Asien und Pazifik Die asiatischen Märkte zeigen sich überwiegend freundlich. Der HSCEI / CHN.cash Index steigt um 0,75%, während der CH50cash sogar um 2,0% zulegen kann. Der japanische Nikkei / JP225 verzeichnet ein Plus von 0,36%. In Australien und Singapur hingegen gab es leichte Verluste. USA Der S&P 500 / US500 schloss gestern auf einem neuen Allzeithoch, auch wenn die anfänglichen Gewinne begrenzt blieben. Heute setzt sich die Rally mit +0,05% fort. Der Nasdaq / US100 notiert bei +0,13%, nachdem er gestern schwächer aus dem Handel gegangen war.

Oracle-Aktien stiegen nach der Gewinnvorlage spektakulär um 36%. Die Deutsche Bank sieht den S&P 500 bis Jahresende bei 7.000 Punkten, gestützt durch starkes Gewinnwachstum der US-Unternehmen. Im zweiten Quartal stieg das EPS um 10% (Q1: +8,7%). Europa Europäische Index-Futures eröffnen den Tag leicht im Plus. DAX / DE40 und EU50 liegen jeweils bei +0,05%. Japan und Geldpolitik Die Produzentenpreise (PPI) stiegen im Jahresvergleich auf 2,7% (Vormonat: 2,6%), während sie im Monatsvergleich um 0,2% fielen.

Die BoJ dürfte die Zinsen im September unverändert lassen. Für das kommende Jahr erwarten Ökonomen eine Lohnsteigerung von 4,8% (dieses Jahr: 5,25%). Neuseeland und Europa RBNZ-Vize Hawkesby prognostiziert für Ende des Jahres einen Leitzins von 2,5% (aktuell: 3,0%).

Die EZB dürfte heute ihre Zinsen unverändert lassen. Hinweise auf Unsicherheiten im Welthandel könnten jedoch die Erwartungen für eine Zinssenkung im Dezember verstärken. USA – Inflationsdaten im Fokus Goldman Sachs-Chef Solomon erwartet nächste Woche eine Fed-Zinssenkung um 25 Basispunkte, mit weiteren Schritten im Laufe des Jahres.

Besonders wichtig: Um 14:30 Uhr dt. Zeit werden die US-VPI-Daten veröffentlicht. Sollten die Teuerungsraten nicht wie erwartet auf 2,9% im Jahresvergleich steigen, wäre sogar eine größere 50-Basispunkte-Senkung denkbar – vor allem nach schwachen PPI-Zahlen zuletzt. Währungen, Rohstoffe & Krypto EURUSD notiert knapp unter 1,1700 , nach schwächerem Handel gestern.

WTI-Öl fällt nach geopolitischen Spannungen und Spekulationen über neue Russland-Sanktionen wieder unter 63,50 USD .

Gold konsolidiert knapp unter 3.630 USD , nach dem gestrigen Allzeithoch-Schlusskurs.

Bitcoin setzt seine Rally fort und handelt nach Ausbruch über den Widerstand nun bei 114.200 USD. 👉 Fazit Börse Aktuell:

Die globalen Finanzmärkte bleiben volatil. Während asiatische und US-Indizes überwiegend zulegen, stehen heute die US-Inflationszahlen und die EZB-Entscheidung im Fokus. Rohstoffe und Kryptowährungen bleiben ebenfalls stark in Bewegung – ein spannender Tag für Anleger.

