Börse Aktuell – Überblick Die Börse Aktuell startet mit vorsichtigen Gewinnen bei US- und Europa-Futures. Während Nasdaq / US100 und S&P 500 / US500 leicht im Plus liegen (+0,1%), zeigen sich EU50 und Dow Jones / US30 weitgehend unverändert. Der heutige Marktbericht Börse beleuchtet neben den Indizes auch Unternehmensnachrichten, geopolitische Entwicklungen sowie Rohstoff- und Währungsbewegungen. Apple unter Druck Apple (AAPL.US) setzt seine Abwärtsbewegung im nachbörslichen Handel fort (-0,1%), nachdem das neue iPhone 17 vorgestellt wurde. Trotz höherer Preise, die Margen stützen sollen (iPhone 17 Pro Max für 1.999 USD), bleiben Anleger skeptisch. Gründe sind zunehmender Wettbewerb sowie Apples vergleichsweise spätes Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Politik & Geopolitik: Trump und die EU US-Präsident Donald Trump fordert die EU auf, Strafzölle von bis zu 100 % auf Ölimporte aus Russland durch China und Indien zu erheben. Parallel kündigte er an, dass die USA ähnliche Maßnahmen ergreifen könnten. Diese Forderungen spiegeln die wachsende Unzufriedenheit der US-Regierung mit dem Ukraine-Krieg sowie den engeren Beziehungen zwischen Moskau, Peking und Neu-Delhi wider. Fed-Entscheidung im Fokus Ein Bundesgericht entschied im Fall von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, dass sie trotz laufender Klage im Amt bleiben darf. Dies gilt als Rückschlag für Trumps Bestrebungen, mehr Einfluss auf die Zusammensetzung der US-Notenbank zu gewinnen. Asien-Pazifik Märkte freundlich In Asien zeigen sich die Börsen freundlich. Besonders stark performen Shanghai und Hongkong (jeweils ca. +1,1%), während auch der Nikkei 225 (+0,45%) sowie der australische ASX 200 (+0,35%) steigen. Taiwan markiert mit dem TAIEX ein neues Rekordhoch (+1,4%), und auch Indiens Nifty 50 kann zulegen (+0,6%). China: Inflationsdaten schwach Die Verbraucherpreise in China fielen im August überraschend deutlich (-0,4% im Jahresvergleich). Hauptgründe sind sinkende Lebensmittelpreise (-4,3%) sowie schwache Nachfrage bei langlebigen Gütern (-3,7%). Die Erzeugerpreise stabilisierten sich leicht (-2,9% nach -3,6%). Rohstoffe: Öl, Gas und Edelmetalle Die Ölpreise steigen den dritten Tag in Folge, unterstützt von überraschend höheren US-Lagerbeständen (+1,25 Mio. Barrel laut API). Brent und WTI notieren fester (+0,8%). Erdgas konsolidiert (-0,3%).

Gold erholt sich nach Rücksetzern und steigt auf 3.642 USD je Unze (+0,4%), Silber legt ebenfalls zu (+0,5% auf 41,07 USD). Devisenmarkt Der US-Dollar korrigiert leicht (-0,05%). Am stärksten zeigen sich AUD und NZD (je +0,4%) sowie die NOK (-0,1%). EURUSD bleibt stabil bei 1,171. 👉 Fazit: Die Börse Aktuell zeigt heute ein gemischtes Bild: Positive Impulse aus Asien, Unsicherheiten bei Apple und geopolitische Spannungen prägen den Marktbericht Börse.

