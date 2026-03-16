USDCAD Prognose: Kanadische Inflation schwächer - Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze Kanadas Inflation fällt im Jahresvergleich auf 1,8 %

Monatlicher Preisdruck bleibt teilweise bestehen

USDCAD reagiert mit kurzfristiger Erholung

13:30 Uhr dt. Zeit - Kanada veröffentlicht Inflationsdaten für Februar Kanadischer VPI im Jahresvergleich: 1,8 % (Prognose: 1,9 %, zuvor: 2,3 %)

Kanadischer VPI im Monatsvergleich: 0,5 % (Prognose: 0,7 %, zuvor: 0,0 %)

Kanadischer VPI Trim: 2,3 % (Prognose: 2,3 %, zuvor: 2,4 %)

Kanadischer VPI Median: 2,3 % (Prognose: 2,4 %, zuvor: 2,5 %) Die Inflation in Kanada bleibt weiterhin unter dem Zielwert der Bank of Canada von 2 %. ►USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Quelle: XTB Reseach Forex Aktuell: Kanadische Inflation schwächt sich weiter ab Die jährliche Inflationsrate in Kanada ist im Februar im Jahresvergleich auf 1,8 % gefallen, nachdem sie im Januar noch bei 2,3 % lag. Der Rückgang ist vor allem auf einen Basiseffekt zurückzuführen, nachdem der GST/HST-Steuerurlaub im Jahr 2025 ausgelaufen war. Durch das Herausfallen des temporären Preisschubs aus der Vorjahresperiode sanken die jährlichen Preissteigerungen insbesondere bei: Restaurantbesuchen

Alkohol

Spielzeug Zusätzlichen disinflationären Druck erzeugten sinkende Lebensmittelpreise sowie ein Rückgang der Benzinpreise um 14,2 % im Jahresvergleich. Im Monatsvergleich zeigte sich jedoch ein anderer Trend: Kraftstoffpreise stiegen um 3,6 %, was vor allem auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten und mögliche Angebotsstörungen zurückzuführen ist. Bereinigt um indirekte Steuern stieg die Inflation im Jahresvergleich um 1,9 %, was den anhaltenden disinflationären Trend seit Dezember 2025 bestätigt. USDCAD Prognose: Reaktion des Forex-Marktes Nach Veröffentlichung der Inflationsdaten stoppte das Währungspaar USDCAD zunächst seine Abwärtsbewegung und konnte deutlich zulegen. Hintergrund ist vor allem die zunehmende geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Kanada. Aktuell testet das Paar das 23,6 %-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung im M30-Chart. Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt die mittelfristige USDCAD Prognose leicht bearish. Ein wichtiger Faktor ist der anhaltende Anstieg der Ölpreise über 100 USD, der den kanadischen Dollar grundsätzlich unterstützt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Forex Aktuell Fazit:

Die schwächere Inflation in Kanada könnte kurzfristig für Unterstützung bei USDCAD sorgen. Mittelfristig bleiben jedoch Ölpreise und geldpolitische Erwartungen entscheidend für die weitere Entwicklung des Währungspaars. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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