Börsen News: Trump–Putin-Gipfel in Alaska mit Fokus auf Ukraine-Waffenstillstand

Börse Aktuell: Heute um 19 Uhr GMT findet am Militärstützpunkt in Alaska ein historisches Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin statt. Hauptthema ist die Verhandlung über einen möglichen Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde nicht eingeladen und befürchtet ein „Einfrieren“ des Konflikts sowie eine inoffizielle Anerkennung der russischen Kontrolle über rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets.

Trump erklärte gegenüber den Medien, er wolle „Druck“ auf Putin ausüben, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, und schätzt das Risiko eines Scheiterns der Gespräche auf „nur“ 25 %. Börsen News berichten bereits von fallenden europäischen Rüstungsaktien, da die Märkte mit einer realen Chance auf einen Waffenstillstand rechnen.

Auswirkungen auf Börse Aktuell und geopolitische Machtspiele

Trump möchte sein Image als globaler Friedensstifter festigen und sogar den Friedensnobelpreis anstreben. Putin hingegen kann demonstrieren, dass die Isolationsversuche des Westens gescheitert sind und Russland wieder auf höchster diplomatischer Ebene agiert. Analysten sehen Chancen auf Kompromisse, da Moskau unter wirtschaftlichem Druck steht und die Kriegskosten steigen.

Ein möglicher Kompromiss könnte das Einfrieren der Frontlinien, Sicherheitsgarantien für NATO-Ostgrenzen und eine teilweise Aufhebung der Sanktionen beinhalten. Trump plant im Erfolgsfall ein trilaterales Gipfeltreffen mit Selenskyj und europäischen Verbündeten.

Wirtschaftliche Interessen und Börsen News zu Russland

Russland möchte weitere Sanktionen und mögliche Zölle auf Ölexporte vermeiden, die vor allem China und Indien treffen würden. Putin hat zudem eine neue Nuklearwaffenkontrollvereinbarung ins Spiel gebracht, um das letzte bestehende Abkommen, das im Februar 2026 ausläuft, zu ersetzen. Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien für die Ukraine und lehnt eine Gebietsabtretung strikt ab.

Die russischen Bedingungen für einen Waffenstillstand im Jahr 2024 beinhalteten u. a. den Rückzug ukrainischer Truppen aus Teilen von Donezk, Saporischschja und Cherson sowie den Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Für Kiew käme dies einer Kapitulation gleich.

Quelle: Bloomberg L.P.