mögliche Doppelboden, die Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie die Aussicht auf eine V-förmige Erholung sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Kurzfristig dürfte insbesondere der Bereich zwischen 73 und 74 USD je Unze entscheidend sein. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch, könnte sich die positive Silber Prognose weiter bestätigen.

SO SEHEN SIEGER AUS!