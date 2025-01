Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

BMW AKTIE

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ BMW WKN: 519000¬†| ISIN: DE0005190003¬†| Ticker: BMW

Wo steht die BMW Aktie

Die Nachfrage nach vollelektrischen Autos nahm Ende des letzten Jahres in Deutschland, aber auch in Europa √ľbergeordnet ab. Dieser Nachfrager√ľckgang trifft alle Automobilhersteller. Dennoch wird es auch zuk√ľnftig eine verst√§rkte Ausrichtung auf die Elektromobilit√§t geben. BMW fokussiert sich in der Technologie auf die Connectivity, also auf die Vernetzung von Fahrzeugen. Der Aspekt der k√ľnstlichen Intelligenz wird auch in diesem Segment zu Technologiespr√ľngen f√ľhren, aber auch hier sind Kooperationen, √§hnlich wie bei der Brennstoffzellenentwicklung, denkbar und m√∂glich.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Die Aktie hat im April 2024 das Allzeithoch (105,60 EUR) formatieren k√∂nnen. Dieses Hoch wurde in den Folgemonaten sukzessive und konsequent abverkauft. Es hat sich im Handelsverlauf zwar im August eine Erholung eingestellt, diese hatten aber einen moderaten Charakter und keine Substanz. Erst im Dezember ist eine deutlichere Entlastungsbewegung erkennbar. Das Monatschart kann aktuell als neutral / b√§risch interpretiert werden. Dennoch hat das Papier seit dem Hoch 2024 aktuell √ľber 30 EUR bzw. 32 Prozent an Wert verloren.

Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie zun√§chst unter die SMA20 (aktuell bei 85,33 EUR) gelaufen ist, die keine nennenswert Unterst√ľtzung geboten hat. An der SMA50 (aktuell bei 78,35 EUR) konnte sich das Wertpapier im August zun√§chst stabilisieren, gab diesen Support dann aber auch auf. Im letzten Monat konnte sich das Papier √ľber das 50 % Retracement zur√ľckschieben, was schon einmal ein Achtungserfolg ist.

Dennoch: solange der Anteilsschein per Monatsschluss unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die wieder an das 50 % Retracement bzw. an das 61,8 Prozent Retracement / SMA200 (aktuell bei 58,50 EUR) gehen k√∂nnten. Wird das 61,8 Retracement / SMA200 angelaufen, so sollte die Aktie sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden. Im Monatschart ist erkennbar, das die SMA200 Mitte / Ende 2020 ein hartes Brett gewesen ist; vorstellbar somit, dass diese Linie eine belastbare Unterst√ľtzung sein k√∂nnte, sollte sie angelaufen werden.

Sollte die Aktie aber die laufende Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen, so k√∂nnte es zun√§chst an das 50 % Retracement bzw. an die SMA50 gehen. Etwas aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es zu einem Monatsschluss √ľber der SMA50 kommen sollte. Um das Monatschart aber wieder bullisch einzuf√§rben muss das Papier sich aber erneut verbindlich √ľber der SMA20 bzw. dem 23,6 % Retracement festsetzen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral / bärisch

BMW Unternehmensprofil:

Die BMW-AG ist einer der f√ľhrenden Automobilherstellern der Welt. BMW verfolgt, √§hnlich wie Mercedes und Audi, eine reine Premium-Markenstrategie. Die Gruppe vermarktet seine Produkte unter der Marke BMW, Rolls-Royce und Mini. Zur Produktpalette geh√∂ren auch Motorr√§der.

In Zusammenhang mit ihren Produkten bietet die AG Finanzierungen oder auch Leasing f√ľr Privat- und Gesch√§ftskunden an. Die BMW-Tochter BMW Car IT entwickelt die Software f√ľr Fahrzeuge und individuelle Mobilit√§t. Der Fokus liegt dabei auf der Fahrzeugvernetzung. Mit Toyota ist das Unternehmen eine Kooperation bei der Elektrifizierung von Antrieben und der Entwicklung von Brennstoffzellen eingegangen. Von der Zentrale in M√ľnchen werden die Unternehmensaktivit√§ten der Standorte in 150 L√§ndern koordiniert.

Der Konzern gehört zu den größten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands und zählt, bezogen auf den Absatz, zu den 15 größten Automobilherstellern der Welt, bezogen auf den Umsatz liegt BMW auf Platz 6.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Gut die Hälfte der Aktien halten die Geschwister Quandt, beide gehören dem Aufsichtsrat seit 1997 an.              

                  



W√ľrdigung der Kennzahlen 2019 ‚Äď 2023

Die Ums√§tze konnten ab dem Jahr 2020 kontinuierlich gesteigert werden. 2023 hat der Konzern 156 Mrd. EUR umgesetzt. Das Eigenkapital wurde in den letzten Jahren ebenfalls sukzessive erh√∂ht und hat sich seit 2019 fast verdoppelt. 2023 betrug die Eigenkapitalquote 35,15 Prozent. Der Gewinn je Aktie konnte sein 2019 mehr als verdoppelt werden. Das Kurs-Gewinn Verh√§ltnis (KGV) betrug im vorletzten Jahr 5,70 Prozent. Damit z√§hlt die BMW zu den g√ľnstigeren Aktien im DAX.¬†

Einschätzung Perspektive 2024 - 2028

Die Dividendenrendite wird sich im Prognosezeitraum bis 2028 konstant √ľber der 6 Prozent-Marke bewegen. Das Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis soll sich bis 2028 weiter reduzieren, damit w√§re die Aktie auch 2028 derzeit ein gutes Investment f√ľr den l√§ngerfristigen Anleger, gem√§√ü unserer Einsch√§tzung.

 



In dieser Analyse & Prognose "Aktien Marathon" bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2027 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

