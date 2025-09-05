Die Wall Street beendete die Sitzung mit deutlichen Kursgewinnen. Der S&P 500 und der Dow Jones stiegen jeweils um 0,8% und erreichten neue Allzeithochs. Der Nasdaq legte um 1% zu, während der Russell 2000 sogar um 1,3% kletterte. Die positive Stimmung wurde vor allem durch die Erwartungen weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank Fed getragen. Arbeitsmarktdaten und Zinsfantasie Für Auftrieb sorgten schwächere Arbeitsmarktdaten: Der ADP-Bericht zeigte ein geringeres Beschäftigungswachstum. Anleger blicken nun gespannt auf den offiziellen BLS-Bericht, der die Notwendigkeit von Zinssenkungen untermauern könnte. Parallel dazu fielen die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Vier-Monats-Tief, was die Attraktivität von Aktien zusätzlich steigerte. Gold notierte nahe Rekordniveaus, während der Ölpreis im Vorfeld des OPEC+-Treffens nachgab. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Internationale Märkte im Fokus Auch aus Japan kamen positive Impulse: Die Löhne stiegen im Jahresvergleich um 3%, die Konsumausgaben legten um 2,2% zu. Unternehmensnews: Gewinner an der Wall Street Unter den größten Gewinnern ragte American Eagle heraus: Die Aktie sprang um 38% dank einer starken Umsatzprognose. T. Rowe Price legte um 5,8% zu, nachdem eine Partnerschaft mit Goldman Sachs angekündigt wurde. Broadcom übertraf die Erwartungen im dritten Quartal 2025: Umsatz: +22% im Jahresvergleich auf 16 Mrd. USD

Gewinn je Aktie: 1,69 USD (Prognose: 1,66 USD)

KI-Sparte: +63% auf 5,2 Mrd. USD (Prognose für Q4: 6,2 Mrd. USD)

Neuer 10-Mrd.-USD-Vertrag mit OpenAI

Prognose Q4: 17,4 Mrd. USD Die Aktie legte nachbörslich zwischen 3% und 4,6% zu. Kryptowährungen und Edelmetalle Am Kryptomarkt zeigt sich Vorsicht: Bitcoin pendelt um die Marke von 110.000 USD. Analysten warnen, dass ein Schlusskurs über 112.000 USD entscheidend ist, um tiefere Rückgänge zu vermeiden. Die steigende Hashrate signalisiert zwar technologische Stabilität, doch die saisonale September-Volatilität könnte Anleger verunsichern. Bei Gold setzten nach Rekordständen Gewinnmitnahmen ein. Anleger warten auf klarere Signale zur Geldpolitik der Fed, was kurzfristig für eine Korrektur des Edelmetalls sorgt. 👉 Fazit – Börseneröffnung im Blick:

