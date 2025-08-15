Die US-Aktienindex-Futures notierten am Freitag vorbörslich leicht im Plus, gaben jedoch kurz vor der Veröffentlichung der Juli-Einzelhandelsumsätze einen Teil der Gewinne wieder ab. Unter den Indizes sticht der Dow Jones Industrial Average (US30) hervor, gestützt durch erneutes Kaufinteresse an Aktien des führenden US-Krankenversicherers UnitedHealth (UNH.US). Berkshire Hathaway gab bekannt, eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben zu haben, was den Aktienkurs deutlich antrieb. Ähnliche Kursgewinne verzeichneten die Hausbau-Unternehmen Lennar und DR Horton. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ebenfalls im Fokus steht Intel, das über wichtige technische Widerstandsniveaus ausgebrochen ist, nachdem bekannt wurde, dass die US-Regierung möglicherweise eine Beteiligung am Chip-Hersteller anstrebt. US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen zudem um 19:00 Uhr GMT über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine sprechen. Anstehende US-Konjunkturdaten (Vorbörslich im Fokus) 14:30 Uhr dt. Zeit: Juli-Einzelhandelsumsätze

15:15 Uhr dt. Zeit : Industrieproduktion

16:00 Uhr dt. Zeit: Uni Michigan Verbraucherstimmung & Inflationserwartungen (August, vorläufig) Dow Jones / US30 im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten UnitedHealth (UNH.US) – Die Aktien sprangen um 11 % nach oben, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine neue Beteiligung am umstrittenen Krankenversicherer offengelegt hat. Anleger sehen dies als mögliche Value-Chance, trotz regulatorischer Unsicherheiten und potenzieller Strafen im Zusammenhang mit Medicare-Programmen.

– Die Aktien sprangen um 11 % nach oben, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine neue Beteiligung am umstrittenen Krankenversicherer offengelegt hat. Anleger sehen dies als mögliche Value-Chance, trotz regulatorischer Unsicherheiten und potenzieller Strafen im Zusammenhang mit Medicare-Programmen. Intel (INTC.US) – Vorbörslich +4 %, nach einem Bericht von Bloomberg, wonach die Trump-Regierung erwägt, sich am Unternehmen zu beteiligen. Dies könnte die strategische Rolle von Intel als wichtiger US-Produzent mit stabilen Lieferketten sichern.

– Vorbörslich +4 %, nach einem Bericht von Bloomberg, wonach die Trump-Regierung erwägt, sich am Unternehmen zu beteiligen. Dies könnte die strategische Rolle von Intel als wichtiger US-Produzent mit stabilen Lieferketten sichern. Applied Materials (AMAT.US) – Fast -15 % nach schwacher Prognose für das vierte Quartal aufgrund schwacher China-Nachfrage. Die hohe Abhängigkeit vom chinesischen Markt belastet trotz guter US-Geschäfte.

– Fast -15 % nach schwacher Prognose für das vierte Quartal aufgrund schwacher China-Nachfrage. Die hohe Abhängigkeit vom chinesischen Markt belastet trotz guter US-Geschäfte. DR Horton (DHI.US) & Lennar (LEN.US) – Beide Aktien +4 %, nachdem Berkshire Hathaway neue Positionen in der US-Bauwirtschaft offenlegte.

– Beide Aktien +4 %, nachdem Berkshire Hathaway neue Positionen in der US-Bauwirtschaft offenlegte. Target (TGT.US) – -2 % nach einer Abstufung durch Bank of America auf „Underperform“, begründet mit schwacher Langfristperspektive und wachsendem Konkurrenzdruck.

– -2 % nach einer Abstufung durch Bank of America auf „Underperform“, begründet mit schwacher Langfristperspektive und wachsendem Konkurrenzdruck. SanDisk (SNDK.US) – -10 % trotz guter Quartalszahlen, da inoffizielle Markterwartungen nicht erfüllt wurden.

– -10 % trotz guter Quartalszahlen, da inoffizielle Markterwartungen nicht erfüllt wurden. Tapestry (TPR.US) – +2 % nach einer Kurszielanhebung durch Wells Fargo, die die jüngste Korrektur für übertrieben hält.

– +2 % nach einer Kurszielanhebung durch Wells Fargo, die die jüngste Korrektur für übertrieben hält. Twilio (TWLO.US) – +4 %, da das Unternehmen in den S&P MidCap 400 aufgenommen wird, was institutionelle Käufe begünstigen könnte. UnitedHealth im Fokus Nach massiven Kursverlusten liegt die Aktie fast 50 % unter ihrem Allzeithoch und noch immer 25–30 % unter der 200-Tage-Linie. Diese Situation gab es zuletzt während des Corona-Crashs. Buffetts Einstieg könnte nun ein Signal für eine attraktive Bewertung sein und die Neubewertung durch die Wall Street anstoßen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Intel-Ausbruch Intel hat die 200-Tage-Linie überwunden und damit den Abwärtstrend beendet. Die vorbörslichen Kursgewinne eröffnen Spielraum in Richtung lokaler Hochs. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

