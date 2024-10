BlackRock erreicht ein Vermögen von 11,5 Billionen US-Dollar📈

(BLK.US) hat heute vor der Wall Street-Sitzung seinen Gewinnbericht fĂŒr das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und legt vorbörslich um 1,5 % zu. Die Aktien des weltweit grĂ¶ĂŸten Vermögensverwalters dĂŒrften auf die starke Gesamtleistung mit einem Rekordvermögen unter Verwaltung und erheblichen NettozuflĂŒssen reagieren. BlackRock meldete in fast allen Segmenten einen ĂŒber den Erwartungen liegenden Nettoumsatz im dritten Quartal, wobei die langfristigen ZuflĂŒsse und die NettozuflĂŒsse bei Aktien besonders stark ausfielen. Der Umsatz des Unternehmens im Bereich Technologiedienstleistungen blieb mit einem RĂŒckgang von 1,56 % gegenĂŒber dem Vorjahr leicht hinter den Erwartungen zurĂŒck. Die gesamten NettozuflĂŒsse von BlackRock erreichten im Quartal 221,18 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten deutlich ĂŒbertraf und das Unternehmen auf Kurs brachte, seine Jahresziele zu ĂŒbertreffen. Abgesehen von der leichten Unterschreitung der Einnahmen aus Technologiedienstleistungen war der Bericht solide und zeigte deutlich höhere als erwartete verwaltete Vermögenswerte, NettozuflĂŒsse und Gewinne je Aktie. Auch die Eigenkapitalrendite fiel mit 13,0 % höher aus als erwartet. Dennoch zieht die FĂ€higkeit von BlackRock, als weltweit grĂ¶ĂŸter Vermögensverwalter weiterhin erhebliche ZuflĂŒsse anzuziehen und seine verwalteten Vermögenswerte in verschiedenen Segmenten zu steigern, die meiste Aufmerksamkeit auf sich und dĂŒrfte die Reaktion des Marktes auf die Veröffentlichung der Gewinne bestimmen. Die implizite eintĂ€gige Bewegung fĂŒr das Unternehmen basierend auf historischen Daten betrug 2,19 %, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 6,66 % ĂŒber dem Konsens fĂŒr den bereinigten Gewinn je Aktie.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Höhepunkte Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte einen Rekordwert von 11,5 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 26 % gegenĂŒber dem Vorjahr

Der Nettomittelzufluss von insgesamt 221,18 Milliarden US-Dollar lag deutlich ĂŒber den SchĂ€tzungen

Angepasster Gewinn je Aktie von 11,46 USD, ĂŒbertrifft Erwartungen

Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 % auf 5,2 Mrd. USD  BlackRock Q3 2024 Ergebnisse Verwaltetes Vermögen: 11,48 Billionen USD gegenĂŒber erwarteten 11,19 Billionen USD (+26 % im Jahresvergleich)

GesamtnettozuflĂŒsse: 221,18 Mrd. USD gegenĂŒber erwarteten 127,2 Mrd. USD

Langfristige ZuflĂŒsse: 160,17 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 100,02 Milliarden US-Dollar

Angepasster Gewinn je Aktie: 11,46 US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 10,40 US-Dollar (+5 % im Jahresvergleich)

Umsatz: 5,20 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 5,0 Milliarden US-Dollar (+15 % im Jahresvergleich) SegmentaufschlĂŒsselung NettomittelzuflĂŒsse aus Aktien: 74,14 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 29,5 Milliarden US-Dollar

NettozuflĂŒsse bei festverzinslichen Wertpapieren: 62,74 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 58,44 Milliarden US-Dollar

NettozuflĂŒsse bei institutionellen Anlegern: 55,90 Milliarden US-Dollar

NettozuflĂŒsse bei Privatanlegern: 6,86 Milliarden US-Dollar Weitere wichtige Kennzahlen Betriebsmarge: 38,6 % gegenĂŒber erwarteten 38 %

Bereinigte Betriebsmarge: 45,8 % gegenĂŒber erwarteten 44,1 %

GrundgebĂŒhren und ErtrĂ€ge aus WertpapierleihgeschĂ€ften: 4,03 Milliarden US-Dollar, im Rahmen der SchĂ€tzungen

ErfolgsabhĂ€ngige AnlageberatungsgebĂŒhren: 388 Millionen US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 158,7 Millionen US-Dollar

ErtrĂ€ge aus Technologiedienstleistungen: 403 Millionen US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 405,1 Millionen US-Dollar (-1 % im Jahresvergleich)

Gesamtkosten: 3,19 Milliarden US-Dollar gegenĂŒber erwarteten 3,09 Milliarden US-Dollar (+11 % im Jahresvergleich) ZusĂ€tzliche Anmerkungen Die NettomittelzuflĂŒsse seit Jahresbeginn in Höhe von insgesamt 360 Milliarden US-Dollar haben die NettomittelzuflĂŒsse der Jahre 2022 und 2023 bereits ĂŒbertroffen

BlackRock schloss die Übernahme von Global Infrastructure Partners (GIP) am 1. Oktober ab und fĂŒgte dem verwalteten Vermögen der Kunden 116 Milliarden US-Dollar hinzu

Das Unternehmen positioniert sich als umfassende Plattform fĂŒr globale Kunden, die in öffentliche und private MĂ€rkte investieren möchten

BlackRock profitierte vom Anstieg der Aktienkurse und dem erhöhten Cashflow in festverzinsliche und private Fonds

   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.