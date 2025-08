Boeing Aktie: Starke Q2-Zahlen und positiver Boeing Ausblick trotz Herausforderungen Die Boeing Aktie hat auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des 2. Quartals 2025 positiv reagiert. Das Unternehmen verzeichnete eine deutliche operative Verbesserung und konnte mit einem Umsatzwachstum von 35 % auf 22,75 Mrd. USD die Erwartungen von Analysten (21,68 Mrd. USD) klar übertreffen. Der Boeing Ausblick bleibt trotz anhaltender Verluste in einzelnen Segmenten verhalten optimistisch. Wichtige Finanzkennzahlen: Kernverlust pro Aktie : -1,24 USD (besser als erwartet: -1,40 USD)

GAAP-Verlust pro Aktie : -0,92 USD

Operativer Cashflow : +227 Mio. USD (Q2 2024: -3,9 Mrd. USD)

Freier Cashflow : -200 Mio. USD (Q2 2024: -4,3 Mrd. USD)

Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen: 150 Einheiten (+63 % im Jahresvergleich) Segmentanalyse: Commercial Airplanes – Wachstumsmotor der Boeing Aktie Der Bereich erzielte 10,87 Mrd. USD Umsatz (+81 % im Jahresvergleich) und machte fast 48 % des Gesamtumsatzes aus. Die Produktion der 737 MAX liegt aktuell bei 38 Stück pro Monat und soll noch 2025 auf 42 erhöht werden. Auch die 787 Dreamliner-Produktion wurde aufgestockt (7 pro Monat). Der operative Verlust reduzierte sich auf 557 Mio. USD, verglichen mit 715 Mio. USD im Vorjahr. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Defense, Space & Security – Zurück in der Gewinnzone Mit einem Umsatz von 6,62 Mrd. USD (+10 % im Jahresvergleich) und einem operativen Gewinn von 110 Mio. USD konnte dieser Bereich einen deutlichen Turnaround verzeichnen (Q2 2024: -913 Mio. USD). Die operative Marge beträgt jetzt 1,7 %. Global Services – Höchste Profitabilität Der Bereich Global Services lieferte 5,28 Mrd. USD Umsatz (+8 % YoY) und eine hervorragende Marge von 19,9 %, was ihn zum profitabelsten Segment macht. Finanzlage und Liquidität Boeing hält 23 Mrd. USD an liquiden Mitteln, während sich die Schulden auf 53,3 Mrd. USD belaufen. Die ungenutzte Kreditlinie von 10 Mrd. USD bietet finanziellen Spielraum. Der Auftragsbestand liegt bei rekordverdächtigen 619 Mrd. USD, darunter 5.900 Verkehrsflugzeuge im Wert von 522 Mrd. USD. Im Quartal wurden 455 neue Bestellungen, u.a. von Qatar Airways und British Airways, verzeichnet. Boeing Ausblick: Chancen & Risiken Positive Faktoren für die Boeing Aktie: +63 % mehr Auslieferungen – höchster Stand seit 2018

Operativer Cashflow stark verbessert

Produktionsziele bei der 737 MAX werden erreicht

Rückkehr zur Profitabilität im Verteidigungssegment

Hoher Auftragsbestand sichert Umsatzpotenzial Herausforderungen: Fortbestehende Verluste im Kerngeschäft (Commercial Airplanes)

Schuldenstand bleibt mit über 50 Mrd. USD hoch

