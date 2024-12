Boeing fällt vor dem Börsenstart um 4,90 % nach dem Absturz einer Boeing 737-800 🔔

Die Aktien von Boeing (BA.US) sind vorbörslich um fast 5,00 % gefallen, nachdem die tragische Nachricht von einem Absturz einer Boeing 737-800 bei der Landung in Südkorea bekannt wurde. ► Boeing ISIN: US0970231058 | WKN: 850471 | Ticker: BA.US Eine Boeing 737-800 der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air stürzte am Sonntagmorgen bei der Landung auf dem internationalen Flughafen Muan ab, wobei 179 der 181 Menschen an Bord ums Leben kamen. Das Unglück, Südkoreas tödlichste Flugkatastrophe, ereignete sich, nachdem das Fahrwerk des Flugzeugs versagte, wodurch es von der Landebahn abkam und mit einer Betonmauer kollidierte. Der Rumpf brach auseinander und fing Feuer, sodass nur zwei Menschen überlebten – ein 22-jähriger Passagier und ein 25-jähriges Besatzungsmitglied. Der Flug hatte in Bangkok begonnen und beförderte 173 südkoreanische Passagiere sowie zwei thailändische Staatsbürger. Die Behörden haben Flugdaten und Cockpit-Stimmenrekorder für die Untersuchung sichergestellt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach Schätzungen der Feuerwehr könnte ein Vogelschlag das Versagen des Fahrwerks verursacht haben. Das Feuer wurde 43 Minuten nach dem Absturz gelöscht, wobei 80 Feuerwehrleute und Hubschrauber zum Einsatz kamen. Als Reaktion darauf kündigte das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr Inspektionen aller Boeing 737-800-Flugzeuge im Land an, insbesondere da Jeju Air 39 dieser Jets betreibt. Boeing hat sein Beileid ausgesprochen und Unterstützung zugesagt. Der amtierende Präsident Choi Sang-mok betonte die Rettungsbemühungen und die Sicherheit der Einsatzkräfte während der laufenden Einsätze. Boeing Aktie Chartanalyse - Daily Boeing hatte in den letzten Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein Blick auf das Diagramm im Vergleich zur Airbus-Aktie zeigt, dass die beiden Unternehmen einst eng miteinander verbunden waren. Seit der COVID-19-Pandemie haben sich ihre Trends jedoch deutlich voneinander entfernt. Boeing steht aufgrund von operativen Rückschlägen, Sicherheitsbedenken und einem anhaltenden Streik der Belegschaft vor großen finanziellen Herausforderungen. Trotz eskalierender Krisen, Sicherheitsvorwürfen und laufender Ermittlungen auf Bundesebene bleibt Boeing als einer von nur zwei Herstellern von Großraumflugzeugen neben Airbus für die globale Luftfahrtindustrie von entscheidender Bedeutung. Dieses Duopol sichert dem Unternehmen weiterhin eine wettbewerbsfähige Marktposition. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.